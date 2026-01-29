Книга Майкла Фридмана — это захватывающая интеллектуальная реконструкция момента, когда единое здание европейской мысли дало трещину. В центре повествования — знаменитый Давосский диспут 1929 года, ставший точкой невозврата для мировой философии. Автор с хирургической точностью прослеживает, как из общего неокантианского корня произросли три радикально разных проекта: логический позитивизм Рудольфа Карнапа, философия символических форм Эрнста Кассирера и экзистенциальная онтология Мартина Хайдеггера.

Это исследование не только объясняет причины раскола между аналитической и континентальной традициями, но и ставит вопрос о возможности их диалога в будущем.

Майкл Фридман - Философия на перепутье: Карнап, Кассирер и Хайдеггер

М: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021. - 352 с.

ISBN 978-5-88373-659-8

Майкл Фридман - Философия на перепутье: Карнап, Кассирер и Хайдеггер – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. Встреча в Давосе

ГЛАВА 2. Преодоление метафизики: Карнап и Хайдегтер

ГЛАВА 3. Неокантианский фон

ГЛАВА 4. Хайдеггер

ГЛАВА 5. Карнап

ГЛАВА 6. Кассирер

ГЛАВА 7. Логика и объективность: Кассирер и Карнап

ГЛАВА 8. До и после Давоса: Кассирер и Хайдеггер

ГЛАВА 9. Аналитическая и континентальная традиции в перспективе

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДРЕССЕР С. Многоточия на пике важности

ЦЕЛИЩЕВ В.В. Послесловие переводчика

ЛИТЕРАТУРА

УКАЗАТЕЛЬ