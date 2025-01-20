Ральф Мецнер - Карты сознания: И-Цзин, тантра, Таро, алхимия, астрология и актуализм

Ральф Мецнер, доктор наук и дерзкий мистик, пионер психо-революции шестидесятых, один из участников Гарвардских экспериментов с сознанием, был одним из тех, кто сумел оседлать пси-шторм, прожив долгую, счастливую и насыщенную жизнь.

Данный труд представляет собой исследование феномена сознания. В ходе такого исследования мы неизбежно сталкиваемся с ограничивающим воздействием устоявшихся ментальных, эмоциональных, перцептивных и поведенческих паттернов, обусловленных на каждом уровне сознания. Предмет этой книги — методологии и техники, разработанные для освобождения сознания от этих ограничений. Поскольку я не могу претендовать на абсолютную беспристрастность, будет справедливо по отношению к читателю прояснить некоторые факторы, повлиявшие на мое мышление, чтобы любая оставшаяся предвзятость была очевидна. Пятнадцать лет назад в Оксфорде я изучал лингвистическую философию Людвига Витгенштейна, Гилберта Райла, Джона Остина и их последователей. Витгенштейн однажды заметил: «Философия — это болезнь, от которой она сама должна стать лекарством». Это научило меня с уважением относиться к сложностям, связанным со взаимодействием между опытом и языком. Позже, в Гарварде, я погрузился в изучение психоанализа и бихевиористской теории обучения, которые в то время казались мне довольно сложной для усвоения комбинацией. Оба этих направления исследований резко отошли на второй план, когда в марте 1961 года я впервые принял психоделическое вещество. Я всегда буду признателен Гарварду за то, что он предоставил мне этот чрезвычайно познавательный опыт.

В течение последующих шести лет я исследовал необычайные внутренние миры, открывшиеся мне под воздействием психоделиков. Я многому научился благодаря этому опыту, а также благодаря многочисленным коллегам-исследователям, позволившим мне разделить его с ними; особенно я благодарен двум выдающимся личностям — Тимоти Лири и Ричарду Альперту (ныне известному как Баба Рам Дасс). Я также изучал различные другие методы изменения сознания и расширения осознанности, включая восточную йогу, гурджиевское самонаблюдение, райхианскую биоэнергетику, гештальт-терапию, психосинтез, контргруппы, психодраму и другие.

Около трёх лет назад некоторые необычные личные переживания подтолкнули меня к тому, что принято называть «экстрасенсорикой» или «оккультизмом» — областью, не пользующейся популярностью в академических кругах, но весьма востребованной в других сферах. Я пришёл к осознанию того, что астрология, Таро и другие эзотерические системы изначально были созданы как карты на пути эволюции сознания.

Ральф Мецнер - Карты сознания: И-Цзин, тантра, Таро, алхимия, астрология и актуализм

М.: Касталия, 2025. - 232 с.

ISBN 978-5-521-24441-6

Ральф Мецнер - Карты сознания: И-Цзин, тантра, Таро, алхимия, астрология и актуализм - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Современные подходы к психологическим изменениям

Процесс трансформации — карты и учебники

И-ЦЗИН

Эксперименты на практике

ТАНТРА

Тантрическая психология

Инструменты трансформации

Практический опыт и эксперименты

ТАРО

Старшие Арканы

Визуальные методы в современной психологии

Практические эксперименты

Расклады

АЛХИМИЯ

Четыре стихии

Три силы

Две противоположности

Один камень

Новая алхимия

Практические эксперименты

АСТРОЛОГИЯ - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Астрологические теории

Физические теории

Планетарная наследственность

Синхронистичность

Символические теории

Астрология как эволюционная карта

Круг домов и четыре угла

Два зодиака и цикл прецессии

АСТРОЛОГИЯ - ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Трансмутация аспектов

Элементы, кресты и знаки

Практические эксперименты

АКТУАЛИЗМ

ПРИЛОЖЕНИЕ