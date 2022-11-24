Игорь Павлович Медведев - Историки в истории - поиски и свершения - Сборник статей

Итак, еще один сборник некогда уже опубликованных в разных изданиях статей. Сразу оговорюсь, что и на сей раз идея собрать разные сочинения под одну обложку — не прихоть автора, а пожелание некоторых моих коллег (например, того же Бориса Львовича Фонкича). Да и само название сборника позаимствовано из одной работы, тоже некогда опубликованной и посвященной, извините, вашему покорному слуге, а так как это выражение («историк в истории») мне тогда понравилось, сегодня я хотел бы переадресовать его персонажам настоящего сборника. По-моему, они его вполне заслуживают.

Основные герои книги — ученые разных эпох и национальностей, которым в силу каких-то жизненных обстоятельств удается совершить в науке (в данном случае исторической) те или иные, а иногда и весьма значимые открытия. В книге нет четкой сюжетной линии, а своих персонажей автор как бы вызволяет из небытия с помощью своих архивных изысканий. Именно во время занятий архивными материалами эти лица попадают в поле моего зрения, вызывая острое желание погрузиться в их творческую лабораторию, приоткрыть секреты, которыми эти ученые иногда делятся друг с другом, не всегда вынося их на страницы своих публикаций. В итоге (как считает К. К. Акентьев, в свое время подробно рассмотрев мои статьи) у вашего автора сам собою сложился своеобразный персоналистский подход к истории исторической науки, в новых ракурсах высветилась деятельность таких основоположников русской византинистики, как В. Э. Регель, В. Г. Васильевский, Ф. И. Успенский (добавлю сюда еще Н. М. Карамзина), обнаружилась ключевая роль в ее становлении филолога-классика И. В. Помяловского, выявлены неизвестные подробности творческой биографии Н. П. Кондакова, возвращен из бездны забвения такой «гигант науки», по определению В. Н. Бенешевича, как скромный сельский священник о. Димитрий Лебедев, значение вклада которого в исследование календарно-литургических традиций христианского мира раскрывается лишь теперь, когда эта область знания поднялась на качественно новый уровень благодаря археографическим находкам последних десятилетий.

Игорь Павлович Медведев - Историки в истории - поиски и свершения - Сборник статей

Сост. М. Н. Румынская; отв. ред. Б. Л. Фонкич, М. В. Бибиков, А. Г. Бондач. — 2-е изд. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2022. — 528 с. — (Россия и Христианский Восток. Библиотека; Вып. 13).

ISBN 978-5-907498-35-8

Игорь Павлович Медведев - Историки в истории - Содержание