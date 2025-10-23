Матерн - Матезис - 2 тома
1. Некоторые время назад, мой дорогой Мавортий, я обещал посвятить эту книгу вам, но в течение длительного времени повторяющиеся периоды беспокойства и неуверенности в себя служили препятствием моему писанию. Я боялся, что мой незначительный талант будет не в состоянии донести что-нибудь достойное Ваших ушей.
2. Когда мы впервые встретились, Вы были только что поставлены во главе провинции Кампания - должность Вы заслужили - и я был, совершенно изнурённым после утомительной поездки по зимним снегам. Вы сделали всё возможное при оказании помощи истинному другу, чтобы восстановить мой ослабевший организм.
3. После того, как я был возвращен к моему прежнему состоянию здоровья Вашей облегчающей заботой, мы провели много времени в беседе, обсуждая нашу молодость и обмениваясь литературными отзывами.
4. После того, как мы обсудили наш жизненный опыт и наши достижения, Вы начали задавать мне всякого рода вопросы о географии Сицилии, где я родился и где мой дом. Вы хотели знать истинное объяснение древних легенд: что является в действительности Сциллой и Харибдой, и что является причиной огромного столкновения вод, когда в определённое время эти два моря стремительно движутся в узком проливе. Вы интересовались характером извержения Этны: их происхождение, и каким образом удается извержение без повреждения гор. Кроме того, Вы спросили о природе озера под названием Palicus (Паличи) около реки Symethus, которая является грязной и черной от обесцвеченного вещества, но имеет бледно окрашенную пену и издаёт пронзительный свистящий звук.
5. Обсуждая эти и другие вопросы, Вы также спрашивали меня о чудесах Сицилии, которые Вы узнали в детстве от греческих и римских писателей. В заключении Вы перевели беседу о глобусе Архимеда и показали мне широкую область Вашего знания. Вы изобразили использование девяти сфер и пяти зон, каждую с их разнообразной окраской. Вы упомянули о двенадцати Знаках Зодиака и воздействиях пяти вечно странствующих планет; о ежедневном и ежегодном пути Солнца; о быстром движении Луны и её прибывании и убывании; о количестве оборотов, приводящим к великому году, о котором часто говорят, в котором эти пять планет и Солнце и Луна вернутся в свои родные места; это будет завершено, Вы сказали, в 1461-м году. Мы продолжили разговор о Млечном Пути и затмениях Солнца и Луны; почему вращение неба никогда не влечет за собой Ковш на Запад или не возвращает его обратно на Восток; какая часть Земли склонна к северному ветру, а какая южному; почему сама Земля находится в центре и колеблется, и как Океан, который некоторые называют Атлантическим морем, обтекает вокруг и охватывает землю как острова.
Юлий Фирмик Матерн - Матезис (Том 1)
Юлий Фирмик Матерн. Матезис: в 2 т. Т. 1 (книги 1–4). — М.: Издательство «Александр и Константин», 2020, — 282 стр. — (Античная и Средневековая Астрология)
ISBN 978-5-519-69107-9
Юлий Фирмик Матерн - Матезис (Том 1) - Содержание
Введение
Книга первая
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОППОНЕНТЫ АСТРОЛОГИИ
ДОВОДЫ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ТИПАМ
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК
БОЖЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА НЕБЕС
ОПРОВЕРЖЕНИЕ АРГУМЕНТОВ
АСТРОЛОГИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ БОГОПОЧИТАНИЕ
ПРИМЕРЫ ИЗ ИСТОРИИ
УБЕЖДЕНИЕ, ЧТО СУДЬБА УПРАВЛЯЕТ ТОЛЬКО СМЕРТЬЮ
ВИДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СМЕРТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОБРАЩЕНИЕ К ИМПЕРАТОРУ
Книга вторая
ПРЕДИСЛОВИЕ
ДВЕНАДЦАТЬ ЗНАКОВ
ЗНАКИ ПЛАНЕТ
ВОЗВЫШЕНИЯ И ПАДЕНИЯ ПЛАНЕТ
ДЕКАНЫ
ГРАДУСЫ ЗНАКОВ
ТЕРМЫ
СЕКТЫ ПЛАНЕТ
УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ ПЛАНЕТЫ
СКОЛЬКИМ ГРАДУСАМ ПЛАНЕТЫ СООТВЕТСТВУЮТ УТРЕННИМ ИЛИ ВЕЧЕРНИМ
ПРИРОДА И СВОЙСТВА ЗНАКОВ
ВОСХОЖДЕНИЕ ЗНАКОВ
КАКИЕ ЗНАКИ ПОДЛЕЖАТ КАКИМ ВЕТРАМ
ДОДЕКАТЕМОРИЯ (DUODECATEMORIA)
ВОСЕМЬ ДОМОВ
КАРДИНАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ГЕНИТУРЫ
ЧЕТЫРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ (БЛАГОПРИЯТНЫХ) ДОМА
НЕАСПЕКТИРОВАННЫЕ ДОМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КАЖДОГО ДОМА
ЗНАЧЕНИЯ ДВЕНАДЦАТИ ДОМОВ
НАЗВАНИЯ ДВЕНАДЦАТИ ДОМОВ, КАКИЕ ПЛАНЕТЫ НАЗНАЧЕНЫ ИМ И ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ПРОГНОЗАМИ
ТИПЫ ГЕНИТУР
АСПЕКТЫ: ТРИН, КВАДРАТ, СЕКСТИЛЬ, ОППОЗИЦИЯ И НЕАСПЕКТИРОВАННЫЕ
КАКИМ ОБРАЗОМ ТРИН, КВАДРАТ, ОППОЗИЦИЯ, СЕКСТИЛЬ СОНЕТАЮТСЯ С АСЦЕНДЕНТОМ
КАКИЕ ЧАСТИ ТЕЛА ОТНОСЯТСЯ КАКИМ ЗНАКАМ ЗОДИАКА
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
УПРАВИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
ДЕЛЕНИЕ ГОДА
АНТИСЫ
ЖИЗНЬ И ОБУЧЕНИЕ АСТРОЛОГА
Книга третья
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГОРОСКОП МИРА
О ПЛАНЕТЕ САТУРН
ЮПИТЕР
МАРС
СОЛНЦЕ
ВЕНЕРА
МЕРКУРИЙ
МЕРКУРИЙ И СОЛНЦЕ
САТУРН И МЕРКУРИЙ
МЕРКУРИЙ И ЮПИТЕР
МЕРКУРИЙ И МАРС
МЕРКУРИЙ И ВЕНЕРА
ЛУНА
ЛУНА В ПАРСЕ ФОРТУНЫ (Loco Fortunae)
Книга четвертая
ПРЕДИСЛОВИЕ
СИЛА ЛУНЫ
ЛУНА И САТУРН
ЛУНА И ЮПИТЕР
ЛУНА И МАРС
ЛУНА И СОЛНЦЕ
ЛУНА И ВЕНЕРА
ЛУНА И МЕРКУРИЙ
ЕСЛИ ЛУНА НЕ ДВИЖЕТСЯ НИ К ЧЕМУ
ФАЗЫ ЛУНЫ
ЛУНА, ДВИЖУЩАЯСЯ ОТ ЮПИТЕРА
ЛУНА, ДВИЖУЩАЯСЯ ОТ МАРСА
ЛУНА, ДВИЖУЩАЯСЯ ОТ СОЛНЦА
ЛУНА, ДВИЖУЩАЯСЯ ОТ ВЕНЕРЫ
ЛУНА, ДВИЖУЩАЯСЯ ОТ МЕРКУРИЯ
ФАЗЫ ЛУНЫ
ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ ЛУНЫ
О ПАРСЕ ФОРТУНЫ И ЕЁ ДЕЙСТВИИ
О ПАРСЕ ДАЙМОНА
О ХОЗЯИНЕ ГЕНИТУРЫ
О КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ ГОДАХ
О РОДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О ПУСТЫХ И ПОЛНЫХ ДОМАХ
МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ГРАДУСЫ
ЛУНА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ НА УГЛАХ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ЛУНЫ
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Юлий Фирмик Матерн - Матезис (Том 2)
Юлий Фирмик Матерн. Матезис: в 2 т. Т. 2 (книги 5–8). — М.: Издательство «Александр и Константин», 2020, — 280 стр. — (Античная и Средневековая Астрология)
ISBN 978-5-519-69108-6
Юлий Фирмик Матерн - Матезис (Том 2) - Содержание
Введение
Книга Пятая
ВВЕДЕНИЕ
ЗНАКИ ЗОДИАКА
АСЦЕНДЕНТ
САТУРН В РАЗЛИЧНЫХ ЗНАКАХ ЗОДИАКА
ЮПИТЕР В РАЗЛИЧНЫХ ЗНАКАХ ЗОДИАКА
МЕРКУРИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ЗНАКАХ ЗОДИАКА
ЛУНА В РАЗЛИЧНЫХ ЗНАКАХ ЗОДИАКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Книга Шестая
ДОМА
ЯРКИЕ ЗВЁЗДЫ
САТУРН В ТРИНЕ
ЮПИТЕР В ТРИНЕ
МАРС В ТРИНЕ
ЛУНА И СОЛНЦЕ В ТРИНЕ
ЛУНА И ВЕНЕРА В ТРИНЕ
ЛУНА И МЕРКУРИЙ В ТРИНЕ
САТУРН В АСПЕКТЕ КВАДРАТА
ЮПИТЕР В КВАДРАТЕ
МАРС В АСПЕКТЕ КВАДРАТА
СОЛНЦЕ И ЛУНА В АСПЕКТЕ КВАДРАТА
ВЕНЕРА И МЕРКУРИЙ В АСПЕКТЕ КВАДРАТА
ЛУНА И МЕРКУРИЙ В АСПЕКТЕ КВАДРАТА
САТУРН В ОППОЗИЦИИ
ЮПИТЕР В ОППОЗИЦИИ
МАРС В ОППОЗИЦИИ
СОЛНЦЕ И ЛУНА В ОППОЗИЦИИ
ВЕНЕРА И ЛУНА В ОППОЗИЦИИ
МЕРКУРИЙ И ЛУНА В ОППОЗИЦИИ
АСПЕКТ СЕКСТИЛЯ
САТУРН В ОППОЗИЦИИ
ЮПИТЕР В СОЕДИНЕНИИ
МАРС В СОЕДИНЕНИИ
СОЛНЦЕ В СОЕДИНЕНИИ
ВЕНЕРА В СОЕДИНЕНИИ
ЛУНА И МЕРКУРИЙ В СОЕДИНЕНИИ
ЛУНА В СОЕДИНЕНИИ
ГЕНИТУРЫ НЕДОБРЫХ ПРЕДВЕСТИЙ
ГЕНИТУРЫ, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ ВЕНЕРЫ
СЛОЖНЫЕ АСПЕКТЫ
ЗНАЧЕНИЯ ДОМОВ
САТУРН В КАЧЕСТВЕ УПРАВИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ
ЮПИТЕР В КАЧЕСТВЕ УПРАВИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ
МАРС В КАЧЕСТВЕ УПРАВИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ
СОЛНЦЕ В КАЧЕСТВЕ УПРАВИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ
ВЕНЕРА В КАЧЕСТВЕ УПРАВИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ
МЕРКУРИЙ В КАЧЕСТВЕ УПРАВИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ
ЛУНА В КАЧЕСТВЕ УПРАВИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Книга Седьмая
КЛЯТВА АСТРОЛОГА
ГЕНИТУРЫ ОСТАВЛЕННЫХ НЕЗАЩИЩЁННЫМИ МЛАДЕНЦЕВ
ГЕНИТУРЫ БЛИЗНЕЦОВ
ГЕНИТУРЫ РАБОВ
КОЛИЧЕСТВО ХОЗЯЕВ
РОДИТЕЛИ В КАЧЕСТВЕ РАБОВ
ГЕНИТУРЫ ЖИВОТНЫХ
ФИЗИЧЕСКИЕ НЕМОЩИ
СМЕРТЬ РОДИТЕЛЕЙ
НЕПРИЯЗНЬ К РОДИТЕЛЯМ
СИРОТЫ
КОЛИЧЕСТВО БРАКОСОЧЕТАНИЙ
КРОВОСМЕШЕНИЕ
ВИДЫ БРАКОСОЧЕТАНИЙ
ЛЮБИТЕЛИ МАЛЬЧИКОВ
КОЛИЧЕСТВО ЖЁН
УБИЙСТВО СУПРУГ
ТИПЫ БРАЧНЫХ ПАРТНЁРОВ
ДЕТИ
УМСТВЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ И ДРУГИЕ НЕДУГИ
ФИЗИЧЕСКИЕ НЕМОЩИ
ЦАРСКИЕ ГЕНИТУРЫ
НАСИЛЬСТВЕННАЯ СМЕРТЬ
СУДЕБНЫЙ ПРИГОВОР
ДОМ ПОЛОВОГО ВЛЕЧЕНИЯ
ДОМ ПРОФЕССИЙ
Книга Восьмая
КРЕДО АСТРОЛОГА
ДЕВЯНОСТЫЙ ГРАДУС
ЗНАКИ ЗОДИАКА, КОТОРЫЕ ВИДЯТ И СЛЫШАТ ДРУГ ДРУГА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ
ЗНАКИ РЯДОМ С ЗОДИАКОМ
ОВЕН
ТЕЛЕЦ
БЛИЗНЕЦЫ
РАК
ЛЕВ
ДЕВА
ВЕСЫ
СКОРПИОН
СТРЕЛЕЦ
КОЗЕРОГ
ВОДОЛЕЙ
РЫБЫ
MYRIOGENESIS
ОВЕН
ТЕЛЕЦ
БЛИЗНЕЦЫ
РАК
ЛЕВ
ДЕВА
ВЕСЫ
СКОРПИОН
СТРЕЛЕЦ
КОЗЕРОГ
ВОДОЛЕЙ
РЫБЫ
ЯРКИЕ ЗВЁЗДЫ
НЕОБХОДИМОСТЬ ВСЕХ ДАННЫХ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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