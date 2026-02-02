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Майтхуна-вигйана

Майтхуна-вигйана
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Health
Series Упасана-коша (2 books)

Двадцать пятый том серии «Упасана-коша», озаглавленный «Майтхуна-вигйана», представляет собой уникальное исследование сексуальной грамотности в контексте ведической традиции. Книга является частью учебного цикла школы арчаны, посвященного вайдика-маргу — пути очищения своего окружения и ложного эго через выполнение дхармы и осознание принципа «это для Вишну, а не для меня».

В отличие от чисто духовных трактатов, это издание детально рассматривает физиологические и психические аспекты человеческой природы. В разделах «Биджа-вигйана» и «Майтхуна-вигйана» авторы анализируют природу семени (шукра-дхату), пользу целибата и его связь с работой мозга, а также философию камы и похоти. Книга объединяет древние ведические предписания с мнениями ученых и примерами великих гениев прошлого, предлагая практические рекомендации по контролю чувств и сохранению жизненной энергии.

Особое внимание уделено Гарбхадхана-самскаре — священному ритуалу зачатия. Авторы подчеркивают, что состояние ума родителей и соблюдение ведических процедур напрямую влияют на характер будущего ребенка. Это пособие для тех, кто стремится одухотворить семейную жизнь, превратив естественные человеческие потребности в осознанное служение и путь к истинной целостности.

Майтхуна-вигйана: Сексуальная грамотность

Упасана-коша, Том 25
Составитель: Джива-раджа дас. — 586 с.
Над проектом работали: Прити Мангала даси, Нарасевия деви даси, Эката дас.

Майтхуна-вигйана: Сексуальная грамотность - Содержание

  • Введение: Три пути развития — Бхагавата, Панчаратрика и Вайдика-марг.

  • Раздел «Биджа-вигйана»:

    • Целибат в Ведах и мировых религиях.

    • Связь мозга и семени (шукра-дхату).

    • Женское здоровье и «Стри-биджа вигйана».

  • Раздел «Майтхуна-вигйана»:

    • Философия камы и тантры.

    • Сексуальная совместимость и психология наслаждений.

    • Проблемы импотенции и фригидности с духовной точки зрения.

  • Раздел «Гарбхадхана-самскара»:

    • Подготовка к осознанному зачатию.

    • Влияние ума родителей на дживу.

    • Риту-кала и процедура проведения самскары.

Views 324
Rating 2.3 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
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2.3/5 (3)

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