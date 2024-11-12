Матвеевский - Евангельская история
В предлагаемой благочестивому вниманию читателей «Евангельской истории о Боге Слове Сыне Божием, Господе нашем Иисусе Христе, воплотившемся и вочеловечившемся нашего ради спасения», мы имели целью представить Евангельские события и речи Господа в последовательном порядке, вместе с объяснениями их, заимствованными из творений святых Отцов и учителей Православной Церкви. Бесспорно, это —самые верные и надежные толкователи Евангельской истории. В песнопениях Православной Церкви, составленных в разное время теми же святыми Отцами и учителями, мы находим древнее предание, служащее к уяснению и решению некоторых вопросов, обыкновенно оставляемых без разъяснения.
Другие разнообразные сведения почерпнуты из источников и пособий, указанных в своем месте—в подстрочных примечаниях. Что касается расположения Евангельских событий и речей Господа, то мы следовали большею частью тому порядку, какой принят преосвященным епископом Феофаном, с указанием оснований, в книге его: «Евангельская история о Боге Сыне, воплотившемся нашего ради спасения», Москва, 1885 год.
Изложению земной жизни и Божественного учения Господа нашего Иисуса Христа мы считали необходимым предпослать «введение», <...> а также «вступительное благовестие святого евангелиста Иоанна Богослова о вочеловечении Бога Слова Сына Божия», составляющее догматическое предисловие к Евангельской истории.
Павел Алексеевич Матвеевский, протоиерей - Евангельская история. В трех книгах. Книга первая, испр. и доп. События Евангельской истории начальные, преимущественно в Иерусалиме и Иудее
М.: Сибирская Благозвонница, 2010. -364, [4] с.
ISBN 978-5-91362-240-2
Павел Алексеевич Матвеевский, протоиерей - Евангельская история. В трех книгах. Книга первая, испр. и доп. События Евангельской истории начальные, преимущественно в Иерусалиме и Иудее - Содержание
Введение
I. Предвечный Совет Пресвятой Троицы о спасении человеческого рода
II. Потребность и цель вочеловечения Сына Божия
III. Учение Православной Церкви о Господе нашем Иисусе Христе
IV. Приготовление человеческого рода к принятию Спасителя
V. Состояние веры и нравственности в человеческом роде пред пришествием Спасителя
Вступительное благовестие святого евангелиста Иоанна Богослова о вочеловечении Бога Слова, Сына Божия
Воплощение Сына Божия и пребывание в сокровенности
Благовестие о рождении Предтечи Господня Иоанна
Благовестие о вочеловечении Сына Божия
Посещение Елисаветы Пресвятою Девою Богоматерью
Рождество Иоанна Предтечи
Открытие святой тайны Иосифу
Рождество Христово
Поклонение пастырей
Обрезание Господне
Сретение в храме
Поклонение волхвов
Бегство в Египет
Избиение Иродом младенцев
Возвращение из Египта
Пребывание в Назарете
Посещение храма
Родословие Господа Иисуса Христа
Явление миру вочеловечившегося Сына Божия Господа Иисуса Христа
Проповедь Предтечи Господня Иоанна
Свидетельство Предтечи об Иисусе Христе как Мессии
Крещение Господне
Пост и искушение от диавола
Посольство синедриона к Иоанну Крестителю
Свидетельство Иоанна Крестителя о Христе как Искупителе
Начатки веры
Первое чудо
Путешествие в Иерусалим и первое изгнание торжников из храма
Беседа с Никодимом
Пребывание Иисуса Христа в Иудее и последнее свидетельство о Нем Иоанна Крестителя
Заключение Иоанна Крестителя в темницу
Путешествие в Галилею и беседа с самарянкою
Пришествие в Галилею
Исцеление сына царедворца
Прибытие в Капернаум и вселение в нем
Павел Алексеевич Матвеевский, протоиерей - Евангельская история. В трех книгах. Книга вторая, испр. и доп. События Евангельской истории, происходившие преимущественно в Галилее
М.: Сибирская Благозвонница, 2010. —255, [1] с.
ISBN 978-5-91362-241-9
Павел Алексеевич Матвеевский, протоиерей - Евангельская история. В трех книгах. Книга вторая, испр. и доп. События Евангельской истории, происходившие преимущественно в Галилее - Содержание
Призвание первых апостолов и Нагорная проповедь
Призвание рыбарей
Исцеление бесноватого в синагоге в субботу
Исцеление тещи Симона и многих других
Проповедь в Галилее
Посещение Назарета
Исцеление прокаженного
Возвращение в Капернаум и исцеление расслабленного
Призвание Матфея
Исцеление расслабленного при Овчей купели
Учение Господа Иисуса о Своем равенстве Богу Отцу
Защита учеников от нарекания фарисеев
Исцеление сухорукого и удаление в Галилею
Избрание двенадцати апостолов
Нагорная проповедь
Исцеление слуги сотника
Воскрешение сына вдовы Наинской
Посольство Иоанна Крестителя из темницы к Иисусу Христу
Обличение неверия современников, благодарение Богу Отцу за открытие истины младенцам и призывание труждающихся к упокоению
Вечеря в доме Симона фарисея
Обличение фарисеев
Притчи о сеятеле, плевелах, растении, горчичном зерне, закваске, сокровище, жечужине, неводе и благоразумном хозяине
Хождение по водам и Преображение Господне
Ответы Господа желавшим идти вслед Его и укрощение бури при переезде через море.
Изгнание легиона бесов
Исцеление кровоточивой
и воскрешение дочери Иаира
Исцеление двух слепых и немого бесноватого
Вторичное посещение Назарета и хождение по городам и селениям с проповедью
Послание двенадцати апостолов на проповедь
Усекновение главы святого Иоанна Крестителя
Насыщение пятью хлебами пяти тысяч народа
Хождение по водам
Беседа о небесном хлебе
Обличение фарисеев за суеверные предания и наставление народу и ученикам об истинной нечистоте
Исцеление дочери Сирофиникиянки
Исцеление глухого косноязычного и других больных
Чудное насыщение четырех тысяч народа
Ответ фарисеям и саддукеям, требовавшим знамения с неба, и предостережение учеников от закваски их
Исцеление слепого
Исповедание святых апостолов
Предречение о страданиях, смерти и воскресении, и учение о кресте последователей
Преображение Господне
Исцеление бесноватого отрока
Новое предречение о смерти и воскресении
Чудный статир
Поучения о путях в Царствие Небесное, избрание 70 апостолов
Наставление ученикам
Учение о прощении обид и притча о немилосердном заимодавце
Наставление апостолам о духе кротости и ответы Господа желавшим идти вслед Его
Избрание и послание на проповедь семидесяти учеников и возвращение их
Ответ законнику о пути к вечной жизни, поясненный притчею о милосердом Самарянине
Посещение Марфы и Марии
Образец молитвы и сила ее
Обличение фарисеев и законников и враждебные замыслы их
Притча о любостяжательном богаче и наставление о нестяжательиости
Увещание о бдительности и притчи о рабах, ожидающих господина, хозяина дома, верном и неверном домоправителе
Напоминание о покаянии и притча о бесплодной смоковнице
Исцеление скорченной в субботу
Ответы на вопрос о числе спасающихся и по поводу известия о кознях Ирода
Вечеря в доме фарисея
Учение о самоотвержении
Притчи о пропавшей отце, затерянной драхме, блудном сыне, неверном управителе, богатом и Лазаре
Наставление о силе веры и смирении
Исцеление десяти прокаженных
Откровение о наступлении Царства Божия и пришествии Сына Человеческого
Притчи о неправедном судье и о мытаре и фарисее
Павел Алексеевич Матвеевский, протоиерей - Евангельская история. В трех книгах. Книга третья. Конечные события Евангельской истории
М.: Сибирская Благозвонница, 2010. — 475, [5] с.
ISBN 978-5-91362-242-6
Павел Алексеевич Матвеевский, протоиерей - Евангельская история. В трех книгах. Книга третья. Конечные события Евангельской истории - Содержание
Праздники кущей и обновления
Отшествие Господа в Иудею
Проповедь в преполовение и в последний день праздника кущей
Прощение грешницы
Дальнейшие речи во храме
Исцеление слепорожденного
Слово о добром Пастыре
Учение о единосущии с Богом Отцом
Пребывание Господа за Иорданом
Ответ на вопрос о разводе
Благословение детей
Беседа с богатым юношей
Беседа с апостолами о воздаянии и притчи о делателях в винограднике
Движение Господа к Иерусалиму на страдания
Известие о болезни Лазаря
Предсказание Господа о страданиях, смерти и воскресении
Исцеление слепого и обращение Закхея
Притча о десяти минах
Исцеление слепых при выходе из Иерихона
Воскрешение Лазаря
Решение синедриона
Вечеря в Вифании
Последние дни пребывания Господа на земле
Первый день последней седмицы
Торжественный вход Господа в Иерусалим
Речь о прославлении, о страданиях и глас с неба; наставление народу и ученикам
Второй день — Великий Понедельник
Проклятие смоковницы
Изгнание торжников из храма
Третий день — Великий Вторник
Наставление о силе веры и молитвы
Вопрос синедриона
Притчи о двух сынах, посланных отцом в виноградник, о злых виноградарях и о брачном пире сына царева
Ответы на искусительные вопросы и взаимный вопрос о Мессии
Обличительная речь против книжников и фарисеев
Жертва вдовицы
Пророчественная беседа о разрушении храма и Иерусалима, конце мира и Втором Пришествии
Притчи о десяти девах и талантах
Страшный Суд
Четвертый день — Великая Среда
Вечеря в доме Симона прокаженного
Совещание синедриона и предложение Иуды
Пятый день — Великий Четверг
Тайная Вечеря
Омовение ног
Указание предателя и наставление о смирении
Установление Таинства Святого Причащения
Прощальная беседа
Продолжение прощальной беседы
Заключение прощальной беседы — молитва Богу Отцу
Страдания Господа. Моление о чаше
Взятие Господа стражей
Суд синедриона
Отречение и раскаяние Петра
Шестой день — Великая Пятница Окончательный приговор синедриона
Погибель Иуды
Суд Пилата
Иисус Христос перед Иродом. Продолжение суда Пилата
Бичевание
Приговор Пилата
Крестное шествие
Распятие
Снятие с Креста и погребение
Седьмой день — Великая Суббота
Стража у гроба
Сошествие в ад
Прославленное состояние Господа на земле
Воскресение
Явления Господа:
Первое
Второе
Третье
Четвертое
Пятое
Шестое
Седьмое
Восьмое и девятое
Вознесение
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Милость Божия буди с вами!