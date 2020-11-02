Майерс - Избери свой характер
В 1986 году, после тринадцатилетнего служения в Корее: учительства, проповедования, администрирования и насаждения церквей, наша семья в составе четырех человек готовилась к возвращению домой, в Соединенные Штаты. Мы знали, что наша работа в Корее завершена. Многие из наших бывших учеников стали пасторами. Когда они пришли попрощаться, многие из них говорили вещи вроде: «Мы многому научились из ваших проповедей и на ваших уроках, но больше всего мы научились, глядя на вашу семью, на то, какие вы дома». С тех пор мы с моей женой Шарлоттой усвоили: наше поведение дома говорит гораздо громче, чем слова, которые мы говорим на людях.
Я рассказываю эту историю повсюду, где я провожу конференции на тему «Сильное лидерство», и делаю это потому, что хочу, чтобы мои слушатели жили такой семейной жизнью, которая бы подтверждала, иллюстрировала и подкрепляла их проповеди. Я учу, что наша семейная жизнь не является помехой для нашего публичного служения, а напротив — что это возможность продемонстрировать достоверность нашего послания.
То же относится и к библейским персонажам. Авторы Библии обращаются к нам словами, а герои Библии говорят к нам своими жизнями, и такие послания особенно сильны, ведь поступки людей в Священном Писании почти не требуют комментариев и способны вывести на свет богодухновенную истину и глубокий смысл, которые хотели донести писатели и Божественный Автор Библии.
Рон Майерс - Избери свой характер - 25 библейских личностей, вдохновляющих нас на развитие целостного характера
СПб.: «Свое издательство», 2015. — 514 стр.
ISBN-13: 978-5-4386-0965-0 (рус.)
ISBN-13: 978-0-9834-5280-5 (англ.)
Рон Майерс - Избери свой характер - 25 библейских личностей, вдохновляющих нас на развитие целостного характера - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- НОЙ
- АВРААМ
- ИАКОВ
- ИОСИФ
- МОИСЕЙ
- СЕПФОРА
- ВАЛААМ
- ИИСУС НАВИН
- САМУИЛ
- САУЛ
- ДАВИД
- ИЛИЯ
- ЕЛИСЕЙ
- ЕСФИРЬ
- ИОВ
- ИСАИЯ
- ИЕРЕМИЯ
- ИЕЗЕКИИЛЬ
- ДАНИИЛ
- ОСИЯ
- МАРИЯ
- ПЕТР
- ФИЛИПП
- ПАВЕЛ
- ФИВА
Рон Майерс - Избери свой характер - 25 библейских личностей, вдохновляющих нас на развитие целостного характера - Введение
Чему мы можем сегодня научиться на примере жизни Ноя? Как мудрое отношение Есфири к ее мужу поможет нам стать более влиятельными и эффективными для Бога? Каких ловушек мы сможем избежать, если изучим поступки Валаама? Как высокие отзывы Павла о Фиве могут опровергнуть то, во что христианская церковь верила на протяжении веков относительно служения женщин? Времена, культура, традиции, общественные ценности — все это меняется от века к веку, но человеческая природа остается прежней. Библейские герои могут передать нам свой библейский характер.
Согласно Посланию к римлянам 15:4, мы должны учиться из писаний Ветхого Завета: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду».
Первое послание к коринфянам 10:11–12 гласит: «Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть».
этим принципам, мы можем усваивать уроки повествований и героев обоих Заветов. Их истории говорят к нам по сей день.
В эту книгу можно было включить гораздо больше героев Библии. Выбирая тех, о ком писать в этой книге, я применял следующие три критерия.
Во-первых, старался выбирать истории, содержащие ценные уроки для христиан, желающих укрепить свое влияние. В своих поездках по Европе, Африке, Азии, Юговосточной Азии и по Северной Америке я повстречал много братьев и сестер — умных, посвященных, открытых, ревностных и умеющих учиться. Я надеюсь, что мысли, изложенные в этой книге, помогут им и многим другим, похожим на них, стать еще более эффективными, успешными, влиятельными и плодотворными в труде, который назначен им Богом.
Во-вторых, я хотел охватить широкий круг вопросов. Я думаю, что обязан избегать того, чтобы просто пересказывать на новый лад то, что ранее уже рассматривалось в других книгах. Я должен обращать внимание на новое в старых, знакомых историях.
В-третьих, я искал фактор человеческого интереса. Добрые уроки следует преподавать в максимально увлекательной литературной форме. Конечно, я не ожидаю, что вы будете читать эти главы только развлечения ради. Но я питаю надежду, что вам будет интересно.
No comments yet. Be the first!