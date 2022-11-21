В романе Лермонтова «Герой нашего времени» есть поразительное по глубине и силе признание в любви, причём делает его женщина, вопреки канонам романтической литературы: «Мы расстаёмся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого... Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоём голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая...».

Наверное, каждый юноша мечтает когда-нибудь услышать нечто подобное в собственный адрес и ради этого стремится постичь секрет обаяния своего пола. Особенно актуальна эта проблема для студентов духовных школ. По канонам нашей Церкви священник может жениться только один раз, поэтому для него так важно уже с первой попытки найти верный путь мужчины к сердцу женщины, добиться от своей избранницы того, чтобы она, «полюбив раз его», не могла уже «смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин».

Иеромонах Симеон (Мазаев) – Мужская философия

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2022. – 388 с.

ISBN 978-5-907449-08-4

Иеромонах Симеон (Мазаев) – Мужская философия - Содержание