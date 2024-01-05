Медани - Библия и ислам - Марш - Делись своей верой с мусульманами

Наша миссия состоит не только в том, чтобы проповедовать Евангелие мусульманам, но и в том, чтобы найти подлинно христианский ответ на мусульманскую проповедь.

Существует огромное количество вопросов, по которым взгляды христиан и мусульман расходятся; поэтому очень важно сосредоточиться на том, что действительно является определяющим, что в первую очередь объяснить Вашему мусульманскому собеседнику.

В этой ситуации очень важно помнить о главном выводе, который делает Бессам М. Медани — в первую очередь необходимо донести до мусульман библейское понятие греха и его ужасающих последствий.

Мы привыкли к осознанию того, что все люди грешны и нуждаются в искуплении. Важно помнить, что для мусульман это не так. В исламе принято считать, что люди сами по себе вполне способны угодить Богу и обрести вечное спасение.

Наша задача состоит, прежде всего, не в том, чтобы «переспорить» мусульман в области богословия, философии или Евангельской истории, но в том, чтобы помочь им увидеть и осознать нашу общую нужду в Спасителе.

Бессам М. Медани - Библия и ислам. Как рассказать мусульманам о Евангелии

«Библия для всех»

Издание второе, 2001. — 136 с.

ISBN 5-7454-0631-3

Бессам М. Медани - Библия и ислам. Как рассказать мусульманам о Евангелии - Содержание

К читателю (Сергей Худиев)

Предисловие автора к изданию 1987 г. на английском языке

Предисловие автора к русскому изданию 2001 г.

Введение

Часть I. Евангелие

Глава первая. Евангелие по апостолу Павлу

Проповедь Евангелия

Выводы апостола Павла

Праведность Божия

Идолопоклонство

Место Божьего закона в нашей жизни

Греховность человека

Благая весть

Пример Авраама

Мир с Богом

Адам — наш представитель перед Богом

Вновь обращаясь к закону

Уверенность

Глава вторая. Как рассказать об Иисусе

Крещение Иисуса и триединство Бога

Чудеса 51

Нагорная проповедь

Страстная неделя и Вечеря Господня

Распятие

Глава третья. Евангелие в Ветхом Завете

Евангелие согласно пророку Исаие

Глава четвертая. Некоторые выводы

Часть II. Христианская миссия в исламском мире

Глава пятая. Библейский взгляд на ислам

1. Неспособность ранней Церкви ознакомить арабский мир с подлинным содержанием Св. Писания

2. Неспособность ранней Церкви сохранить чистоту веры и постичь искупительную суть Библии

3. Уникальные условия, способствовавшие деятельности Мухаммеда и раннему распространению ислама в мире

Глава шестая. Провозвестие Евангелия мусульманам

Глава седьмая. Ислам на путях модернизации

Пять принципов мутазилитов

Глава восьмая. Христианское миссионерское служение мусульманам в 21 веке

Христианское миссионерское движение: время перемен

О современном мусульманском мировоззрении

Мусульманское влияние на плюралистические общества Запада

Ислам — больше, чем религия

Христианское свидетельство мусульманам: борьба с секуляризацией

Миссионерское служение мусульманам: задачи на будущее

Словарь терминов



Бессам М. Медани - Библия и ислам. Как рассказать мусульманам о Евангелии - Глава 1 - Как рассказать об Иисусе - Распятие

Коран не отрицает Страстную неделю. Он отрицает, что она закончилась распятием. Предполагается, что, когда Иисуса вели на распятие, Бог всех перехитрил, подменив Иисуса кем-то другим и забрав Его на небеса. Фактически мусульмане возражают против распятия с теологической, а не с исторической точки зрения. Они говорят: во-первых, Бог всемогущ; во-вторых, Он послал Иисуса на землю как величайшего глашатая Своей воли, и наконец: Бог

не мог позволить распять Своего пророка — следовательно, Иисус не был распят.

Если преследовали Мухаммеда, то нет ничего удивительного, что Иисус тоже не избежал этой участи. Чтобы спасти свою жизнь, Мухаммеду пришлось бежать. Мусульманам известно о страданиях Мухаммеда и группы его последователей. Многие из её членов бежали в Эфиопию. Таким образом в исламе присутствует идея страдания. Но мысль о полном поражении недопустима. Иудеи тоже сталкиваются с этой проблемой. Как могут они принять Того, Кто был распят? Поэтому мусульманин спасает нашего Господа в одиннадцатом часу.

Вы столкнётесь с определенной проблемой, когда будете читать мусульманам, что наш Господь, отойдя в сторону, молился: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф 26:39). Они вам скажут: «Если Мессии суждено было умереть, Он бы шёл к кресту смиренно. Почему же Он здесь противится? Почему Он хочет избежать смерти и одновременно подчиняется Божественной воле?» Как вы объясните эти слова Господа?



Прежде всего вы должны сказать, что Христос был одновременно человеком и Богом. Мы не должны преуменьшать человеческую природу Иисуса. Смерть даже для христианина — враг. Мы попрали её благодаря Христу. Но тем не менее она остаётся врагом. Вы не можете назвать своего врага другом. Сам по себе факт, что Христос пришёл на землю, чтобы умереть, заставил Его молиться: «не как Я хочу, но как Ты». Эту молитву Он повторил три раза. Это подтверждает, что нет иного пути, кроме крестного. В молитве Христос указывает причину, по которой Он идёт на смерть: не потому, что Он совершил нечто греховное, но потому, что Он принял священную миссию от Отца — стать нашим Заместителем и Искупителем.

Арест Христа описан очень подробно. Мы видим, как предательски повёл себя Иуда. Мы читаем, как Иисус предстал перед синедрионом. Он не был схвачен толпой. Его не линчевали. Нет, Он прошёл через определённую процедуру, предусмотренную законом.

Поведение апостола Петра свидетельствует о том, как необыкновенно трудно принять распятие на кресте. Он отрёкся от Господа, хотя был одним из самых близких Ему людей. Я хорошо представляю, насколько нелегким был этот момент для Петра. Если даже Петру было так тяжело, то как же мы должны быть терпеливы по отношению к мусульманам!

О файле

Исходный pdf был взят где-то в интернете, но в нем не было оглавления и две страницы печатной книги были на одной странице pdf-файла, поэтому

я разрезал страницы по-пола́м, и теперь одна страница печатной книги на одной странице pdf (после разрезания пришлось возиться, чтобы убрать скрытые страницы, которые появились вследствии разрезания страниц, и были глюки при выделении текста - такой глюк из-за того, что это pdf, а не djvu, в редактировании pdf свои и другие правила)

обрезал страницы так, чтобы бы ли одинаковые поля на каждой странице

добавил оглавление