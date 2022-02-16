Владимир Николаевич Бенешевич (род. 19 августа 1874 г. в г. Друя Дисненского уезда Виленской губ.) — безусловно одна из самых трагических фигур в нашей отечественной науке. Перед тем, кто знакомится с перипетиями жизненного пути этого выдающегося ученого, разверзается подлинная бездна. С одной стороны — максимализм в науке, беззаветное в ней подвижничество, раннее осознание своего жизненного предназначения, осознание главных, необыкновенно высоко поставленных целей, предвосхитивших многое из того, что стало возможным лишь в наше оснащенное изощренной техникой время коллективных научных проектов, методичная самоподготовка к их осуществлению, всемирное признание ученых заслуг.

С другой — внезапно воздвигнутый судьбой (в лице советской власти) заслон на пути осуществления этих планов, крестные муки бесконечных обысков, арестов, тюрем и лагерей, отчаянные попытки в этих поистине экстремальных условиях успеть что-то еще сделать для горячо любимой науки (и он действительно делает замечательные «вещи»!) и... конец (расстрелян в застенках НКВД 27 января 1938 г.). Вот уж поистине «прерванный полет»! Расстреляны (ни с того ни с сего!) два сына, молодые талантливые ученые Георгий и Дмитрий; расстрелян брат — геолог Дмитрий Николаевич Бенешевич; еще вопрос, повезло ли жене Владимира Николаевича, Амате-Людмиле Фаддеевне Бенешевич (урожденной Зелинской), также отдавшей «должное» ГУЛАГу, пережившей все это и посвятившей остаток своей жизни борьбе за восстановление доброго и поруганного имени своего мужа. Целая семья страстотерпцев!

Конечно, хотелось бы представить сейчас уважаемым читателям не сборник некогда уже опубликованных статей о судьбе выдающегося ученого, а обстоятельную монографию о его жизненном пути, о бытовой и психологической составляющей этой великой личности, и не в последнюю очередь — о его замечательном семействе и его любимой супруге, к которой он еще до заключения с нею брака обращается с такими пронзительными словами (я долго сомневался, могу ли опубликовать это потрясшее меня интимно-трогательное послание, но в конце концов решаюсь это сделать):

Глубокоуважаемая Амата Фаддеевна! Поездка на Синай в понедельник должна состояться, потому что мне слишком тяжело выносить дольше недоговоренность и неправдивость в моем отношении к Вам, досказанная же правда проста: я люблю Вас. Страшно видеть написанными эти слова! Но будь что будет: тяжелее неправда! Пусть случится самое тяжкое и заслуженное мною, но пред Вашим взглядом я лгать не могу и не хочу: я люблю Вас, дорогую, чистую, прелестную, умницу и упрямицу, люблю, люблю! В. Бенешевич. 12/IV 08. СПб. Простите! Разорвите, забудьте! И если можете, не смейтесь! В. Б.

Игорь Павлович Медведев - Судьба ученого: Владимир Николаевич Бенешевич. Сборник статей

2-е изд.

М.: Издательский Дом ЯСК, 2021. — 488 с. — (Вклейка после с. 256.) — (Монфокон. Вып. 6.)

ISBN 978-5-907290-60-0

Игорь Павлович Медведев - Судьба ученого: Владимир Николаевич Бенешевич. Сборник статей - Содержание

От автора

В. Н. Бенешевич: судьба ученого, судьба архива

Приложение. Л. А. Герд. Фотоархив В. Н. Бенешевича

Неопубликованные материалы В. Н. Бенешевича по истории византиноведения

О неосуществленном проекте по изданию корпуса источников византийскогоправа

Неожиданный Бенешевич: заметки по материалам архива ученого

Н. П. Кондаков как соавтор В. Н. Бенешевича по изданию Синайского альбома

Отчет В. Н. Бенешевича о командировке за границу в 1927 году

Научное творчество В. Н. Бенешевича в оценке Ф. И. Успенского. (По случаю представления в академики на выборах 1927-1929 годов)

О несостоявшемся участии В. Н. Бенешевича в академическом издании Русской Правды

К истории изучения переводной новгородской письменности конца XV столетия

Об одном неосуществленном проекте В. Н. Бенешевича по изданию русского перевода «Тайной истории» Прокопия Кесарийского

В. Н. Бенешевич как «душеприказчик» Н. П. Лихачева

«Порекомендуйте меня Мошину!» (Из переписки В. А. Мошина и В. Н. Бенешевича)

Урок Бенешевича

Записка В. Н. Бенешевича о возрождении византиноведения в Ленинградском государственном университете

Неизвестные страницы времен аспирантской молодости А. В. Банк

Письма искусствоведов в архиве В. Н. Бенешевича

Переписка В. Н. Бенешевича и В. Д. Бонч-Бруевича

Одна несбывшаяся мечта — стать палеографом

Заседание кафедры истории средних веков Ленинградского государственного университета 10 октября 1937 года

«Последний из могикан»: трагический финал. Письма в защиту В. Н. Бенешевича

Приложение. Л. Б. Вольфцун. Amata mea

Указатели