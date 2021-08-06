Медингер Алан - Возмужание: снова в путь!

В этом помещении я не был сорок лет. В те времена, когда я был студентом Университета Джона Хопкинса, здесь была столовая студенческого общежития. Теперь же это был зал собраний студенческих организаций. По пятницам здесь собиралась группа InterVarsity, в которую входили верующие студенты-христиане. Лидеры этой группы вступили в дебаты по вопросу гомосексуальности, и, прежде чем продолжить диалог с членами гей-сообщества студенческого городка, молодые люди захотели лучше разобраться в этом вопросе. Естественно, я был приглашен в качестве лектора, ведь я не только окончил этот университет, но был еще и основателем и исполнительным директором «Возрождения», одной из старейших и наиболее крупных миссий в международной сети «Исход», целью которой является помощь мужчинам и женщинам, преодолевающим гомосексуальность.

За прошедшие годы изменился не только этот зал. Чрезвычайно разросся сам университет, и студенческое сообщество стало более разнородным. В мое время почти половина студентов были, как и я, жителями Балтимора, и учились здесь не только потому, что и снова в путь! это было отличное учебное заведение, но и потому, что наши родители не могли позволить себе послать нас учиться в другой город. Теперь же здесь редко можно было встретить знакомое лицо. Когда я был студентом, здесь учились только юноши, и практически все — белые. Сейчас, передо мной сидело более ста собравшихся, среди которых белые юноши определенно составляли меньшинство. В 50-е гг. еще не существовало организаций, подобных InterVarsity. Большинство из нас полагало, что христианин — это просто хороший человек, как я, например, посещающий богослужения. Это почти все, что нас объединяло, не было особых причин создавать студенческую организацию. Однако для меня все эти изменения были второстепенными.

Стоя там, я думал о молодом человеке, посещавшем этот зал столько лет назад. Этот юноша был втайне связан узами гомосексуальности. Недалекий, как тогда ему казалось, в умственном отношении, он каким-то образом вписался в студенческую жизнь, но жил в постоянном страхе, что друзья раскроют его подлинное «я»; мастер двойной жизни, человек религиозный, но не знакомый с Господом. А сейчас, тридцать девять лет спустя, это христианин, муж, отец, даже дед, человек, в ладах со своей мужественностью, и он может с радостью и уверенностью рассказать о том, что Бог совершил в его жизни. Было так трогательно переживать этот контраст, но моя радость усилилась еще больше, когда вдруг ко мне пришло внезапное озарение. В тот самый момент, когда я стоял перед группой молодых христиан InterVarsity в университете Хопкинса, в сорока милях к северу по автостраде 95, перед другой, гораздо большей аудиторией InterVarsity в университете штата Делавер стоял Стивен Медингер, мой сын! Стивен, выпускник делаверского университета, был одним из лидеров этой христианской группы и соведущим пятничных вечерних собраний. Стив родился спустя полтора года после моего выхода из гомосексуальности.

Отец и сын — никогда еще эти слова не действовали на меня так сильно! Конечно, я рассказал своей аудитории историю моих семнадцати лет в гомосексуальности, рассказал о неудачных попытках изменить себя собственными силами и, наконец, об обращении к Господу и об освобождении из плена гомосексуальности. У меня не осталось времени на то, чтобы рассказать им о других серьезных изменениях, которые произошли со мной со времени обращения и стали так отчетливо видны мне тем вечером, изменениях, которые дали ощутить мне полноту мужских возможностей. Книга, которую вы читаете, — не свидетельство, хотя мое свидетельство и включено в Приложения. Почти все, чем я хотел бы поделиться, связано с моим опытом возмужания, с тем процессом, который практически прервался в дни моей юности и возобновился после моего обращения, когда мне было уже тридцать восемь лет.

Медингер Алан - Возмужание: снова в путь!

Пер. с англ. / А. Медингер. — М.: Триада, 2009. - 336 с.

ISBN 978-5-86181-447-8

Медингер Алан - Возмужание снова в путь - Содержание

Замечание для православных читателей

1. Путешествие

2. Возмужание, необходимое для исцеления

3. Как становятся мужчиной

4. Что в нашей жизни пошло не так?

5. А получится ли сейчас пройти этот путь?

6. Кто такой мужчина?

7; Что же такое мужественность?

8. Мужские дела

9. Делаем то, что делают мужчины

10. Мужские качества

11. Преодоление препятствий

12. Преодоление прошлого

13. Вы достойны принятия

14. Отношения с женщинами

15. Сексуальное отношение к женщинам

16. Полнота мужественности

Эпилог. Вперед, к полноте

ВОЗМУЖАНИЕ: снова в путь!