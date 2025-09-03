Мэк - Подготовка к Богоугодному браку
Вы влюблены. Не так ли? Это замечательно! Любовь - поистине удивительное чувство. На любви зиждется счастливый брак. Она настолько важна, что без нее брак может обратиться в сущее бедствие. Из-за того, что люди не любят или нелюбимы, могут произойти ужасные несчастья. Жизнь без любви часто становится невыносимой, повседневные заботы наваливаются тяжким бременем, отношения разрушаются, браки разваливаются и семьи распадаются.
О великом значении любви говорил Христос, обобщая в двух наиважнейших заповедях все, чего желает от нас Бог: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матфея 22:37-40).
Уэйн А.Мэк - Подготовка к Богоугодному браку
Пер. с англ. - Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО
ISBN 978-0-59638-929-8
216с.
Уэйн А.Мэк - Подготовка к Богоугодному браку - Содержание
- Предисловие
Часть первая до свадьбы
- 1. Примите мои искренние поздравления!
- 2. Проникнем глубже в суть
- 3. Настоящая любовь
- 4. Божий замысел о браке
- 5. Самые важные отношения
- 6. Общение. Часть 1
- 7. Общение. Часть 2
- 8. Разрешение конфликтов
- 9. Что значит быть мужем
- 10. Что значит быть женой
- 11. Семейный бюджет
- 12. Половые отношения, какими их задумал Бог.
- 13. Торжественный день
Часть вторая после свадьбы
- 14. Как вам живется полтора месяца спустя?
- 15. Как вам живется полгода спустя?
- 16. Как вам живется год спустя?
Уэйн А.Мэк - Подготовка к Богоугодному браку - Торжественный день
Примите мои поздравления! К этому времени вы уже прошли двенадцать занятий, призванных подготовить вас к предстоящему браку. Вы всей душой желаете, чтобы брак этот стал богоугодным. Вы приложили немало усилий и, благодаря этому многому научились.Теперь у вас сложилось более глубокое понимание Божьей воли касательно вашего брака. Вы уже начинаете пожинать плоды своих благих трудов. Вам удалось лучше понять и испытать свои жизнен- ные взгляды и представления об отношениях. В результате этих занятий должно было произойти одно из двух. Либо вы ощутили себя лучше подготовленными к браку, либо пришли к выводу, что не готовы к нему, по крайней мере сейчас.В любом случае, вы извлекли для себя большую пользу. Если вы обнаружили, что вам не следует вступать в брак сейчас, то решение это было не из легких. Однако, признав свою теперешнюю неготовность к богоугодной семейной жизни, вы тем самым предотвращаете еще большие беды и несчастья.
Так что, в конечном счете, это решение для вас благотворно. Убедитесь в том, что ваши опасения и причины отложить брак твердо обоснованы. Примите во внимание, что большинству людей свойственно испытывать страх и нерешительность, по мере того как приближается день свадьбы. Так что определенная двойствен- ность чувств допустима. Ведь брак ־־ это не игрушки. Слова «пока смерть не разлучит нас» ־־ не пустой звук для христианина. Помимо радости, брак возложит на вас множество обязанностей и очень многое изменит в вашей жизни. Не преувеличивайте свои страхи. Однако, если у вас действительно есть основания полагать, что вы не готовы к созданию богоугодного брака, то не оставляйте эти опасения без внимания. Как духовник, наблюдавший катастрофические последствия поспешных браков, заклинаю вас со всей мужественностью и искренностью это признать. Также призываю вас искать помощи, что- бы устранить причины, повлиявшие на ваше решение. И все же большинство из тех, кто прошел этот курс, не оставляли своей готовности заключить брачный союз. Надеюсь, что по прочтении этой книги желание и готовность соединить ваши жизни лишь усилились, и сейчас вы стремитесь связать себя брачными узами еще больше, чем до занятий. Вы ждете не дождетесь того дня, когда станете единым целым и сочетаетесь узами супружества. В таком случае давайте обратимся к четырем главным целям этого занятия.
Благодарю!