Майер - Введение в психологию и консультирование
В последнее время некоторые христиане с удовольствием «поливают психологию грязью». Дейв Хант и многие другие порицают использование и даже изучение психологии христианами. Может быть, психология действительно принадлежит к заговору движения «Нью Эйдж»?
Иногда студенты приходят в христианский колледж или семинарию и спрашивают: «Зачем мне изучать психологию? Я же хочу стать пастором (или миссионером, учителем воскресной школы и т.д.), так зачем мне изучать что-нибудь еще, кроме Библии?»
Действительно, пужна ли психология христианам? Должны ли христиане ее изучать?
В то же время многие христиане, например Джеймс Добсон, изучали и применяли психологию, не нанеся этим ущерба своей вере. Более того, некоторые из этих христиан благодаря знанию психологии стали более эффективными лидерами.
Наверное, опасна не психология как таковая, а ложные приоритеты. Превращать психологию в идола так же неправильно, как и отрицать ее, считая порождением дьявола. Конечно, не надо бездумно нринимать всякое положение, предложенное психологами; однако не следует столь же безоглядно отвергать эту область знания.
Выявив заслуживающие внимания аснекты психологии и показав их практическую ценность, первое издание «Введения в психологию и консультирование» помогло многим разобраться в этих вопросах. Это издание нашей книги имело большой успех. Оно использовалось в качестве учебника во многих колледжах и семинариях и хорошо продавалось. В течение шести лет книга перепечатывалась семь раз, чему мы очень рады.
В этом новом издании первая часть книги была расширена за счет дополнительной полезной для христиан информации и многих практических приложений, которые могут быть использованы руководителями церкви. Последний раздел книги был переработан в соответствии со стандартами пренодавания общей психологии. Мы постарались организовать материал таким образом, чтобы книга представляла интерес также и для широкой публики.
Майер П., Минирт Ф., Уичерн Ф., Ратклиф Д. - Введение в психологию и консультирование - Методики и подходы, основанные на христианском мировоззрении
Второе издание
Пер. с англ. - Москва: Евангельский Христианский Центр Апостола Павла, 2014. - 344 с.
ISBN 978-5-905340-23-9 (второе издание)
Также на сайте старое издание этой книги
Пер. с англ. - Москва: Духовная Академия Апостола Павла, 2006. - 344 с.
ISBN 5-93213-038-5
Майер П., Минирт Ф., Уичерн Ф., Ратклиф Д. - Введение в психологию и консультирование - Методики и подходы, основанные на христианском мировоззрении - Содержание
- 1 Введение в психологию
- 2 Биологические основы поведения
- 3 Ощущения и восприятие
- 4 Эмоции
- 5 Мотивация
- 6 Научение
- 7 Память, мышление и самооценка
- 8 Интеллект
- 9 Социальная психология
- 10 Развитие в детстве
- 11 Развитие в подростковом и взрослом возрасте
- 12 Психология личности
- 13 Психология религии
- 14 Психология аномальных состояний
- 15 Психотерапия и психотерапевтическое консультирование
- 16 Групповое и семейное консультирование
Майер П., Минирт Ф., Уичерн Ф., Ратклиф Д. - Введение в психологию и консультирование - Методики и подходы, основанные на христианском мировоззрении - Развитие психологии
В течение нескольких последних десятилетий психология переживала почти экспоненциальный рост. Издавалось огромное количество как популярной, так и научной психологической литературы по психологии. В колледжах и университетах психология стала одним из самых популярных предметов. Число студентов, специализирующихся в области психологии, необыкновенно быстро растет.
Практически во всех американских высших учебных заведениях преподаются предметы, посвященные изучению поведения человека или других живых организмов. Такое бурное развитие психологии как науки особенно поразительно, если учесть, что эта область знания была впервые признана независимой и самостоятельной научной дисциплиной лишь в 1897 г. В этом году Вильгельм Вундт основал в Лейпцигском университете (Германия) психологическую лабораторию, где прошли подготовку многие студенты. На рубеже XX века влияние психологии распространилось в большей части Европы и в Америке. Ранние психологи пытались буквально следовать названию своей науки: изучение («логос») разума («психе»). В то время, как предшественники Вундта сосредотачивались либо на философии мышления, либо на физиологии мозга, Вундт, используя оба подхода, разработал экспериментальные основы изучения поведения человека. Он применял метод самонаблюдения (интроспекции), согласно которому человек сначала переживает событие, а потом описывает его. Повторяя один и тот же эксперимент с разными людьми, Вундт пытался определить компоненты сознания и их сочетания, дающие сложные мысли.
Другие темы его исследований включали принятие решений и время реакции. Вслед за Вундтом в Европе и Соединенных Штатах Америки были открыты другие подобные лаборатории. Через одиннадцать лет после основания первой психологической лаборатории американский психолог и философ Генри Джеймс написал первый учебник по общей психологии, озаглавленный «Принципы психологии» (1890). Эта книга, признанная важной вехой в развитии психологии, подчеркивала функцию сознания, а не его компоненты, как в работах Вундта. Это направление, центром которого было практическое использование научного знания в ситуациях повседневной жизни, получило название функционализма.
03/10/2013
Майер - Введение в психологию и консультирование, можно второе издание книги. ссылка у меня не работает.
напишите мне в Телеграм, скину
ДЯКУЮ!
Спасибо за отлично выполненную работу по новому изданию!
размер у файла однако... как для djvu.... его что, совсем без обработки упаковали?
Добавьте, пожалуйста, ссылки на новое издание.
Оу, исправил! Ярослав, замените аватар на личный, система может отключить от клуба...