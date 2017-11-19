Рассматривая библейское учение о семье, нельзя не заметить, какую важную роль она выполняла в Израиле и раннехристианской церкви. «Как для Израиля, так и для церкви семья создавала ми гательную среду, в которой ребенок вырастал благочестивым и жорческим человеком» [4, с. 254]*. В древнем Израиле структура общества была родоплеменной, что порождало сплоченные сообщества. Независимо от своей величины, они воспринимали себя как единое целое, потому что были скреплены внутренними связями, ощущаемыми каждым членом сообщества. Главной его единицей была семья, благодаря которой граждане Израиля обретали свое место в обществе и его жизни (Суд. 9:1; 15; 1 Цар. 16:5).

Управление семьей осуществлялось ее главой— отцом, которому оказывались большое уважение и почтение. Его основной задачей, помимо добывания пропитания, было воспитание сыновей (1 Цар. 3:13) и последующее устройство их семейной жизни (Исх. 22:17). В функции семьи входили: поддержание собственного существования и создание атмосферы тепла и безопасности для подрастающих детей. Причем внутрисемейная гармония гарантировала стабильные условия проживания семьи [2, с. 955]. Завет между Богом и Его народом также представлял Его завет с каждой из израильских семей. Особое внимание в семье уделялось духовному воспитанию детей, в процессе которого вместе с любовью и общением ребенку прививалось понимание правильных отношений человека с Богом. Моисей в Книге Второзаконие гак говорил о важности общения родителей со своими детьми, благодаря которому они усваивали духовные истины: «И внушай их детям твоим и говоры об них, сидя в доме твоел1 и идя дорогою, и ложась и вставая.

МБИ 35 лет - альманах

Издание религиозной организации «Христианское общество “Библия для всех” Российского Союза евангельских христиан — баптистов».

Москва, 2004 г. - 226 с.



МБИ 35 лет - альманах - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Гончарова В. С. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ И ПОМОЩЬ ЕЙ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Генрих Э. А. ПРАКТИКА ИЗБРАНИЯ И РУКОПОЛОЖЕНИЯ СЛУЖИТЕЛЕЙ В ЦЕРКВАХ ЕХБ РОССИИ

Пархоменко Е. Е. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

Рягузов В. С. КОНФЛИКТЫ В ЦЕРКВАХ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ

Черепанов С. Ю. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕСВИТЕРА ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

МБИ 35 лет - альманах

Евангельские христиане-баптисты твердо убеждены в том, что право избирать пресвитера принадлежит самой церкви. И на т.е. ясное Апостольское указание в Деян. 6:1-8. Апостолы указали собранию на необходимость найти тех людей, которых следует привлечь к службнию. Возможно, апостолы оставляли за собой право наложить вето на неверный выбор, тем не менее, именно церковь должна была избрать своих служителей, причем сделать это мудро. А мудрость дается тем, кто ищет ее в Слове Божием и молитве к Тому, Кто «дает всем просто и без упреков» (Иак. 1:5). Церковь должна избегать поспешного возложения рук 75 (1 Тим. 5:22), и поэтому назначает пост и молитву. Кроме того, избранный на пресвитерское служение брат в течение года должен находиться под наблюдением церкви. Апостол Павел не сразу поставлял пресвитеров в новообразованных церквах во время своего первого миссионерского путешествия. Даже те, которые к тому времени были старейшинами в церквах, не становились сразу пресвитерами. После того, как они были избраны на пресвитерское служение, Павел возвращался в эти церкви, чтобы поставить избранных пресвитерами. Для некоторых из них период ожидания мог составлять один год. Эти люди были избраны и рукоположены с молитвой и постом (Деян. 14:21-23; 13:3).

Относительно срока испытания избранных служителей, предшествующего их рукоположению, состоявшийся в 1920 году Всесоюзный Съезд евангельских христиан постановил: «Выслушав разъяснение вопроса о рукоположении, съезд, с одной стороны, напоминает церквам не спешить совершать рукоположение над избранными служителями, а иметь их на испытании и совершать над ними рукоположение только после испытания, когда они окажутся соответствующими своему званию. С другой стороны, общинам, у которых есть служители, доказавшие своим служением, что они соответствуют своему званию, мы должны преподать братский совет не медлить с вопросом о рукоположении... при этом подтверждается решение Союза ЕХБ об установлении для вновь избранных пресвитеров одногодичного испытательного срока, вполне оправдавшего себя на практике [20, с. 32]. Церковь избирает на служение испытанных и исполненных Духом Святым и мудростью людей. Будущий служитель уже до избрания должен проявить данные ему Господом дары. Об этих дарах нужно молиться, их нужно развивать, упражняясь в благочестии. Если у кого-либо есть такие дары и он использует возможности для их употребления, то в свое время церковь признает их. Он должен стремиться к тому, чтобы предоставить место для проявления даров, а не к тому, чтобы эти дары дали ему место! Поиск подходящего для пресвитерского служения человека — дело сложное и серьезное. В настоящее время часто организовываются церкви, в которых нет пресвитеров. И результаты бывают плачевными, если поспешно избирают неподходящих людей или к церкви прикрепляют служителя со стороны, который не может участвовать полноценно в ее духовной жизни. В итоге оба метода оказываются безуспешными, а церковь от этого сильно страдает.