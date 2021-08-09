Ольга Михайловна Медушевская - Собрание сочинений в 4 томах. Том 2. Источниковедение: теория, история, метод

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 880 с.

ISBN 978-5-4475-9240-0

Ольга Михайловна Медушевская - Собрание сочинений в 4 томах. Том 2. Источниковедение: теория, история, метод - Содержание

Л. Н. Медушевский - КОГНИТИВНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ В СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД В ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ: ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ: ИНДИКАТОР СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ: ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И МЕТОД

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

О ПРОБЛЕМАХ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

ИСТОРИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ В XIX-XX вв

СОВРЕМЕННОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ В РОССИИ ХХ В.: НАУЧНАЯ МЫСЛЬ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ КАК СТРОГОЙ НАУКИ (О КОНЦЕПЦИИ А. С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО)

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ СИТУАЦИИ

ОТ ЛОКАЛЬНОГО ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ К ИНВАРИАНТАМ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА