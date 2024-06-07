Мельхиор-Бонне - Оборотная сторона любви

Казалось бы, о любви сказано уже всё. Но всё ли? Тема любовных побед исчерпывающим образом представлена в литературе и истории, в то время как разрыв отношений почти не привлекал внимания историков и не был предметом их изучения. Тем не менее страсть, ссоры, огорчения имеют свою историю, ведь, подчиняясь культурным кодам, они представляют собой различные, весьма изменчивые и труднопостижимые, ускользающие формы чувствительности.

От века к веку место любви в иерархии ценностей меняется, как и слова для ее описания, и о том, как следует любить и почему любовь кончается, мы узнаем из романов и стихов. Так, переведенный с испанского «Амадис Галльский» был для Франции XVI века настольной книгой об искусстве любви: героическая любовь побеждает ссоры и расставания. Веком позже не меньшим успехом пользуются слезоточивые «Португальские письма»: обманутая любовь способна поколебать веру в ее цивилизаторскую роль и обещанное счастье. Сегодняшнее прославление беззаботного секса и сменяющих друг друга мимолетных отношений, похоже, освобождает любовь и ее окончание от налета трагизма, оставляя при этом горечь воспоминаний.

Разрыв любовных отношений – это почти всегда дело принудительное. Внезапный или постепенный, но, как правило, односторонний, он чаще всего представляет собой утрату доверия или призрачного взаимопонимания, оказывается столкновением чувств и интересов. В наши дни разрыву отношений не могут помешать ни юридические акты, ни общественное мнение: во Франции каждый второй брак оканчивается разводом. Неужели ставшее банальностью расставание перестало быть драмой? Расставание некогда любивших друг друга людей нередко сопровождается личностным или экзистенциальным кризисом, сопоставимым, по мнению психологов, с первым разлучением матери и ребенка: по словам психоаналитика Юлии Кристевой, любовь очаровывает, потому что она дает «космическое чувство удовлетворенного нарциссизма»; ничто не приносит большую боль, чем разрыв с любимым человеком. Произошел ли он по взаимному согласию или нет, крах отношений и уход партнера в буквальном смысле разрушают покинутого, социально и психологически.

На протяжении веков инициатива в разрыве отношений принадлежала мужчине. Нормы старого порядка и Гражданский кодекс 1804 года (кодекс Наполеона) предписывали замужней женщине послушание: мужчине позволялось искать любовь на стороне, тогда как женскую неверность следовало наказывать. Несмотря на первые завоевания феминисток конца XIX века, несмотря на упразднение различных дискриминирующих юридических положений, касающихся супружеской неверности, несмотря на обретенное в XX веке равноправие мужчин и женщин, разговоры о делах сердечных редко бывают беспристрастными. Равенство полов не оспаривается, но остается неполным: мужчины не зависят от биологических часов, тогда как женщины вынуждены быть соблазнительными и оставаться желанными, чтобы их свободы признали на деле. Мужчины могут быть предприимчивыми и заявлять о себе, женщинам же надлежит хранить верность скитающемуся по свету Одиссею, который, может быть, возвратится на Итаку, а может быть – нет. Цели и задачи у мужчин и женщин тоже разные. Если для мужчины разрыв отношений означает всего лишь смену курса, то для женщины любовь – это самореализация, выражающаяся в возможности завести детей. Угроза конца любви вошла в плоть и кровь женщин, они чувствуют свою уязвимость: разрыв отношений для них зачастую означает крах всей жизни; будучи брошенными, они опасаются, что не смогут вновь полюбить и быть любимыми.

Мельхиор-Бонне С. - Оборотная сторона любви - История расставаний

«НЛО», 2023. - 201 с.

Мельхиор-Бонне С. - Оборотная сторона любви – Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ОТ ОБЩЕСТВЕННОГО БЕСПОРЯДКА К СУМАТОХЕ ЧУВСТВ

Часть первая. Разрыв отношений: дело чести

ЭЛОИЗА И АБЕЛЯР

ГЕНРИХ VIII И ЕКАТЕРИНА АРАГОНСКАЯ

ФРАНСУАЗА ДЕ РОГАН И ЖАК ДЕ НЕМУР

Часть вторая. Дух галантности

ГЕРЦОГ ДЕ ЛАРОШФУКО И ГЕРЦОГИНЯ ДЕ ЛОНГВИЛЬ

ЛЮДОВИК XIV И ЛУИЗА ДЕ ЛАВАЛЬЕР

СИДОНИЯ ДЕ КУРСЕЛЬ

Часть третья. Слезы расставания

РОЗА ДЕЛОНЕ И ШЕВАЛЬЕ ДЕ МЕНИЛЬ

ДЖЕЙМС БОСУЭЛЛ

ЕКАТЕРИНА II И ГРИГОРИЙ ПОТЕМКИН

ЖЮЛИ ДЕ ЛЕСПИНАС

МАДАМ ДЮДЕФФАН И ГОРАЦИЙ УОЛПОЛ

Часть четвертая. Потрясения от разрыва

НАПОЛЕОН И ЖОЗЕФИНА

АЛЕКСАНДР ПУШКИН И НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА

АЛЬФРЕД ДЕ МЮССЕ И ЖОРЖ САНД

ФЕРЕНЦ ЛИСТ И МАРИ Д’АГУ

Часть пятая. Любовь – это утопия?