Майер Карл - Исцеляющее сновидение и ритуал

Более пятидесяти лет назад, работая в психиатрической клинике, я убедился в необходимости изучения инкубации древнего мира. Обнаружилось, что материал, производимый психотическими пациентами, содержит символы и мотивы, знакомые по античной литературе. Даже при психозе действует фактор, который мы сегодня называем «склонностью психе к самоисцелению». В аналитической психологии Карла Густава Юнга я нашел метод, позволяющий наблюдать за такими спонтанными целительными процессами в действии, если наблюдатель занимает выжидательную позицию и следует процессу со всем смирением.

Карл Майер в своей работе «Исцеляющее сновидение и ритуал» проводит параллели между практиками древнегреческих святилищ и современной терапевтической ситуацией. Исследование опирается на теорию архетипов и исторические параллели, позволяя глубже проникнуть в психе больного человечества. Автор использует психологический подход к мифу, вдохновленный работами Карла Кереньи, чтобы объяснить исторический материал, который ранее был неверно истолкован или игнорировался медицинской наукой.

Книга ведет читателя через сакральные пространства Эпидавра и оракула Трофония, раскрывая суть ритуала инкубации — священного сна в ожидании божественного исцеления. От феномена «божественной болезни» до таинств Асклепия и Сераписа, Майер демонстрирует, как древние ритуалы отражают вечные механизмы психической саморегуляции. Это глубокое исследование предназначено для «думающего читателя», стремящегося понять истоки психотерапии в античном культе и живую связь между сновидением и выздоровлением.

Карл Майер — Исцеляющее сновидение и ритуал

Древняя инкубация и современная психотерапия. — «Касталия», 2026. — 174 с.

ISBN 978-5-907969-77-3

Карл Майер — Исцеляющее сновидение и ритуал — Содержание