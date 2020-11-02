В 1986 году, после тринадцатилетнего служения в Корее: учительства, проповедования, администрирования и насаждения церквей, наша семья в составе четырех человек готовилась к возвращению домой, в Соединенные Штаты. Мы знали, что наша работа в Корее завершена. Многие из наших бывших учеников стали пасторами. Когда они пришли попрощаться, многие из них говорили вещи вроде: «Мы многому научились из ваших проповедей и на ваших уроках, но больше всего мы научились, глядя на вашу семью, на то, какие вы дома». С тех пор мы с моей женой Шарлоттой усвоили: наше поведение дома говорит гораздо громче, чем слова, которые мы говорим на людях.

Я рассказываю эту историю повсюду, где я провожу конференции на тему «Сильное лидерство», и делаю это потому, что хочу, чтобы мои слушатели жили такой семейной жизнью, которая бы подтверждала, иллюстрировала и подкрепляла их проповеди. Я учу, что наша семейная жизнь не является помехой для нашего публичного служения, а напротив — что это возможность продемонстрировать достоверность нашего послания.

То же относится и к библейским персонажам. Авторы Библии обращаются к нам словами, а герои Библии говорят к нам своими жизнями, и такие послания особенно сильны, ведь поступки людей в Священном Писании почти не требуют комментариев и способны вывести на свет богодухновенную истину и глубокий смысл, которые хотели донести писатели и Божественный Автор Библии.

Рон Майерс - Избери свой характер - 25 библейских личностей, вдохновляющих нас на развитие целостного характера СПб.: «Свое издательство», 2015. — 514 стр. ISBN-13: 978-5-4386-0965-0 (рус.) ISBN-13: 978-0-9834-5280-5 (англ.)

Рон Майерс - Избери свой характер - 25 библейских личностей, вдохновляющих нас на развитие целостного характера - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

НОЙ

АВРААМ

ИАКОВ

ИОСИФ

МОИСЕЙ

СЕПФОРА

ВАЛААМ

ИИСУС НАВИН

САМУИЛ

САУЛ

ДАВИД

ИЛИЯ

ЕЛИСЕЙ

ЕСФИРЬ

ИОВ

ИСАИЯ

ИЕРЕМИЯ

ИЕЗЕКИИЛЬ

ДАНИИЛ

ОСИЯ

МАРИЯ

ПЕТР

ФИЛИПП

ПАВЕЛ

ФИВА

Рон Майерс - Избери свой характер - 25 библейских личностей, вдохновляющих нас на развитие целостного характера - Введение