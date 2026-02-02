Майтхуна-вигйана
Двадцать пятый том серии «Упасана-коша», озаглавленный «Майтхуна-вигйана», представляет собой уникальное исследование сексуальной грамотности в контексте ведической традиции. Книга является частью учебного цикла школы арчаны, посвященного вайдика-маргу — пути очищения своего окружения и ложного эго через выполнение дхармы и осознание принципа «это для Вишну, а не для меня».
В отличие от чисто духовных трактатов, это издание детально рассматривает физиологические и психические аспекты человеческой природы. В разделах «Биджа-вигйана» и «Майтхуна-вигйана» авторы анализируют природу семени (шукра-дхату), пользу целибата и его связь с работой мозга, а также философию камы и похоти. Книга объединяет древние ведические предписания с мнениями ученых и примерами великих гениев прошлого, предлагая практические рекомендации по контролю чувств и сохранению жизненной энергии.
Особое внимание уделено Гарбхадхана-самскаре — священному ритуалу зачатия. Авторы подчеркивают, что состояние ума родителей и соблюдение ведических процедур напрямую влияют на характер будущего ребенка. Это пособие для тех, кто стремится одухотворить семейную жизнь, превратив естественные человеческие потребности в осознанное служение и путь к истинной целостности.
Майтхуна-вигйана: Сексуальная грамотность
Упасана-коша, Том 25
Составитель: Джива-раджа дас. — 586 с.
Над проектом работали: Прити Мангала даси, Нарасевия деви даси, Эката дас.
Майтхуна-вигйана: Сексуальная грамотность - Содержание
Введение: Три пути развития — Бхагавата, Панчаратрика и Вайдика-марг.
Раздел «Биджа-вигйана»:
Целибат в Ведах и мировых религиях.
Связь мозга и семени (шукра-дхату).
Женское здоровье и «Стри-биджа вигйана».
Раздел «Майтхуна-вигйана»:
Философия камы и тантры.
Сексуальная совместимость и психология наслаждений.
Проблемы импотенции и фригидности с духовной точки зрения.
Раздел «Гарбхадхана-самскара»:
Подготовка к осознанному зачатию.
Влияние ума родителей на дживу.
Риту-кала и процедура проведения самскары.
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