Св. Мелитон жил во II веке и был епископом города Сарды в Лидии (Малая Азия). Наиболее раннее упоминание о нем содержится в письме Поликрата Ефесского Римскому папе Виктору В асийской Церкви со времен апостола Иоанна Богослова сохранялся обычай праздновать Пасху вместе с иудеями 14-го Нисана, вне зависимости от того, на какой день недели выпадала эта дата. Римский епископ Виктор (189-199) желал упорядочить этот вопрос, но натолкнулся на решительное сопротивление епископ Поликрата Ефесского, который, защищая малоасийскую традицию, упоминает, в числе других наиболее известных ее представителей, о Мелитоне, «целиком жившем в Духе Святом, почивающем в Сардах».

Это упоминание показывает, что к концу II века св. Мелитона уже не было в живых, однако его имя пользовалось авторитетом. На св. Мелитона ссылается Ориген (III в.) в толковании на 3-й Псалом: «Мелитон Асийский сказал, что [Авессалом] есть прообраз диавола, восставшего на Христово царство; и, упомянув только об этом, не прибавил ничего более». В толкованиях на книгу Бытия Ориген также ссылается на св. Мелитона, «оставившего писания о воплотившемся Боге».

Святитель Мелитон Сардийский - О Пасхе

Пер. с греч. митр. Илариона (Алфеева)

2-е изд., пересмотр, и доп.

М: Издательский дом «Познание», 2019. 160 с.: с цв. ил.

ISBN 978-5-906960-61-0

Святитель Мелитон Сардийский - О Пасхе - Оглавление

Сведения о жизни и личности св. Мелитона Сардийского

О Пасхе

Послесловие к русскому переводу

Примечания

Список иллюстраций

Святитель Мелитон Сардийский - О Пасхе - Послесловие к русскому переводу

Перевод текста на русский язык был выполнен впервые в 199З г. иеромонахом Иларионом (Алфеевым) с критического издания серии Sources Chretiennes (Meliton de Sardes. Sur la Paque. Sources Chretiennes 123. Paris, 1966) и опубликован в «Журнале Московской Патриархии» в 1993 г. (№ 4). Впоследствии перевод был существенно переработан и переиздан в 1998 (Мелитон Сардийский, святитель. О Пасхе: литург. поэма / пер. с греч. и послесл. иером. Илариона (Алфеева). — М.: Крутицкое Патриаршее подворье: О-во любителей церковной истории, 1998. — ф с.) и 1999 г. (Святитель Мелитон Сардийский. О Пасхе: греч. текст и рус. пер. // Церковь и время. — 1999. — № 7 (10) — С. 78-132.).

При дальнейшей переработке были приняты во внимание появившиеся в 1998 г. новые переводы С. Говоруна (Святитель Мелитон Сардийский. О Пасхе. Предисловие, перевод и комментарии С. Говоруна. Киев, 1998) и В. Василика (Ученые записки Российского православного университета ап. Иоанна Богослова. Вып. 3. М., 1998. С. 193-211): каждый из этих переводов имеет свои достоинства и недостатки. В настоящее время имеется также перевод поэмы "О Пасхе"священником Иосифом Зетеишвили (Памятники раннехристианской письменности. М., 1998). В 1999 г. А. Г. Дунаевым был опубликован комментированный перевод поэмы "О пасхе", выполненный с критического издания С. Дж. Холла (Сочинения древних христианских апологетов. СПб.: Алетейя, 1999).