В последнее время некоторые христиане с удовольствием «поливают психологию грязью». Дейв Хант и многие другие порицают ис­пользование и даже изучение психологии христианами. Может быть, психология действительно принадлежит к заговору движения «Нью Эйдж»?

Иногда студенты приходят в христианский колледж или семинарию и спрашивают: «Зачем мне изучать психологию? Я же хочу стать пастором (или миссионером, учителем воскресной школы и т.д.), так зачем мне изучать что-нибудь еще, кроме Библии?»

Действительно, пужна ли психология христианам? Должны ли хрис­тиане ее изучать?

В то же время многие христиане, например Джеймс Добсон, изучали и применяли психологию, не нанеся этим ущерба своей вере. Более того, некоторые из этих христиан благодаря знанию психологии стали более эффективными лидерами.

Наверное, опасна не психология как таковая, а ложные приоритеты. Превращать психологию в идола так же непра­вильно, как и отрицать ее, считая порождением дьявола. Конечно, не надо бездумно нринимать всякое положение, предложенное психологами; од­нако не следует столь же безоглядно отвергать эту область знания.

Выявив заслуживающие внимания аснекты психологии и показав их практическую ценность, первое издание «Введения в психологию и кон­сультирование» помогло многим разобраться в этих вопросах. Это изда­ние нашей книги имело большой успех. Оно использовалось в качестве учебника во многих колледжах и семинариях и хорошо продавалось. В течение шести лет книга перепечатывалась семь раз, чему мы очень рады.

В этом новом издании первая часть книги была расширена за счет дополнительной полезной для христиан информации и многих практи­ческих приложений, которые могут быть использованы руководителя­ми церкви. Последний раздел книги был переработан в соответствии со стандартами пренодавания общей психологии. Мы постарались органи­зовать материал таким образом, чтобы книга представляла интерес так­же и для широкой публики.