Матвеева, Елена - Искусство Апокалипсиса - Средневековые манускрипты, книга за семью печатями, Небесный Иерусалим и другие образы конца света

Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, без преувеличения можно назвать самой иллюстрируемой книгой Священного Писания. С момента возникновения христианства и до нашего времени художники неустанно обращались к его образам — ярким, загадочным, пугающим и завораживающим. Особенно повышался интерес к теме Откровения в нестабильные периоды истории. Каждый раз, когда на людей обрушивалась очередная волна бедствий, они начинали ждать конца света, и тогда появлялись новые толкования Апокалипсиса и новые связанные с ним произведения.

В ожидании апокалипсиса особенно отличилось западноевропейское Средневековье, которое началось с катастрофы — падения Западной Римской империи — и в целом прошло под знаком конца света. Но можно заметить, что человек и общество мало изменились за прошедшие века: просто, когда мир был моложе, человечество ярче переживало важные события, а в искусстве облекало их в более острые формы. Достаточно открыть «Осень Средневековья» Йохана Хейзинги, чтобы убедиться в этом. Разве не похоже то, как толпа с благоговением и восхищением внимала проповедникам, стараясь дотянуться до края их одежд, на то, как толпы фанатов следуют за кумирами в наши дни? И чем отличаются средневековые горожане со своим интересом к жизни королевского двора от современных людей, наблюдающих за жизнью селебрити в социальных сетях?

Меняются кумиры, мода, качество и условия жизни, появляются новые технологии, но интерес к вечным темам, к которым относится и Апокалипсис, никогда по-настоящему не ослабевает. Будь то мыслители Средних веков с их обращенным в небеса взором или эпохи Возрождения, ставящей во главе угла человека и его творческий гений, мятежные и мятущиеся романтики или утонченные интеллектуалы Серебряного века — все они так или иначе оказывались под впечатлением текста Откровения: напуганные или исполненные надежды, одни восхищались его образностью, другие пытались примерять описанные катастрофы вселенского масштаба к личным драмам.

Апокалипсис, как никогда, актуален и сегодня. Мы обращаемся к нему порой не задумываясь. Даже те, кто вряд ли читал текст Откровения, знакомы с его основными образами — они настолько прочно вошли в массовую культуру, что некоторые из них утратили свое первоначальное значение. Массмедиа, музыка, кинематограф, игровая индустрия обращаются к образам Откровения, разбирая текст на афоризмы, но в то же время способствуя подмене понятий. И вот уже Армагеддон — не место последней битвы добра со злом, а фантастический фильм-катастрофа с Брюсом Уиллисом в главной роли. Апокалипсис дал почву для философских притч и боевиков-блокбастеров, почти у любой уважающей себя метал-группы есть песня с отсылкой к нему, а журналисты часто используют выражения из текста Иоанна, чтобы сделать заголовки более звучными и бросающимися в глаза.

Матвеева, Елена - Искусство Апокалипсиса - Средневековые манускрипты, книга за семью печатями, Небесный Иерусалим и другие образы конца света

Москва : МИФ, 2025. — 368 с. : ил. — (Страшно интересно).

ISBN 978-5-00250-101-4

Матвеева, Елена - Искусство Апокалипсиса – Содержание

Введение

Глава I. 2000 лет Апокалипсиса

Апокалипсис: кто, где, когда

Миф о конце света

2000 лет ожидания

Ранние христиане: Апокалипсис как манна небесная

Восприятие Апокалипсиса: от надежды на спасение к паническому страху

1000 год: папа-чернокнижник и ненаступивший конец света

1260: Иоахим Флорский и бич средневековой Европы

1284: крестовый поход как средство от Апокалипсиса

Конец XV века: и снова Апокалипсис?

1600-е: Томмазо Кампанелла, астрология и всеобщее равенство

1666: Апокалипсис на Руси

Новые времена — новые концы света

Глава II. Вдохновленные Апокалипсисом

Римские базилики: двусмысленный Агнец, тетраморфы и старцы Апокалипсиса

Сан-Паоло-фуори-ле-Мураи арка Галлы Плацидии

Христианская церковь на месте храма Мира

Такие многоликие базилики Рима

Равенна: не тронутая временем

Баптистерии Равенны

Глава III. 1000 и 1 «Апокалипсис»

«Трирский Апокалипсис»

Каролингские сокровища книжной иллюстрации

«Бамбергский Апокалипсис»

Беат Лиебанский и беатусы

Апокалипсис на карте мира

Апокалипсис XIII века

Апокалипсис во Франции

Женский взгляд на Апокалипсис

Глава IV. Апокалипсис монументальный

Апокалипсис в камне

Апокалипсис из стекла

Апокалипсис в красках

Небесное воинство и крестовые походы

Апокалипсис в Италии

Позднее Средневековье

Апокалиптический алтарь

Сотканный Апокалипсис

Глава V. Апокалипсис в эпоху Ренессанса

Противоречивый Страшный суд

«Конец света» Луки Синьорелли

Загадка Боттичелли

«Страшный суд» Микеланджело: живописный реквием

Апокалипсис на Севере

Гентский алтарь

Ханс Мемлинг: весь Апокалипсис в одной картине

«Апокалипсис» Дюрера

Инфернальные видéния Босха

Апокалипсис — орудие пропаганды

Глава VI. Апокалипсис от маньеризма до XX века

От маньеризма к барокко

Дева Мария как апокалиптическая жена

Пятая печать Эль Греко

Куда исчез Апокалипсис?

Мрачная романтика романтизма: Апокалипсис Уильяма Блейка

Апокалиптические пейзажи Джона Мартина

XIX век: еще немного Апокалипсиса

Глава VII. Апокалипсис в России

Апокалипсис на Руси: Страшный суд

Неочевидные эсхатологические смыслы

Первые апокалиптические циклы

Лицевые «Апокалипсисы»

Время перемен

Монументальные циклы

Апокалипсис Серебряного века

Заключение

Библиография

Примечания

Источники иллюстраций