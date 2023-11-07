Сегодня все реже слышны голоса, осуждающие зло. Мы как будто привыкли к нему. Трудно услышать разумные предложения и теории, поверх грохота наших буйных улиц. Можно поговорить о преступлениях, которые происходят на другом конце города. Но когда твой сын или дочь однажды не вернутся домой? Когда твоя мать будет бояться, сделать шаг из своей квартиры? Когда у твоей жены на улице, вдруг вырвут сумку из рук? Когда среди ночи, неожиданно откроется дверь, и некто в маске направит на тебя пистолет, продолжай думать что зло нереально.

Иисус сказал: "Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию" (Луки 10:18). Куда же он упал? Да, правильно, на землю. Иисус назвал реально существующего врага.

Многие благоразумные люди оказались под воздействием буйного и искаженного образа врага, воспринимая его как фольклор, полностью отвергая саму идею существования дьявола. Он отец всякой лжи и всякого зла. Но не Бог и даже не дьявол отвечают за то, что творят на земле люди.

Тяжело стоять на месте авиакатастрофы и видеть разбросанные изуродованные тела. Идти по больничному коридору и видеть изувеченных калек. Провожать парней на войну, зная, что многие из них никогда не вернутся. Чаще всего мы виним Бога или дьявола, во всех мировых бедах. Может, вовсе не они виноваты в страданиях и несчастьях, охвативших нашу планету? Тогда кто и что? В Священном Писании написано: "В свидетели пред вами призываю небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое" (Второзаконие 30:19).

Николай Мазуровский – Фабрика смерти

Харцызск: «Свет» - Издательско-полиграфический отдел при Христианской миссии “Дорога к сердцу”, б.г. – 66 с.

Николай Мазуровский – Фабрика смерти – Содержание

Вместо предисловия - Враг - Естественные законы Как это было - О грехе - Грех приносит страдания Природа греха - Послушание и обольщение - Страх - Проклят - Природа человека изменилась - Последствия - Божья защита - Дерево жизни - Мятеж - Закон - Две заповеди - Виды греха - Последствия греха - Причины Срослись - Гордость - Инфекция - Внутренние враги - Безответственность - Безразличие - Беспокойство - Болтливость и пустословие - Бунт - Гордость и высокомерие - Деловитость, занятость - суета - Жадность и алчность - Жалость к себе - Желание и похоть - Целомудрие - Библейские грешники - Блуд и мысль - Зависть - Земная любовь - Изнеженность и лень - Ирония и насмешки - Клевета и сплетни - Критика и осуждение - Лицемерие - Любопытствао - Неблагодарность - Неверие и боязливость - Недоверие - Немилосердне - Непослушание - Непримиримость - Нетерпеливость - Неуважение - Обман, скрытность - Подавленность, угнетенность - Ревность - Раздражительность - Рассеяность, мечтательность - Самоправедность - Сварливость - Своеволие - Скупость - Стремление к власти - Трусость - Тщеславие - Нежелание страдать - Человекоугодничество - Честолюбие - Чувствительность - Эгоизм - Покаяние - Связь - Плач - Родиться заново - Кто был ни кем - Плод покаяния