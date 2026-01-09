Майер Карл - Исцеляющее сновидение и ритуал
Более пятидесяти лет назад, работая в психиатрической клинике, я убедился в необходимости изучения инкубации древнего мира. Обнаружилось, что материал, производимый психотическими пациентами, содержит символы и мотивы, знакомые по античной литературе. Даже при психозе действует фактор, который мы сегодня называем «склонностью психе к самоисцелению». В аналитической психологии Карла Густава Юнга я нашел метод, позволяющий наблюдать за такими спонтанными целительными процессами в действии, если наблюдатель занимает выжидательную позицию и следует процессу со всем смирением.
Карл Майер в своей работе «Исцеляющее сновидение и ритуал» проводит параллели между практиками древнегреческих святилищ и современной терапевтической ситуацией. Исследование опирается на теорию архетипов и исторические параллели, позволяя глубже проникнуть в психе больного человечества. Автор использует психологический подход к мифу, вдохновленный работами Карла Кереньи, чтобы объяснить исторический материал, который ранее был неверно истолкован или игнорировался медицинской наукой.
Книга ведет читателя через сакральные пространства Эпидавра и оракула Трофония, раскрывая суть ритуала инкубации — священного сна в ожидании божественного исцеления. От феномена «божественной болезни» до таинств Асклепия и Сераписа, Майер демонстрирует, как древние ритуалы отражают вечные механизмы психической саморегуляции. Это глубокое исследование предназначено для «думающего читателя», стремящегося понять истоки психотерапии в античном культе и живую связь между сновидением и выздоровлением.
Карл Майер — Исцеляющее сновидение и ритуал
Древняя инкубация и современная психотерапия. — «Касталия», 2026. — 174 с.
ISBN 978-5-907969-77-3
Карл Майер — Исцеляющее сновидение и ритуал — Содержание
Введение
Глава 1. Божественная болезнь: Сакральный смысл психических недугов.
Главы 2-3. Эпидавр и Асклепий: История и мифология главного целительного центра Греции.
Глава 4. Серапис: Египетско-греческий синтез в культе исцеления.
Глава 5. Ритуал инкубации: Практика храмового сна в святилищах Асклепия.
Главы 6-7. Толос и Оракул Трофония: Архитектура тайны и экстремальные формы инкубации.
Глава 8. Таинство исцеления: Психологическая суть трансформации.
Эпилог и Эпикриз: Сновидение в Древней Греции и выводы для современного терапевта.
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