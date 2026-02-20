Книга «111 дней из жизни онкологического больного» — это предельно честный и пронзительный дневник Матвея Иванова, в котором зафиксирован его путь борьбы с тяжелым недугом. Автор не пытается приукрасить реальность или создать образ идеального героя; он описывает свои будни, физическую боль, страхи и моменты отчаяния с той прямотой, которая возможна только перед лицом вечности. Эти 111 дней становятся не просто медицинским отчетом, а глубоким духовным путешествием, в котором каждый прожитый час обретает особую ценность.

Центральное место в повествовании занимает духовная трансформация автора. Матвей Иванов делится тем, как болезнь заставила его пересмотреть жизненные приоритеты, отказаться от второстепенного и сосредоточиться на главном — отношениях с Богом и близкими людьми. Книга показывает, что даже в стесненных обстоятельствах больничной палаты человеческий дух способен находить свет, а вера становится тем якорем, который не дает утонуть в пучине страданий.

Это произведение служит мощным утешением для тех, кто сам проходит через подобные испытания, и важным уроком для здоровых людей. История Матвея учит ценить каждый миг жизни, проявлять сострадание к немощным и напоминает, что даже в самой глубокой тьме Бог остается рядом, даруя силы пройти путь до конца. Это свидетельство о победе духа над плотью и о надежде, которая выходит за рамки земного существования.

Матвей Иванов – 111 дней из жизни онкологического больного

Минск: ВРАТА, 2016. - 192 с.

ISBN 978-985 -6912-13-2

