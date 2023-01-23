Майзульс - Зотов - Антонов - Восковые ноги и железные глаза

В 1272 году у чесальщицы шерсти по имени Оранж де Фонтене, которая тридцать лет прожила в Париже, начала отниматься рука. Промучившись несколько лет, она по совету знакомых решила отправиться за исцелением в аббатство Сен-Дени — к гробнице короля Людовика IX, который за два года до того скончался в Тунисе во время Восьмого крестового похода. Еще при жизни его начали почитать как святого, а когда его кости были привезены во Францию, молва разнесла, что они творят чудеса и исцеляют недужных.

Исповедавшись священнику в церкви Сен-Жерве, Оранж дала обет, что отправится босиком к гробнице Людовика и принесет ему восковую свечу такой же длины и ширины, как ее больная рука. А если умерший монарх услышит ее молитвы и она излечится, то отблагодарит его вторым даром — рукой из воска. Когда она молилась у надгробия, держа над ним парализованную конечность, ее пронзила страшная боль. И вскоре Оранж исцелилась. На миниатюре в одной из рукописей «Жития и чудес Людовика Святого» мы видим, как Оранж несет к гробнице руку из желтого воска. Ее собственная правая рука еще черна от болезни. Над саркофагом закреплен шест, а на нем, как в тысячах средневековых храмов, висят приношения: рука, два костыля и свеча, скрученная в спираль [ 1 ].

Такие предметы историки и антропологи именуют ex-voto, или по-русски «вотивы». Это существительное происходит от латинского выражения ex voto suscepto — «по данному обету». И в греко-римской Античности, и позже в христианском мире их приносили в храмы, чтобы попросить высшие силы о защите и исцелении или чтобы поблагодарить за помощь, которую они уже оказали. Вотивы служили и платой за покровительство, и доказательствами чудес, и свидетельствами пережитого. У них было много ролей, и не всегда их можно отделить друг от друга.

Михаил Майзульс, Сергей Зотов, Дмитрий Антонов - Восковые ноги и железные глаза: вотивные практики от Средневековья до наших дней

М.: Слово/Slovo, 2022. — 368 с.: ил.

ISBN 978-5-387-01812-1

Михаил Майзульс, Сергей Зотов, Дмитрий Антонов - Восковые ноги и железные глаза: вотивные практики от Средневековья до наших дней - Содержание

Предисловие

Введение. Несчастья, дары и чудеса

Предметы: косточки, костыли и цепи

Модели: корабли, города и замки

Животные: кони, соколы и жабы

Части тела: глаза, ноги и торсы

Головы: безумие, травмы и плодородие

Младенцы: зачатие, роды и выживание

Фигурки взрослых: тела или души?

Восковые портреты: живые и мертвые

Вотивные картины: коммуникация с небесами

Иконография бедствий: болезни, насилие и стихии

Пространство даров: накопление и уничтожение

Заключение

Приложение

Дар святому и дар иконе: вотивные практики в России

Примечания

Библиография