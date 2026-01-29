Фридман - Философия на перепутье
Книга Майкла Фридмана — это захватывающая интеллектуальная реконструкция момента, когда единое здание европейской мысли дало трещину. В центре повествования — знаменитый Давосский диспут 1929 года, ставший точкой невозврата для мировой философии. Автор с хирургической точностью прослеживает, как из общего неокантианского корня произросли три радикально разных проекта: логический позитивизм Рудольфа Карнапа, философия символических форм Эрнста Кассирера и экзистенциальная онтология Мартина Хайдеггера.
Это исследование не только объясняет причины раскола между аналитической и континентальной традициями, но и ставит вопрос о возможности их диалога в будущем.
Майкл Фридман - Философия на перепутье: Карнап, Кассирер и Хайдеггер
М: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021. - 352 с.
ISBN 978-5-88373-659-8
Майкл Фридман - Философия на перепутье: Карнап, Кассирер и Хайдеггер – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. Встреча в Давосе
ГЛАВА 2. Преодоление метафизики: Карнап и Хайдегтер
ГЛАВА 3. Неокантианский фон
ГЛАВА 4. Хайдеггер
ГЛАВА 5. Карнап
ГЛАВА 6. Кассирер
ГЛАВА 7. Логика и объективность: Кассирер и Карнап
ГЛАВА 8. До и после Давоса: Кассирер и Хайдеггер
ГЛАВА 9. Аналитическая и континентальная традиции в перспективе
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДРЕССЕР С. Многоточия на пике важности
ЦЕЛИЩЕВ В.В. Послесловие переводчика
ЛИТЕРАТУРА
УКАЗАТЕЛЬ
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