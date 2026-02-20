Книга Евгении Майер «Мои приключения с Богом» — это живое и вдохновляющее автобиографическое повествование о том, как повседневная жизнь может превратиться в захватывающий путь веры. Автор делится личными историями, в которых Бог проявляется не как далекая идея, а как активный участник событий, направляющий, обеспечивающий и защищающий Своих детей. Название книги подчеркивает, что хождение с Творцом — это не скучная обязанность, а динамичный процесс, полный неожиданных поворотов и чудесных открытий.
В своих рассказах Евгения Майер делает акцент на важности доверия и послушания Божьему голосу даже в мелочах. Она описывает, как через простые жизненные ситуации — поездки, встречи, финансовые трудности и бытовые вопросы — раскрывается характер Бога и Его безграничная любовь. Автор призывает читателя выйти за рамки формальной религиозности и начать замечать «приключения», которые Бог готовит для каждого, кто готов следовать за Ним с открытым сердцем.
Это произведение служит ободрением для тех, кто ищет подтверждения реальности Божьего присутствия в современном мире. Через искренность и простоту изложения книга помогает осознать, что чудо может произойти в любой момент, а самые обычные будни наполнены глубоким духовным смыслом, если смотреть на них сквозь призму веры.
Майер, Евгения - Мои приключения с Богом
СПб.: Местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов, 2021. – 162 с.
ISBN 978-5-7454-1657-6
Майер, Евгения - Мои приключения с Богом – Содержание
Введение
Предисловие ко второму изданию
Предисловие
ФAЗЛ-БЕК — АДРЕС НЕИЗВЕСТЕН
Путь в Ош
Дальнейшие события
По Туркестану с Евангелием. От Бухары до Карши
Служение в Самарканде. Путь в Патта-Кисар
Труд в Патта-Кисаре. Путешествие на пароходе
Паломники в Мекку. Подвиги в Джидде
При вратах ислама
Джид да: конец истории
Водительство через сновидения
«Прежде, нежели они воззовут, Я отвечу»
«Слава Твоя простирается превыше небес!» (Слава Божья даже в советских тюрьмах)
В узах
Уфимская тюрьма
Тифлис
Мелитополь
Послесловие
Словарь для миссионеров среди мусульман
Подписи к фотографиям
