Медведева - Ребенок и компьютер

Сборник материалов «Ребенок и компьютер», составленный известными православными психологами Ириной Медведевой и Татьяной Шишовой, представляет собой критический взгляд на проблему ранней и бесконтрольной компьютеризации жизни детей. Авторы ставят задачу предупредить родителей и педагогов о скрытых угрозах, которые несет в себе цифровая среда для неокрепшей детской психики. Основная идея книги заключается в том, что компьютерные игры и виртуальная реальность зачастую подменяют собой живое общение, творческое воображение и эмоциональное развитие, что в конечном итоге может привести к серьезным деформациям личности, потере нравственных ориентиров и возникновению тяжелых форм зависимости.
Содержательная часть сборника включает в себя статьи, интервью и экспертные мнения, в которых детально анализируются механизмы воздействия экранных образов на подсознание ребенка. Медведева и Шишова уделяют значительное внимание теме агрессии в компьютерных играх, утверждая, что они приучают детей к жестокости и снижают порог чувствительности к чужой боли. Авторы также исследуют феномен «клипового мышления» и интеллектуальной пассивности, возникающей из-за потребления готового визуального продукта вместо активного познания мира. Особое место в работе занимает духовный аспект проблемы: психологи подчеркивают, что виртуальный мир уводит ребенка от реальности и Бога, создавая иллюзию всемогущества и безнаказанности.
Текст написан в страстном, публицистическом стиле, характерном для авторов, глубоко сопереживающих судьбе подрастающего поколения. Медведева и Шишова мастерски аргументируют свою позицию, опираясь как на богатый клинический опыт, так и на традиционные православные ценности воспитания. Работа служит важным предостережением для семей, стремящихся следовать за техническим прогрессом в ущерб духовному и психическому здоровью своих детей. Это чтение заставляет серьезно задуматься о необходимости жесткой фильтрации контента и установления разумных границ в использовании гаджетов, возвращая приоритет живому слову, книге и созидательному труду.
И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова – Ребенок и компьютер – Сборник материалов
Клин: Христианская жизнь, 2009 - 320 с.
ISBN 978-5-93313-062-8
И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова – Ребенок и компьютер – Содержание
От составителей
И. Я. Медведева, Т. Л. Шишова. Государство — это я
Т. Л. Шишова. Дети. и компьютер: в плену у «умного ящика»
Беседа с Ю. С. Шевченко, А. Г. Мазуром и Р. М. Гусменовым. Новый вид наркомании?
М. Н. Миронова. Ребенок и компьютер
Беседа с А. В. Шуваловым. Кай в царстве Снежной королевы
Беседа с И. А. Адливанкиным. Осторожно: лудомания!
К. В. Зорин Игры недоброй воли
Интервью с Дэвидом Гроссманом. Медиа-насилие: детям прививают страсть к убийству
Интернет-новости об интернете
Смерть у компьютера
А. В. Ермаков. Неживая среда обитания
Т. Л. Шишова. Изменит ли поколение геймеров нашу жизненную среду?
Беседа с игуменом N. Киберзависимые
Беседа с игуменом Ипатием (Хвостенко). Живые рыбы плывут против течения
Альтернатива
Comments (1 comment)