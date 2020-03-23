Творчество — это единственное, в чем человек может стать немного подобным Всевышнему. Я считаю, что Господь одарил всеми талантами каждого человека. Талантами писателя, художника, певца, предпринимателя, врачевателя душ. Нет такого человека, которому Бог не дал бы всех возможностей. И цель творчества — их реализовывать. В моей новой книге читатель встретит собранные мной притчи, а также мои стихи, афоризмы, поучительные биографические истории и картины.

И это еще не все направления, которые меня интересуют как деятеля искусств. Я считаю, что главная задача старших поколений перед младшими — передать наследие. Именно поэтому я творю сам как художник и писатель. Поэтому же как историк собираю притчи. Я родился на Кавказе. В детстве я всегда слышал от своих старших в разговорной речи поговорки и высказывания. Они вынуждали меня вдумываться до мелочей в хитросплетение фраз.

Но такое множество прекрасных притч и поговорок, рассказанных нам в детские годы старшими, сегодня уходит в небытие!.. И это лишает нас и наших потомков возможности продолжать традиции отцов. Большинство представленных в книге притч собраны мной от услышанного, увиденного, прочитанного и от самой жизни. Это достояние многих народов мира и многих поколений мудрецов. Они вложили в них и мудрость, и тайну, и веру, и знание.

Правда, нескромно добавлю, что в числе представленных притч есть несколько и за авторством вашего покорного слуги. Я считаю, что все народы находятся на одной Земле. Поэтому все притчи и сказания — это мудрость всех народов, мудрость этой планеты. Мне удалось собрать лишь глоток мудрости мира. Как каплю в океане. Но пусть это всего лишь капля, я убежден, что она будет плодоносной. Ведь когда нас мучит жажда, и капля выручает. Глоток мудрости — это глоток чистой воды. И я делюсь им с вами! Желаю, чтобы все главы этой книги — притчи, стихи, афоризмы, истории из детства и картины — оставили добрый след мудрости в ваших умах, сердцах и душах!

Рами Меир – Глоток Мудрости

Издательство – «Радугапринт» – 128 с.

Москва – 2020 г.

ISBN 978-5-90729-212-3

Рами Меир – Глоток Мудрости – Содержание

Предисловие

Притчи

Стихи

Афоризмы

Истории из детства

Рами Меир – Глоток Мудрости – Три орлёнка

Высоко на скале, которая возвышалась посередине моря, орёл свил гнездо. Он как истинный отец ухаживал за тремя своими птенцами, но в один жаркий день случилась беда: на скале начался пожар. Орёл быстро понял, что сможет спасти только одного птенца. Стал он думать, кого спасать, ведь все птенцы — его дети — были для него одинаково дороги. И тогда взял он в когти старшего, поднял высоко в небо и говорит: — Мне нужно спасти одного из вас, спасти всех я не смогу. Я должен услышать ответ на вопрос: что ты сделаешь для меня, если я спасу именно тебя, самого старшего?

И орлёнок ответил: — Отец, я буду обязан тебе, я буду кормить тебя, ухаживать за тобой, когда ты состаришься. Я сделаю всё, чтобы тебе было хорошо. Но орлу не понравился такой ответ, он разжал когти, и птенец упал в море. Подлетел орёл снова к гнезду, взял второго птенца. Так же поднял его высоко в небо и говорит: — Ты видел, что случилось с твоим братом. Дай же мне достойный ответ. Что ты сделаешь для меня, если я тебя спасу?

— Отец, я буду должен тебе до конца своих дней. Ты будешь счастливым стариком, и я никогда не забуду о своём долге перед тобой. И этот ответ не понравился орлу. И было ему нелегко, но он разжал свои когти, и второй птенец упал вниз, в морскую бездну. В третий раз подлетел орёл к гнезду и взял младшего птенца: — Ты видел, что произошло с твоими братьями. Я вынужден был сделать выбор, хотя и нелегко мне далось это. Но если и твой ответ будет недостойным, то пусть не будет у меня детей.

Скажи, что ты сделаешь для меня, если я тебя спасу? И третий птенец сказал: — Отец, я ничего не смогу сделать для тебя, ничем не смогу отблагодарить. Единственное, что могу обещать тебе, — я буду таким же хорошим отцом для своих детей, как и ты. Орел услышал самый правдивый ответ. И понял, что именно он — самый правильный ответ ребенка перед своим отцом.

«Молитва сапожника». Жил в одном маленьком городе сапожник Илья. У него всегда было много работы, но это его совсем не радовало, а даже наоборот — он считал себя самым несчастным человеком на всей земле. А причина была в том, что из-за своей работы он не успевал утром молиться и не мог соблюдать религиозные праздники. В соседнем городе жил известный мудрец. Сапожник решил отправиться к нему за советом.

— Скажи мне, мудрец, как мне быть с утренней молитвой? — спросил сапожник, войдя к нему в дом. — Понимаешь, мои клиенты — бедные люди, у них всего по одной паре обуви. Вечером они приносят мне свои чувяки, чтобы утром их забрать и идти на работу. Вот и чиню я их всю ночь, стараюсь всё закончить к утру, когда людям нужна обувь, и никак не успеваю на утреннюю молитву. Что мне делать? — А как ты до сих пор молился?

— Иногда я быстренько читал молитву и возвращался к работе, а иногда вообще не успевал, и приходилось пропускать молитву. Но в такие дни я чувствую себя очень несчастным и слышу, как вздыхает мое сердце: «Какой я несчастный, у меня даже нет времени на молитву». — Если бы, я был Богом, — сказал мудрец, — то этот вздох, идущий от самого сердца, для меня был бы дороже самой молитвы.