Матвеева, Елена - Искусство Апокалипсиса - Средневековые манускрипты, книга за семью печатями, Небесный Иерусалим и другие образы конца света

Матвеева - Искусство Апокалипсиса
Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, без преувеличения можно назвать самой иллюстрируемой книгой Священного Писания. С момента возникновения христианства и до нашего времени художники неустанно обращались к его образам — ярким, загадочным, пугающим и завораживающим. Особенно повышался интерес к теме Откровения в нестабильные периоды истории. Каждый раз, когда на людей обрушивалась очередная волна бедствий, они начинали ждать конца света, и тогда появлялись новые толкования Апокалипсиса и новые связанные с ним произведения.
В ожидании апокалипсиса особенно отличилось западноевропейское Средневековье, которое началось с катастрофы — падения Западной Римской империи — и в целом прошло под знаком конца света. Но можно заметить, что человек и общество мало изменились за прошедшие века: просто, когда мир был моложе, человечество ярче переживало важные события, а в искусстве облекало их в более острые формы. Достаточно открыть «Осень Средневековья» Йохана Хейзинги, чтобы убедиться в этом. Разве не похоже то, как толпа с благоговением и восхищением внимала проповедникам, стараясь дотянуться до края их одежд, на то, как толпы фанатов следуют за кумирами в наши дни? И чем отличаются средневековые горожане со своим интересом к жизни королевского двора от современных людей, наблюдающих за жизнью селебрити в социальных сетях?
Меняются кумиры, мода, качество и условия жизни, появляются новые технологии, но интерес к вечным темам, к которым относится и Апокалипсис, никогда по-настоящему не ослабевает. Будь то мыслители Средних веков с их обращенным в небеса взором или эпохи Возрождения, ставящей во главе угла человека и его творческий гений, мятежные и мятущиеся романтики или утонченные интеллектуалы Серебряного века — все они так или иначе оказывались под впечатлением текста Откровения: напуганные или исполненные надежды, одни восхищались его образностью, другие пытались примерять описанные катастрофы вселенского масштаба к личным драмам.
Апокалипсис, как никогда, актуален и сегодня. Мы обращаемся к нему порой не задумываясь. Даже те, кто вряд ли читал текст Откровения, знакомы с его основными образами — они настолько прочно вошли в массовую культуру, что некоторые из них утратили свое первоначальное значение. Массмедиа, музыка, кинематограф, игровая индустрия обращаются к образам Откровения, разбирая текст на афоризмы, но в то же время способствуя подмене понятий. И вот уже Армагеддон — не место последней битвы добра со злом, а фантастический фильм-катастрофа с Брюсом Уиллисом в главной роли. Апокалипсис дал почву для философских притч и боевиков-блокбастеров, почти у любой уважающей себя метал-группы есть песня с отсылкой к нему, а журналисты часто используют выражения из текста Иоанна, чтобы сделать заголовки более звучными и бросающимися в глаза.
Матвеева, Елена - Искусство Апокалипсиса - Средневековые манускрипты, книга за семью печатями, Небесный Иерусалим и другие образы конца света
Москва : МИФ, 2025. — 368 с. : ил. — (Страшно интересно).
ISBN 978-5-00250-101-4
Матвеева, Елена - Искусство Апокалипсиса – Содержание
Введение
Глава I. 2000 лет Апокалипсиса
Апокалипсис: кто, где, когда
Миф о конце света
2000 лет ожидания
Ранние христиане: Апокалипсис как манна небесная
Восприятие Апокалипсиса: от надежды на спасение к паническому страху
1000 год: папа-чернокнижник и ненаступивший конец света
1260: Иоахим Флорский и бич средневековой Европы
1284: крестовый поход как средство от Апокалипсиса
Конец XV века: и снова Апокалипсис?
1600-е: Томмазо Кампанелла, астрология и всеобщее равенство
1666: Апокалипсис на Руси
Новые времена — новые концы света
Глава II. Вдохновленные Апокалипсисом
Римские базилики: двусмысленный Агнец, тетраморфы и старцы Апокалипсиса
Сан-Паоло-фуори-ле-Мураи арка Галлы Плацидии
Христианская церковь на месте храма Мира
Такие многоликие базилики Рима
Равенна: не тронутая временем
Баптистерии Равенны
Глава III. 1000 и 1 «Апокалипсис»
«Трирский Апокалипсис»
Каролингские сокровища книжной иллюстрации
«Бамбергский Апокалипсис»
Беат Лиебанский и беатусы
Апокалипсис на карте мира
Апокалипсис XIII века
Апокалипсис во Франции
Женский взгляд на Апокалипсис
Глава IV. Апокалипсис монументальный
Апокалипсис в камне
Апокалипсис из стекла
Апокалипсис в красках
Небесное воинство и крестовые походы
Апокалипсис в Италии
Позднее Средневековье
Апокалиптический алтарь
Сотканный Апокалипсис
Глава V. Апокалипсис в эпоху Ренессанса
Противоречивый Страшный суд
«Конец света» Луки Синьорелли
Загадка Боттичелли
«Страшный суд» Микеланджело: живописный реквием
Апокалипсис на Севере
Гентский алтарь
Ханс Мемлинг: весь Апокалипсис в одной картине
«Апокалипсис» Дюрера
Инфернальные видéния Босха
Апокалипсис — орудие пропаганды
Глава VI. Апокалипсис от маньеризма до XX века
От маньеризма к барокко
Дева Мария как апокалиптическая жена
Пятая печать Эль Греко
Куда исчез Апокалипсис?
Мрачная романтика романтизма: Апокалипсис Уильяма Блейка
Апокалиптические пейзажи Джона Мартина
XIX век: еще немного Апокалипсиса
Глава VII. Апокалипсис в России
Апокалипсис на Руси: Страшный суд
Неочевидные эсхатологические смыслы
Первые апокалиптические циклы
Лицевые «Апокалипсисы»
Время перемен
Монументальные циклы
Апокалипсис Серебряного века
Заключение
Библиография
Примечания
Источники иллюстраций
Большое спасибо!