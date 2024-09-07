Человек, о мой благосклонный читатель, вполне может быть назван в настоящем случае компендиумом вселенной, коему судьба предназначила прожить три жизни, а именно: растительную в материнской утробе, где он развивается почти во всем подобно растению; чувственную жизнь, иначе говоря, жизнь в этом мире, где большей частью он следует своим чувствам, как и все остальные животные, от коих он отличается лишь благодаря своему интеллекту, хотя и пользуется им несовершенно; и, наконец, разумную жизнь в другом мире, принадлежащем Богу, сопровождаемый гениями добрых Ангелов. В настоящей жизни чем более он приближается к божественной природе, тем более он испытывает радость и находит удовольствие, исследуя вещи при помощи ума — вещи тонкие, чудесные и редкие. И напротив, тот, кто склоняется к животному началу, понимает такие вещи гораздо меньше и ограничен чувственным восприятием. Мы можем наблюдать примеры и тех, и других: к первым относятся люди более образованные, посвятившие себя изящным искусствам и наукам; ко вторым можно отнести то подавляющее большинство людей, что отдается телесным удовольствиям, похоти, обжорству, показной роскоши и тому подобным вещам.

Что же касается развития интеллекта, Бог сокрыл бесчисленные тайны в естестве, каковые подобно огню, полученному от кремневой искры, могут быть вьщелены и применены в различнейших науках и искусствах. Секреты Химии не последние среди них, даже скорее первые и наиболее ценные после изучения божественной натуры; но только не в руках странствующих обманщиков и псевдохимических шарлатанов (напоминающих в сем вопросе осла, пытающегося играть на лире, поскольку они так же далеки от подлинной доктрины и цели), а в том случае, когда ими обладают истинные мастера, просвещенные и рожденные для изучения тех вещей, каковые являются наиболее тонкими и в то же время величественными, священными, редкими и сокровенными, познать коие можно скорее умом, нежели чувствами, скорее путем глубокого размышления после прочтения книг различных авторов, сравнивая их между собой и с трудами естества, нежели чувственными действиями или практическими экспериментами, каковые никуда не приведут без знания Теории.

Среди интеллектуальных занятий подобного рода вслед за Химией необходимо отметить те, что имеют дело с видимыми и слышимыми объектами, а именно Оптику, или перспективу, и рисование, называемое беззвучной Поэзией, точно так же, как, в свою очередь, букву называют говорящей картиной; еще же Музыку, как вокальную, так и инструментальную, каковой древние Философы столь усердно занимались, что считали невеждой всякого, кто не мог ничего исполнить на лире во время праздника или спеть, держа в руках миртовую ветвь, как нам свидетельствует Фемистокл. Сократ был музыкально образован, и Платон также, причем последний утверждал, что никто не может достичь гармонии, если не получает наслаждения от гармонии Музыки. Наиболее знаменит в этом отношении Пифагор, о коем говорят, что он использовал музыкальные симфонии7״ по утрам и вечерам для укрепления духа своих учеников. Да, Музыка обладает той особенной силой, которая возбуждает и успокаивает страсти, в соответствии с тем или иным музыкальным ладом; так, фригийский лад был объявлен греками воинственным, ибо он призывает к войне и битве, обладая определенной способностью поднимать дух солдат: вместо него сейчас используется ионийский лад, ранее считавшийся лирическим (каковым мы сейчас называем фригийский)71״, из чего можно сделать вывод, что лады сменяют один другой. Утверждается, что Тимофей Милетский, используя фригийский лад, помог Александру Великому достичь большего мастерства и твердости духа в ратном деле, как на то указывает Цицерон во второй части De Legibus. Терпандер с острова Лесбос воспользовался ионийским ладом, когда предстал перед судом спартанцев, оглушенный криками негодования, и так смог успокоить их дух своей песней, что они стали дружелюбны и спокойны. С тех пор певцы Лесбоса всегда выступали перед началом спартанского суда.

Михаил Майер - Убегающая Аталанта, или Новые Химические Эмблемы, открывающие Тайны Естества

Пер. Г. Бутузов. — М.: Энигма, 2004. — 400 с. (Алый Лев)

ISBN 5-94698-045-9

Михаил Майер - Убегающая Аталанта – Содержание

Глеб Бутузов. «Золотые яблоки доктора Майера»

УБЕГАЮЩАЯ АТАЛАНТА

Авторская эпиграмма

Портрет Михаила Майера

Посвящение

Предисловие для читателя

ЭМБЛЕМЫ

I. Ветер носил его во чреве своем

II. Кормилица его — Земля

III. Следуй примеру женщин, стирающих белье

IV. Соедини брата с сестрой и вручи им любовный кубок

V. Положи жабу на грудь женщины, дабы та ее вскармливала; женщина погибнет, но жаба вырастет могучей

VI. Посей свое золото в белую вспаханную землю

VII. Здесь появляется птенец, что пытается вылететь из гнезда, но падает в него снова

VIII. Возьми яйцо и пронзи его огненным мечом

IX. Под куполом, изнутри покрытым росой, помести Старика и Древо; там, отведав плод, старик снова станет молодым

X. Добавь огонь к огню, Меркурия к Меркурию, и этого достаточно

XI. Сделай Латону белой и книги разорви

XII. Камень, его же проглотил Стаурн в обители своего сына Юпитера, и после изрыгнул, был водружен на Геликоне как напоминание для смертных

XIII. Золото Философов больно водянкой, его следует семь раз отмыть в реке, подобно прокаженному Пааману в Иордане

XIV. Дракон, пожирающий свой собственный хвост

XV. Пускай тебя научит работа горшечника, что связана с влагой и сухостью

XVI. У одного льва нет крыльев, у другого же — есть

XVII. Четырехзвенное колесо управляет огненной работой

XVIII. Огонь любит воспламенять, но золото неохотно порождает золото

XIX. Если ты убьешь одного из четверых, все остальные погибнут тут же

XX. Естество учит естество, как преодолеть огонь

XXI. Заключи мужчину и женщину в круг, затем в квадрат, после в треугольник, вновь опиши окружность, и ты получишь Философский Камень

XXII. Когда получишь белый свинец, займись женской работой, сиречь ВАРКОЙ

XXIII. Золото польется, как дождь, когда Паллада родится на Родосе и Солнце возляжет с Венерой

XXIV. Волк проглотил царя, но если его сжечь, царь вновь вернется к жизни

XXV. ДРАКОНА могут погубить только его брат и сестра, иначе говоря, Солнце и Луна

XXVI. Плодом человеческой мудрости является Древо Жизни

XXVII. Тот, кто хочет войти в Философский Розарий, не имея ключа, похож на человека, пытающегося ходить без ног

XXVIII. Король парится в бане и избавляется с помощью врача Фарута от черной желчи

XXIX. Подобно Саламандре, камень живет в огне

XXX. Солнцу Луна нужна так же, как петуху — курица

XXXI. Царь плывет в море и громко кричит: «Того, кто спасет меня, ожидает великая награда!»

XXXII. Камень подобен кораллу, растущему под водой и затвердевающему на воздухе

XXXIII. Гермафродит, лежащий во тьме подобно трупу, нуждается в огне

XXXIV. Он зачат в водоеме и рожден в воздухе, но когда делается истинно красным, то может ходить по водам

XXXV. Как Церера приучила Триптолема выдерживать жар огня, а Фетида — Ахилла, так же и мастер поступает с Камнем

XXXVI. Камень, отраженный в небе, вознесенный на гору, живущий в воздухе и обитающий в реке — таков он, Меркурий

XXXVII. Для Философской Работы достаточно обладать тремя вещами: Белым Дымом, каковой есть Вода, Зеленым Львом, каковой есть Руда Гермеса, и Зловонной Влагой

XXXVIII. Ребис, подобно Гермафродиту, рожден от двух гор — Меркурия и Венеры

XXXIX. Эдип, победив Сфинкса и убив своего отца Лая, взял в жены мать

XL. Из двух вод соделай одну, и та станет святой водой

XLI. Вепрь убил Адониса, а Венера бежит и своей кровью окрашивает розы

XLII. Для сведущего в Химии пусть Естество, Разум, Опыт и Чтение станут Проводником, посохом, очками и светильником

XLIII. Услышь говорящую птицу, что икогда не обманет тебя

XLIV. Тифон убил Осириса обманом и разбросал его члены, но царственная Исида соберет их

XLV. Солнце и его тень завершают работу

XLVI. Здесь встречаются два Орла: один принадлежит Востоку, другой — Западу

XLVII. Волк, пришедший с Востока, и Собака, пришедшая с Запада, кусают друг друга

XLVIII. Царя, заболевшего водянкой, врачи излечат и вернут ему здоровье

XLIX. Философское Дитя, подобно Ориону, признает трех отцов

L. Дракон убивает женщину, а та — его, и оба истекают кровью

Олег Фомин. Комментарии

УКАЗАТЕЛЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ