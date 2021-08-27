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Мечковская - Язык и религия

Мечковская Нина - Язык и религия
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Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
В этой книге рассмотрены взаимосвязи языка и религии. Для филолога сочетание «Язык и религия» — одна из тем «внешней» лингвистики, в ряду таких, как «Язык и общество», «Язык и другие семиотики», «Язык и сознание», «Язык и культура» и т.п. «Внешняя» лингвистика стремится понять семиотическую (знаковую), социальную и психологическую природу языка, увидеть своеобразие языка и языкового общения в различных сферах человеческой жизни. «Внешняя» лингвистика легко перерастает в философию языка и в «просто» философию, потому что язык находится в самом основании человеческого в человеке. Теория языка выходит за пределы языкознания и имеет общегуманитарное значение.
Разумеется, «внешние» связи религии и других явлений истории и культуры («религия и мораль», «религия и искусство», «религия и право», «религия и школа» и т.д.) интересны и важны для понимания всего человеческого. Однако в сочетании «религия и язык» есть особенно глубокая проблема, причем это проблема не «внешняя», а «внутренняя», затрагивающая неосознаваемые, поэтому стихийные и влиятельные механизмы человеческой психологии и культуры. Познавательная ценность темы «Язык и религия» связана с особой, «внутренней» и фундаментальной, ролью языка и религии в самом феномене человека.
С точки зрения семиотики (науки о знаках), язык и религия — это две самобытные знаковые системы, обладающие своим содержанием и своим способом передачи этого содержания. План содержания языка и план содержания религии — это два разных образа мира (две картины, две модели мира), поэтому в терминах семиотики язык и религия — это две моделирующие семиотические системы. С точки зрения философии, язык и религия — это две формы общественного сознания в ряду таких других форм отображения мира в сознании людей, как искусство, философия, мораль, право, повседневное (или обыденное) сознание, науки и технологии и др.

Мечковская Нина - Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов

М.: Агентство «ФАИР», 1998. 352 с.
ISBN 5-88641-097-Х

Мечковская Нина - Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
  • I. ЯЗЫК И РЕЛИГИЯ КАК ПЕРВЫЕ МОДЕЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
  • II. ФИДЕИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЛОВУ
  • III. ФИДЕИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ И ИСТОРИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ
  • IV. РЕЛИГИОЗНЫЕ КНИГИ
  • V. ЯЗЫКОВЫЕ КОЛЛИЗИИ В ИСТОРИИ СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТОВ
  • VI. СУДЬБЫ ЯЗЫКОВ В РЕЛИГИОЗНОЙ ИСТОРИИ НАРОДОВ
  • VII. КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КАК ПЕРВОИСТОЧНИК ФИЛОЛОГИИ
  • VIII. ТРАДИЦИИ ФИДЕИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СЛОВУ В ФИЛОСОФИИ И ЯЗЫКОЗНАНИИ
  • IX. РЕЗЮМЕ. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЯЗЫКА И РЕЛИГИИ
ЛИТЕРАТУРА
УКАЗАТЕЛИ
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Added 27.08.2021
Author brat Andron
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