Ольга Михайловна Медушевская - Собрание сочинений в 4 томах

Медушевская - Собрание сочинений
Ольга Михайловна Медушевская (1922—2007 гг.) — классик российской исторической науки ХХ — начала XXI веков. Она выдвинула теорию и методологию когнитивной истории, представляющую новую парадигму в современном гуманитарном познании, сформулировала особое научное направление, связанное с разработкой теоретических и конкретных проблем источниковедения, повлияла на целый ряд направлений в исторической науке — философию истории, историографию, историческую антропологию, историческую географию, архивоведение, весь комплекс специальных исторических дисциплин. Ею была создана международная научная школа, а ее ученики — стали профессиональными историками и профессорами в разных странах. Сформулированные ею положения о месте и задачах исторической науки определяют нерв современных дискуссий по методологии истории. Этим объясняется большой и возрастающий интерес к идеям, трудам и личности ученого на современном этапе.
Труды О. М. Медушевской неоднократно издавались как в советское время, так и в последующий период, а предложенные ею идеи и формулировки «разошлись на цитаты» (часто без указания авторства). Многие из этих трудов, однако, вышли ограниченными тиражами и стали библиографической редкостью. В последнее время был предпринят ряд новых публикаций избранных сочинений — вышел ее основной труд по теории и методологии когнитивной истории, издание произведений по теории и методологии истории, трудов по исторической географии. Публикации этих трудов сопровождались интенсивными междисциплинарными дискуссиями по их обсуждению, проходившими на десятках конференций, круглых столов и презентаций. Появились многочисленные публикации биографического характера и воспоминаний коллег и учеников. Однако научное наследие О. М. Медушевской до последнего времени не получило систематического воспроизведения и научного осмысления.
Данное обстоятельство связано прежде всего с объективными трудностями исторической эпохи, в которую жила и работала О. М. Медушевская — отсутствием свободы мысли и деятельности, прежде всего — цензурными трудностями публикации теоретических научных трудов в советскую эпоху. Решением проблемы становилось для нее составление статей по отдельным ключевым проблемам, их презентация в виде лекционных курсов, научно-исследовательских программ, учебно-методических материалов и докладов на научных конференциях. Некоторые ее идеи и утверждения, выдвинутые в лекционных курсах и беседах с коллегами, вообще циркулируют в форме «устной истории», т. е. в виде своеобразных «историографических преданий». Появляются труды и учебники, где они фигурируют как общепринятые и «очевидные» истины, вне определения авторства, времени и исторических обстоятельств появления. Достаточно сказать, что основные теоретические работы ученого, как и эмпирические исследования (в частности, по вопросам исторической географии), увидели свет только с началом Перестройки или уже в постсоветский период. Эти внешние трудности отразились в фрагментированности научного наследия О. М. Меду-шевской, которое предстоит обобщить и изучить в целостном виде. Сохраняется запрос на систематизированное издание трудов ученого. Этим определяется общая идея подготовки собрания сочинений О. М. Медушевской с целью их полноценного включения в науку, определения их вклада в гуманитарную мысль, историографию и университетскую педагогическую практику.
Ольга Михайловна Медушевская - Собрание сочинений в 4 томах. Том 1. Философия истории и теория исторического познания
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. — 820 с.
ISBN 978-5-4475-9239-4
Ольга Михайловна Медушевская - Собрание сочинений в 4 томах. Том 1. Философия истории и теория исторического познания - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Л. Н. Медушевский - ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА МЕДУШЕВСКАЯ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
ИСТОРИЯ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ПОЗНАНИЯ: СМЕНА ПАРАДИГМ
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КОГНИТИВНОЙ ИСТОРИИ
Глава 1 ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА
Глава 2 ОПОСРЕДОВАННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН
Глава 3 ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
Глава 4 ОБЪЕКТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
Глава 5 ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ ПАРАДИГМ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ
А. С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО И СОВРЕМЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПОЗНАНИЕ
МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ КАК СТРОГОЙ НАУКИ
ТОЧНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ
ТОЧНОЕ ЗНАНИЕ В ИСТОРИИ: СТРУКТУРАЛИСТСКИЙ АСПЕКТ
ПРОБЛЕМА СТРУКТУРЫ В НАУКАХ О ЧЕЛОВЕКЕ
НОВОЕ ЗНАНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
ИСТОРИЯ КАК НАУКА: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
ЭМПИРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО МИРА
ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И МЕТОД ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
Раздел 1. ТЕОРИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
Раздел 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
Раздел 3. МЕТОД ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
КОГНИТИВНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ В СОЦИОЛОГИИ ИСТОРИИ И АНТРОПОЛОГИИ
Ольга Михайловна Медушевская - Собрание сочинений в 4 томах. Том 2. Источниковедение: теория, история, метод
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 880 с.
ISBN 978-5-4475-9240-0
Ольга Михайловна Медушевская - Собрание сочинений в 4 томах. Том 2. Источниковедение: теория, история, метод - Содержание
Л. Н. Медушевский - КОГНИТИВНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ В СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД В ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ: ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ: ИНДИКАТОР СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ: ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И МЕТОД
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
О ПРОБЛЕМАХ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
ИСТОРИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ В XIX-XX вв
СОВРЕМЕННОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ В РОССИИ ХХ В.: НАУЧНАЯ МЫСЛЬ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ КАК СТРОГОЙ НАУКИ (О КОНЦЕПЦИИ А. С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО)
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ СИТУАЦИИ
ОТ ЛОКАЛЬНОГО ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ К ИНВАРИАНТАМ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА
Ольга Михайловна Медушевская - Собрание сочинений в 4 томах. Том 3. Историческая география и антропология
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 530 с.
ISBN 978-5-4475-9241-7
Ольга Михайловна Медушевская - Собрание сочинений в 4 томах. Том 3. Историческая география и антропология - Содержание
Л. Н. Медушевский - ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ О. М. МЕДУШЕВСКОЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК: ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО
ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК ФЕНОМЕН ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ: ОБЩНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ПОЗНАНИЯ В НАУКАХ О ЧЕЛОВЕКЕ
РУССКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ И В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ (50 - НАЧАЛО 80-х ГОДОВ XVIII В.)
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РУССКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ ВО 2-й ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ XVII ВЕКА
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ XVIII ВЕКА
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
ИСТОЧНИКИ О ПЛАВАНИЯХ РУССКИХ МОРЕХОДОВ НА АЛЕУТСКИЕ ОСТРОВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ В ТРУДАХ ПО ИСТОРИИ НАРОДОВ СССР
О МЕТОДИКЕ ИЗДАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
КАРТА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА И СИБИРИ А. А. ВИНИУСА
Ольга Михайловна Медушевская - Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Научно-педагогическая школа
М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 665 с.
ISBN 978-5-4475-9242-4
Ольга Михайловна Медушевская - Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Научно-педагогическая школа - Содержание
Л. Н. Медушевский - ТЕОРИЯ О. М. МЕДУШЕВСКОЙ И СМЕНА ПАРАДИГМ В СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ, ОБРАЗОВАНИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОГНИТИВНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В НАУКАХ О ЧЕЛОВЕКЕ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК - ОСНОВА ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ КАК СТРОГО НАУЧНОЕ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ИСТОРИК И АРХИВИСТ: СФЕРЫ ПОЗНАНИЯ ИМИ ПРОШЛОГО
АРХИВОВЕДЕНИЕ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ: ЕДИНСТВО И РАЗЛИЧИЕ КАК ПРОБЛЕМА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК В РЕАЛЬНОСТИ НАСТОЯЩЕГО
АРХИВНОЕ ПРАВО И НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД И СОВРЕМЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ, ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕПОДАВАНИЕ. Научный доклад
ИДЕЯ РГГУ
ИНТЕРВЬЮ ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ МЕДУШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ «АУДИТОРИЯ»
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ: КОНЦЕПЦИЯ А. С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО В ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 20-Х - НАЧАЛА 30-Х ГОДОВ
ИСТОРИЯ НАУКИ КАК ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. К 120-летию со дня рождения А. И. Андреева
Л. В. ЧЕРЕПНИН И СТАНОВЛЕНИЕ НАУКИ ОБ ИСТОЧНИКАХ
О ПРОГРАММЕ КУРСА «ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ СССР» И ВИДОВОМ ПРИНЦИПЕ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
О СТРУКТУРЕ КУРСА ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ ИСТОРИИ СССР В МГИАИ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОД: Программа курса
ЗАРУБЕЖНОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ: Программа курса
ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТА
МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ: программа курса
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ КАК УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ОСОБАЯ СИСТЕМА МЕТОДОВ ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ
ГЕНЕАЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ
ГЕНЕАЛОГИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ФЕНОМЕН ПИСЬМА И ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В НАУКАХ О ЧЕЛОВЕКЕ
ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА В ИСТОЧНИКОВЕДЕНИИ
МОНОГРАФИЯ О СОВРЕМЕННЫХ ДОКУМЕНТНЫХ КЛАССИФИКАЦИЯХ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ СССР: Учебник для высшей школы
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ АРХИВЫ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ (отечественный и зарубежный опыт)
ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЕЩЬ В КУЛЬТУРЕ: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ МЕТОД ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОГРАММА КУРСА
ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ МЕТОДОЛОГИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
С. О. Шмидт - ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА МЕДУШЕВСКАЯ КАК ПРОФЕССОР ИСТОРИКО-АРХИВНОГО ИНСТИТУТА
Т. И. Хорхордина - О. М. МЕДУШЕВСКАЯ И ГУМАНИТАРНОЕ АРХИВОВЕДЕНИЕ
А. А. Чернобаев - О. М. МЕДУШЕВСКАЯ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАТОРСТВО РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ ХХ - НАЧАЛА ХХ ВЕКА
И. В. Сабенникова - ТЕОРИЯ КОГНИТИВНОЙ ИСТОРИИ О. М. МЕДУШЕВСКОЙ: ТОЧНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПО КНИГЕ О. М. МЕДУШЕВСКОЙ «ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КОГНИТИВНОЙ ИСТОРИИ»
СПИСОК ТРУДОВ О. М. МЕДУШЕВСКОЙ И ТРУДОВ О ЕЕ НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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