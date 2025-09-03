Вы влюблены. Не так ли? Это замечательно! Любовь - поистине удивительное чувство. На любви зиждется счастливый брак. Она настолько важна, что без нее брак может обратиться в сущее бедствие. Из-за того, что люди не любят или нелюбимы, могут произойти ужасные несчастья. Жизнь без любви часто становится невыносимой, повседневные заботы наваливаются тяжким бременем, отношения разрушаются, браки разваливаются и семьи распадаются.

О великом значении любви говорил Христос, обобщая в двух наиважнейших заповедях все, чего желает от нас Бог: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матфея 22:37-40).

Уэйн А.Мэк - Подготовка к Богоугодному браку

Пер. с англ. - Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО

ISBN 978-0-59638-929-8

216с.

Уэйн А.Мэк - Подготовка к Богоугодному браку - Содержание

Предисловие

Часть первая до свадьбы

1. Примите мои искренние поздравления!

Примите мои искренние поздравления! 2. Проникнем глубже в суть

Проникнем глубже в суть 3. Настоящая любовь

Настоящая любовь 4. Божий замысел о браке

Божий замысел о браке 5. Самые важные отношения

Самые важные отношения 6. Общение. Часть 1

Общение. Часть 1 7. Общение. Часть 2

Общение. Часть 2 8. Разрешение конфликтов

Разрешение конфликтов 9. Что значит быть мужем

Что значит быть мужем 10. Что значит быть женой

Что значит быть женой 11. Семейный бюджет

Семейный бюджет 12. Половые отношения, какими их задумал Бог.

Половые отношения, какими их задумал Бог. 13. Торжественный день

Часть вторая после свадьбы

14. Как вам живется полтора месяца спустя?

Как вам живется полтора месяца спустя? 15. Как вам живется полгода спустя?

Как вам живется полгода спустя? 16. Как вам живется год спустя?

Уэйн А.Мэк - Подготовка к Богоугодному браку - Торжественный день

Примите мои поздравления! К этому времени вы уже прошли двенадцать занятий, призванных подготовить вас к предстоящему браку. Вы всей душой желаете, чтобы брак этот стал богоугодным. Вы приложили немало усилий и, благодаря этому многому научились.Теперь у вас сложилось более глубокое понимание Божьей воли касательно вашего брака. Вы уже начинаете пожинать плоды своих благих трудов. Вам удалось лучше понять и испытать свои жизнен- ные взгляды и представления об отношениях. В результате этих занятий должно было произойти одно из двух. Либо вы ощутили себя лучше подготовленными к браку, либо пришли к выводу, что не готовы к нему, по крайней мере сейчас.В любом случае, вы извлекли для себя большую пользу. Если вы обнаружили, что вам не следует вступать в брак сейчас, то решение это было не из легких. Однако, признав свою теперешнюю неготовность к богоугодной семейной жизни, вы тем самым предотвращаете еще большие беды и несчастья.

Так что, в конечном счете, это решение для вас благотворно. Убедитесь в том, что ваши опасения и причины отложить брак твердо обоснованы. Примите во внимание, что большинству людей свойственно испытывать страх и нерешительность, по мере того как приближается день свадьбы. Так что определенная двойствен- ность чувств допустима. Ведь брак ־־ это не игрушки. Слова «пока смерть не разлучит нас» ־־ не пустой звук для христианина. Помимо радости, брак возложит на вас множество обязанностей и очень многое изменит в вашей жизни. Не преувеличивайте свои страхи. Однако, если у вас действительно есть основания полагать, что вы не готовы к созданию богоугодного брака, то не оставляйте эти опасения без внимания. Как духовник, наблюдавший катастрофические последствия поспешных браков, заклинаю вас со всей мужественностью и искренностью это признать. Также призываю вас искать помощи, что- бы устранить причины, повлиявшие на ваше решение. И все же большинство из тех, кто прошел этот курс, не оставляли своей готовности заключить брачный союз. Надеюсь, что по прочтении этой книги желание и готовность соединить ваши жизни лишь усилились, и сейчас вы стремитесь связать себя брачными узами еще больше, чем до занятий. Вы ждете не дождетесь того дня, когда станете единым целым и сочетаетесь узами супружества. В таком случае давайте обратимся к четырем главным целям этого занятия.