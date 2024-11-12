В предлагаемой благочестивому вниманию читателей «Евангельской истории о Боге Слове Сыне Божием, Господе нашем Иисусе Христе, воплотившемся и вочеловечившемся нашего ради спасения», мы имели целью представить Евангельские события и речи Господа в последовательном порядке, вместе с объяснениями их, заимствованными из творений святых Отцов и учителей Православной Церкви. Бесспорно, это —самые верные и надежные толкователи Евангельской истории. В песнопениях Православной Церкви, составленных в разное время теми же святыми Отцами и учителями, мы находим древнее предание, служащее к уяснению и решению некоторых вопросов, обыкновенно оставляемых без разъяснения.

Другие разнообразные сведения почерпнуты из источников и пособий, указанных в своем месте—в подстрочных примечаниях. Что касается расположения Евангельских событий и речей Господа, то мы следовали большею частью тому порядку, какой принят преосвященным епископом Феофаном, с указанием оснований, в книге его: «Евангельская история о Боге Сыне, воплотившемся нашего ради спасения», Москва, 1885 год.

Изложению земной жизни и Божественного учения Господа нашего Иисуса Христа мы считали необходимым предпослать «введение», <...> а также «вступительное благовестие святого евангелиста Иоанна Богослова о вочеловечении Бога Слова Сына Божия», составляющее догматическое предисловие к Евангельской истории.

Павел Алексеевич Матвеевский, протоиерей - Евангельская история. В трех книгах. Книга первая, испр. и доп. События Евангельской истории начальные, преимущественно в Иерусалиме и Иудее

М.: Сибирская Благозвонница, 2010. -364, [4] с.

ISBN 978-5-91362-240-2

Павел Алексеевич Матвеевский, протоиерей - Евангельская история. В трех книгах. Книга первая, испр. и доп. События Евангельской истории начальные, преимущественно в Иерусалиме и Иудее - Содержание

Введение

I. Предвечный Совет Пресвятой Троицы о спасении человеческого рода

II. Потребность и цель вочеловечения Сына Божия

III. Учение Православной Церкви о Господе нашем Иисусе Христе

IV. Приготовление человеческого рода к принятию Спасителя

V. Состояние веры и нравственности в человеческом роде пред пришествием Спасителя

Вступительное благовестие святого евангелиста Иоанна Богослова о вочеловечении Бога Слова, Сына Божия

Воплощение Сына Божия и пребывание в сокровенности

Благовестие о рождении Предтечи Господня Иоанна

Благовестие о вочеловечении Сына Божия

Посещение Елисаветы Пресвятою Девою Богоматерью

Рождество Иоанна Предтечи

Открытие святой тайны Иосифу

Рождество Христово

Поклонение пастырей

Обрезание Господне

Сретение в храме

Поклонение волхвов

Бегство в Египет

Избиение Иродом младенцев

Возвращение из Египта

Пребывание в Назарете

Посещение храма

Родословие Господа Иисуса Христа

Явление миру вочеловечившегося Сына Божия Господа Иисуса Христа

Проповедь Предтечи Господня Иоанна

Свидетельство Предтечи об Иисусе Христе как Мессии

Крещение Господне

Пост и искушение от диавола

Посольство синедриона к Иоанну Крестителю

Свидетельство Иоанна Крестителя о Христе как Искупителе

Начатки веры

Первое чудо

Путешествие в Иерусалим и первое изгнание торжников из храма

Беседа с Никодимом

Пребывание Иисуса Христа в Иудее и последнее свидетельство о Нем Иоанна Крестителя

Заключение Иоанна Крестителя в темницу

Путешествие в Галилею и беседа с самарянкою

Пришествие в Галилею

Исцеление сына царедворца

Прибытие в Капернаум и вселение в нем