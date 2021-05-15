Мать Тереза – «Слова любви»

Матери Терезе Калькуттской приснился сон, в котором она поняла, что перед смертью каждый человек узнаёт, что его любят. И она посвятила всю свою жизнь тому, чтобы сделать этот сон былью. Она рассказывала, как проходила однажды мимо сточной канавы, когда там кто-то копошился. Подошла поближе и увидела умирающего человека. Она отвела его домой, где он и умер в любви и мире.

— На улице я жил, как зверь, — проговорил этот человек перед смертью. — А вот умираю, как ангел. — Какая радость, когда человек умирает в любви! — воскликнула мать Тереза. — Умирает в радости, пришедшей от любви. Умирает с миром Христовым в душе! Мать Тереза начала подбирать умирающих на улицах Калькутты в 1952 году. С тех пор она с членами основанного ею ордена «Сестры милосердия» окружила любовью и заботой более 40 000 человек, оказавшихся без крыши над головой. Стараниями «Сестер милосердия» более половины этих людей выздоровели. История жизни Матери Терезы очень проста. Урожденная Агнес Бойяджиу, она родилась в 1910 году в г. Скопье на территории нынешней Македонии. В 1928 году поступила в монастырь Ордена Лорето в Ирландии, и через год ее, послушницу, послали в Индию преподавать в школе Святой Марии в Калькутте.

Агнес проработала там почти 20 лет. В 1946 году по дороге в отпуск она услышала призыв «оставить все, и последовать за Ним в трущобы, чтобы служить беднейшим из бедных». В течение двух лет Агнес Бойяджиу вела переписку с Римом, чтобы ей разрешили стать вольной монахиней. С 1948 года она начала вести жизнь рядовой верующей среди беднейших из бедных, находясь в непосредственном подчинении у архиепископа Калькуттского. В трущобах Мать Тереза создала школу, в которой учились дети старшего возраста. В Американской медицинской миссии она овладела навыками оказания медицинской помощи и стала ходить в дома к бедным людям и лечить их. Вскоре к ней присоединились несколько бывших студенток колледжа Святой Марии и ряд добровольцев. В 1952 году Мать Тереза нашла на улице умирающую женщину. Она привела эту женщину в больницу, но врачи уже ничего не могли сделать, чтобы помочь ей.

Тогда Мать Тереза отвела ее к городским властям и попросила их предоставить место, где можно было бы приютить эту женщину и других бездомных, умирающих на улицах. Медицинский чиновник показал ей дом, расположенный рядом с храмом индуистской богини Кали. Раньше в нем размещалось общежитие для паломников храма, но теперь здание пустовало. Чиновник предложил бывшее общежитие для размещения бездомных, и через день в нем уже звучали голоса. В этом доме и был создан приют для безнадежных больных и умирающих. Теперь он известен под именем Калихат. Шли годы, и круг работы Матери Терезы расширялся. Она откликалась на все страдания, которые видела. Сестры давали прибежище сиротам, искали для них приемные семьи, кормили голодных и одевали нагих, проводили семинары по планированию семьи, создавали бесплатные аптеки для бедняков, ухаживали за тысячами прокаженных.

Мать Тереза основала орден «Сестры Милосердия», в котором на сегодняшний день более 3000 членов, работающих в 52 странах мира — от Рима до Аддис-Абебы, от Бронкса до Дженкинса в Кентукки. Сестры принимают обычные обеты: бедности, безбрачия и послушания. Но есть у них еще один обет — «чистосердечное, добровольное служение беднейшим из бедных». В нашу эпоху, когда духовные профессии теряют престиж, популярность Ордена растет. По словам Матери Терезы, причина проста: «Нашей работой занимаются женщины, которые ценят жизнь, полную молитвы, нестяжательства и самопожертвования». Работа Матери ТЪрезы принесла ей международное признание. Этой женщиной восхищался весь мир, а в 1979 году ей присвоили Нобелевскую премию Мира. Но такая известность ни в коей мере не повлияла на ее образ жизни. Она по-прежнему ходила босиком, спала на полу в общежитии в одной комнате с другими сестрами и послушницами.

Мать Тереза – «Слова любви»

Перевод с английского – А. Широченская

Издательство – «Триада» – 80 с.

Москва – 2002 г.

ISBN 5-86181-252-7

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