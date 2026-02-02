Двадцать пятый том серии «Упасана-коша», озаглавленный «Майтхуна-вигйана», представляет собой уникальное исследование сексуальной грамотности в контексте ведической традиции. Книга является частью учебного цикла школы арчаны, посвященного вайдика-маргу — пути очищения своего окружения и ложного эго через выполнение дхармы и осознание принципа «это для Вишну, а не для меня».

В отличие от чисто духовных трактатов, это издание детально рассматривает физиологические и психические аспекты человеческой природы. В разделах «Биджа-вигйана» и «Майтхуна-вигйана» авторы анализируют природу семени (шукра-дхату), пользу целибата и его связь с работой мозга, а также философию камы и похоти. Книга объединяет древние ведические предписания с мнениями ученых и примерами великих гениев прошлого, предлагая практические рекомендации по контролю чувств и сохранению жизненной энергии.

Особое внимание уделено Гарбхадхана-самскаре — священному ритуалу зачатия. Авторы подчеркивают, что состояние ума родителей и соблюдение ведических процедур напрямую влияют на характер будущего ребенка. Это пособие для тех, кто стремится одухотворить семейную жизнь, превратив естественные человеческие потребности в осознанное служение и путь к истинной целостности.

Майтхуна-вигйана: Сексуальная грамотность

Упасана-коша, Том 25

Составитель: Джива-раджа дас. — 586 с.

Над проектом работали: Прити Мангала даси, Нарасевия деви даси, Эката дас.

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