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Матерн - Матезис - 2 тома

Юлий Фирмик Матерн - Матезис
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, History, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

1. Некоторые время назад, мой дорогой Мавортий, я обещал посвятить эту книгу вам, но в течение длительного времени повторяющиеся периоды беспокойства и неуверенности в себя служили препятствием моему писанию. Я боялся, что мой незначительный талант будет не в состоянии донести что-нибудь достойное Ваших ушей.

2. Когда мы впервые встретились, Вы были только что поставлены во главе провинции Кампания - должность Вы заслужили - и я был, совершенно изнурённым после утомительной поездки по зимним снегам. Вы сделали всё возможное при оказании помощи истинному другу, чтобы восстановить мой ослабевший организм.

3. После того, как я был возвращен к моему прежнему состоянию здоровья Вашей облегчающей заботой, мы провели много времени в беседе, обсуждая нашу молодость и обмениваясь литературными отзывами.

4. После того, как мы обсудили наш жизненный опыт и наши достижения, Вы начали задавать мне всякого рода вопросы о географии Сицилии, где я родился и где мой дом. Вы хотели знать истинное объяснение древних легенд: что является в действительности Сциллой и Харибдой, и что является причиной огромного столкновения вод, когда в определённое время эти два моря стремительно движутся в узком проливе. Вы интересовались характером извержения Этны: их происхождение, и каким образом удается извержение без повреждения гор. Кроме того, Вы спросили о природе озера под названием Palicus (Паличи) около реки Symethus, которая является грязной и черной от обесцвеченного вещества, но имеет бледно окрашенную пену и издаёт пронзительный свистящий звук.

5. Обсуждая эти и другие вопросы, Вы также спрашивали меня о чудесах Сицилии, которые Вы узнали в детстве от греческих и римских писателей. В заключении Вы перевели беседу о глобусе Архимеда и показали мне широкую область Вашего знания. Вы изобразили использование девяти сфер и пяти зон, каждую с их разнообразной окраской. Вы упомянули о двенадцати Знаках Зодиака и воздействиях пяти вечно странствующих планет; о ежедневном и ежегодном пути Солнца; о быстром движении Луны и её прибывании и убывании; о количестве оборотов, приводящим к великому году, о котором часто говорят, в котором эти пять планет и Солнце и Луна вернутся в свои родные места; это будет завершено, Вы сказали, в 1461-м году. Мы продолжили разговор о Млечном Пути и затмениях Солнца и Луны; почему вращение неба никогда не влечет за собой Ковш на Запад или не возвращает его обратно на Восток; какая часть Земли склонна к северному ветру, а какая южному; почему сама Земля находится в центре и колеблется, и как Океан, который некоторые называют Атлантическим морем, обтекает вокруг и охватывает землю как острова.

Юлий Фирмик Матерн - Матезис (Том 1)

Юлий Фирмик Матерн. Матезис: в 2 т. Т. 1 (книги 1–4). — М.: Издательство «Александр и Константин», 2020, — 282 стр. — (Античная и Средневековая Астрология)
ISBN 978-5-519-69107-9

Юлий Фирмик Матерн - Матезис (Том 1) - Содержание

  • Введение

  • Книга первая

    • ПРЕДИСЛОВИЕ

    • ОППОНЕНТЫ АСТРОЛОГИИ

    • ДОВОДЫ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ТИПАМ

    • НЕВОЗМОЖНОСТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК

    • БОЖЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА НЕБЕС

    • ОПРОВЕРЖЕНИЕ АРГУМЕНТОВ

    • АСТРОЛОГИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ БОГОПОЧИТАНИЕ

    • ПРИМЕРЫ ИЗ ИСТОРИИ

    • УБЕЖДЕНИЕ, ЧТО СУДЬБА УПРАВЛЯЕТ ТОЛЬКО СМЕРТЬЮ

    • ВИДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СМЕРТИ

    • ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОБРАЩЕНИЕ К ИМПЕРАТОРУ

  • Книга вторая

    • ПРЕДИСЛОВИЕ

    • ДВЕНАДЦАТЬ ЗНАКОВ

    • ЗНАКИ ПЛАНЕТ

    • ВОЗВЫШЕНИЯ И ПАДЕНИЯ ПЛАНЕТ

    • ДЕКАНЫ

    • ГРАДУСЫ ЗНАКОВ

    • ТЕРМЫ

    • СЕКТЫ ПЛАНЕТ

    • УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ ПЛАНЕТЫ

    • СКОЛЬКИМ ГРАДУСАМ ПЛАНЕТЫ СООТВЕТСТВУЮТ УТРЕННИМ ИЛИ ВЕЧЕРНИМ

    • ПРИРОДА И СВОЙСТВА ЗНАКОВ

    • ВОСХОЖДЕНИЕ ЗНАКОВ

    • КАКИЕ ЗНАКИ ПОДЛЕЖАТ КАКИМ ВЕТРАМ

    • ДОДЕКАТЕМОРИЯ (DUODECATEMORIA)

    • ВОСЕМЬ ДОМОВ

    • КАРДИНАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ГЕНИТУРЫ

    • ЧЕТЫРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ (БЛАГОПРИЯТНЫХ) ДОМА

    • НЕАСПЕКТИРОВАННЫЕ ДОМА

    • ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КАЖДОГО ДОМА

    • ЗНАЧЕНИЯ ДВЕНАДЦАТИ ДОМОВ

    • НАЗВАНИЯ ДВЕНАДЦАТИ ДОМОВ, КАКИЕ ПЛАНЕТЫ НАЗНАЧЕНЫ ИМ И ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ПРОГНОЗАМИ

    • ТИПЫ ГЕНИТУР

    • АСПЕКТЫ: ТРИН, КВАДРАТ, СЕКСТИЛЬ, ОППОЗИЦИЯ И НЕАСПЕКТИРОВАННЫЕ

    • КАКИМ ОБРАЗОМ ТРИН, КВАДРАТ, ОППОЗИЦИЯ, СЕКСТИЛЬ СОНЕТАЮТСЯ С АСЦЕНДЕНТОМ

    • КАКИЕ ЧАСТИ ТЕЛА ОТНОСЯТСЯ КАКИМ ЗНАКАМ ЗОДИАКА

    • ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

    • УПРАВИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

    • РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

    • ДЕЛЕНИЕ ГОДА

    • АНТИСЫ

    • ЖИЗНЬ И ОБУЧЕНИЕ АСТРОЛОГА

  • Книга третья

    • ПРЕДИСЛОВИЕ

    • ГОРОСКОП МИРА

    • О ПЛАНЕТЕ САТУРН

    • ЮПИТЕР

    • МАРС

    • СОЛНЦЕ

    • ВЕНЕРА

    • МЕРКУРИЙ

    • МЕРКУРИЙ И СОЛНЦЕ

    • САТУРН И МЕРКУРИЙ

    • МЕРКУРИЙ И ЮПИТЕР

    • МЕРКУРИЙ И МАРС

    • МЕРКУРИЙ И ВЕНЕРА

    • ЛУНА

    • ЛУНА В ПАРСЕ ФОРТУНЫ (Loco Fortunae)

  • Книга четвертая

    • ПРЕДИСЛОВИЕ

    • СИЛА ЛУНЫ

    • ЛУНА И САТУРН

    • ЛУНА И ЮПИТЕР

    • ЛУНА И МАРС

    • ЛУНА И СОЛНЦЕ

    • ЛУНА И ВЕНЕРА

    • ЛУНА И МЕРКУРИЙ

    • ЕСЛИ ЛУНА НЕ ДВИЖЕТСЯ НИ К ЧЕМУ

    • ФАЗЫ ЛУНЫ

    • ЛУНА, ДВИЖУЩАЯСЯ ОТ ЮПИТЕРА

    • ЛУНА, ДВИЖУЩАЯСЯ ОТ МАРСА

    • ЛУНА, ДВИЖУЩАЯСЯ ОТ СОЛНЦА

    • ЛУНА, ДВИЖУЩАЯСЯ ОТ ВЕНЕРЫ

    • ЛУНА, ДВИЖУЩАЯСЯ ОТ МЕРКУРИЯ

    • ФАЗЫ ЛУНЫ

    • ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ ЛУНЫ

    • О ПАРСЕ ФОРТУНЫ И ЕЁ ДЕЙСТВИИ

    • О ПАРСЕ ДАЙМОНА

    • О ХОЗЯИНЕ ГЕНИТУРЫ

    • О КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ ГОДАХ

    • О РОДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    • О ПУСТЫХ И ПОЛНЫХ ДОМАХ

    • МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ГРАДУСЫ

    • ЛУНА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ НА УГЛАХ

    • ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ЛУНЫ

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Юлий Фирмик Матерн - Матезис (Том 2)

Юлий Фирмик Матерн - Матезис (Том 2)

Юлий Фирмик Матерн. Матезис: в 2 т. Т. 2 (книги 5–8). — М.: Издательство «Александр и Константин», 2020, — 280 стр. — (Античная и Средневековая Астрология)
ISBN 978-5-519-69108-6

Юлий Фирмик Матерн - Матезис (Том 2) - Содержание

  • Введение

  • Книга Пятая

    • ВВЕДЕНИЕ

    • ЗНАКИ ЗОДИАКА

    • АСЦЕНДЕНТ

    • САТУРН В РАЗЛИЧНЫХ ЗНАКАХ ЗОДИАКА

    • ЮПИТЕР В РАЗЛИЧНЫХ ЗНАКАХ ЗОДИАКА

    • МЕРКУРИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ЗНАКАХ ЗОДИАКА

    • ЛУНА В РАЗЛИЧНЫХ ЗНАКАХ ЗОДИАКА

    • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • Книга Шестая

    • ДОМА

    • ЯРКИЕ ЗВЁЗДЫ

    • САТУРН В ТРИНЕ

    • ЮПИТЕР В ТРИНЕ

    • МАРС В ТРИНЕ

    • ЛУНА И СОЛНЦЕ В ТРИНЕ

    • ЛУНА И ВЕНЕРА В ТРИНЕ

    • ЛУНА И МЕРКУРИЙ В ТРИНЕ

    • САТУРН В АСПЕКТЕ КВАДРАТА

    • ЮПИТЕР В КВАДРАТЕ

    • МАРС В АСПЕКТЕ КВАДРАТА

    • СОЛНЦЕ И ЛУНА В АСПЕКТЕ КВАДРАТА

    • ВЕНЕРА И МЕРКУРИЙ В АСПЕКТЕ КВАДРАТА

    • ЛУНА И МЕРКУРИЙ В АСПЕКТЕ КВАДРАТА

    • САТУРН В ОППОЗИЦИИ

    • ЮПИТЕР В ОППОЗИЦИИ

    • МАРС В ОППОЗИЦИИ

    • СОЛНЦЕ И ЛУНА В ОППОЗИЦИИ

    • ВЕНЕРА И ЛУНА В ОППОЗИЦИИ

    • МЕРКУРИЙ И ЛУНА В ОППОЗИЦИИ

    • АСПЕКТ СЕКСТИЛЯ

    • САТУРН В ОППОЗИЦИИ

    • ЮПИТЕР В СОЕДИНЕНИИ

    • МАРС В СОЕДИНЕНИИ

    • СОЛНЦЕ В СОЕДИНЕНИИ

    • ВЕНЕРА В СОЕДИНЕНИИ

    • ЛУНА И МЕРКУРИЙ В СОЕДИНЕНИИ

    • ЛУНА В СОЕДИНЕНИИ

    • ГЕНИТУРЫ НЕДОБРЫХ ПРЕДВЕСТИЙ

    • ГЕНИТУРЫ, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ ВЕНЕРЫ

    • СЛОЖНЫЕ АСПЕКТЫ

    • ЗНАЧЕНИЯ ДОМОВ

    • САТУРН В КАЧЕСТВЕ УПРАВИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ

    • ЮПИТЕР В КАЧЕСТВЕ УПРАВИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ

    • МАРС В КАЧЕСТВЕ УПРАВИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ

    • СОЛНЦЕ В КАЧЕСТВЕ УПРАВИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ

    • ВЕНЕРА В КАЧЕСТВЕ УПРАВИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ

    • МЕРКУРИЙ В КАЧЕСТВЕ УПРАВИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ

    • ЛУНА В КАЧЕСТВЕ УПРАВИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ

    • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • Книга Седьмая

    • КЛЯТВА АСТРОЛОГА

    • ГЕНИТУРЫ ОСТАВЛЕННЫХ НЕЗАЩИЩЁННЫМИ МЛАДЕНЦЕВ

    • ГЕНИТУРЫ БЛИЗНЕЦОВ

    • ГЕНИТУРЫ РАБОВ

    • КОЛИЧЕСТВО ХОЗЯЕВ

    • РОДИТЕЛИ В КАЧЕСТВЕ РАБОВ

    • ГЕНИТУРЫ ЖИВОТНЫХ

    • ФИЗИЧЕСКИЕ НЕМОЩИ

    • СМЕРТЬ РОДИТЕЛЕЙ

    • НЕПРИЯЗНЬ К РОДИТЕЛЯМ

    • СИРОТЫ

    • КОЛИЧЕСТВО БРАКОСОЧЕТАНИЙ

    • КРОВОСМЕШЕНИЕ

    • ВИДЫ БРАКОСОЧЕТАНИЙ

    • ЛЮБИТЕЛИ МАЛЬЧИКОВ

    • КОЛИЧЕСТВО ЖЁН

    • УБИЙСТВО СУПРУГ

    • ТИПЫ БРАЧНЫХ ПАРТНЁРОВ

    • ДЕТИ

    • УМСТВЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ И ДРУГИЕ НЕДУГИ

    • ФИЗИЧЕСКИЕ НЕМОЩИ

    • ЦАРСКИЕ ГЕНИТУРЫ

    • НАСИЛЬСТВЕННАЯ СМЕРТЬ

    • СУДЕБНЫЙ ПРИГОВОР

    • ДОМ ПОЛОВОГО ВЛЕЧЕНИЯ

    • ДОМ ПРОФЕССИЙ

  • Книга Восьмая

    • КРЕДО АСТРОЛОГА

    • ДЕВЯНОСТЫЙ ГРАДУС

    • ЗНАКИ ЗОДИАКА, КОТОРЫЕ ВИДЯТ И СЛЫШАТ ДРУГ ДРУГА

    • ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ

    • ЗНАКИ РЯДОМ С ЗОДИАКОМ

    • ОВЕН

    • ТЕЛЕЦ

    • БЛИЗНЕЦЫ

    • РАК

    • ЛЕВ

    • ДЕВА

    • ВЕСЫ

    • СКОРПИОН

    • СТРЕЛЕЦ

    • КОЗЕРОГ

    • ВОДОЛЕЙ

    • РЫБЫ

    • MYRIOGENESIS

    • ОВЕН

    • ТЕЛЕЦ

    • БЛИЗНЕЦЫ

    • РАК

    • ЛЕВ

    • ДЕВА

    • ВЕСЫ

    • СКОРПИОН

    • СТРЕЛЕЦ

    • КОЗЕРОГ

    • ВОДОЛЕЙ

    • РЫБЫ

    • ЯРКИЕ ЗВЁЗДЫ

    • НЕОБХОДИМОСТЬ ВСЕХ ДАННЫХ

    • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Views 383
Rating 4.1 / 5
Added 23.10.2025
Author brat Vadim
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4.1/5 (4)

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