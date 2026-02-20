Майер - Мои приключения с Богом

Майер - Мои приключения с Богом
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга Евгении Майер «Мои приключения с Богом» — это живое и вдохновляющее автобиографическое повествование о том, как повседневная жизнь может превратиться в захватывающий путь веры. Автор делится личными историями, в которых Бог проявляется не как далекая идея, а как активный участник событий, направляющий, обеспечивающий и защищающий Своих детей. Название книги подчеркивает, что хождение с Творцом — это не скучная обязанность, а динамичный процесс, полный неожиданных поворотов и чудесных открытий.

В своих рассказах Евгения Майер делает акцент на важности доверия и послушания Божьему голосу даже в мелочах. Она описывает, как через простые жизненные ситуации — поездки, встречи, финансовые трудности и бытовые вопросы — раскрывается характер Бога и Его безграничная любовь. Автор призывает читателя выйти за рамки формальной религиозности и начать замечать «приключения», которые Бог готовит для каждого, кто готов следовать за Ним с открытым сердцем.

Это произведение служит ободрением для тех, кто ищет подтверждения реальности Божьего присутствия в современном мире. Через искренность и простоту изложения книга помогает осознать, что чудо может произойти в любой момент, а самые обычные будни наполнены глубоким духовным смыслом, если смотреть на них сквозь призму веры.

Майер, Евгения - Мои приключения с Богом

СПб.: Местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов, 2021. – 162 с.

ISBN 978-5-7454-1657-6

Майер, Евгения - Мои приключения с Богом – Содержание

Введение

Предисловие ко второму изданию

Предисловие

  • ФAЗЛ-БЕК — АДРЕС НЕИЗВЕСТЕН

  • Путь в Ош

  • Дальнейшие события

  • По Туркестану с Евангелием. От Бухары до Карши

  • Служение в Самарканде. Путь в Патта-Кисар

  • Труд в Патта-Кисаре. Путешествие на пароходе

  • Паломники в Мекку. Подвиги в Джидде

  • При вратах ислама

  • Джид да: конец истории

  • Водительство через сновидения

  • «Прежде, нежели они воззовут, Я отвечу»

  • «Слава Твоя простирается превыше небес!» (Слава Божья даже в советских тюрьмах)

  • В узах

  • Уфимская тюрьма

  • Тифлис

  • Мелитополь

Послесловие

Словарь для миссионеров среди мусульман

Подписи к фотографиям

Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

