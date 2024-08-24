Мелло Альберто - Искоренять и насаждать - Комментарий к Книге пророка Иеремии

На самом деле Книга Иеремии содержит не только «слова Иеремии», но и множество других слов. Она подобна камню, который сорвался с горы и, катясь, увлекает за собою множество других камней, превращаясь почти в лавину. Книга Иеремии – самая большая во всей еврейской Библии, в ней более двадцати одной тысячи слов. В этом смысле, наверное, было бы лучше говорить о «книгах» во множественном числе. Книг Иеремии как минимум две: традиционная еврейская (масоретская) и греческая (Септуагинта), которые расходятся в расположении пророчеств о народах – и во внутреннем порядке этих пророчеств, и в целом в их размещении: в Септуагинте они находятся в середине книги, а в еврейском тексте – в ее конце (из-за чего, начиная с Иер 25, греческая нумерация отличается от еврейской). Кроме того, греческий текст примерно на три тысячи слов (на 1/7) короче еврейского. Это немалая разница. Ученые расходятся во мнении, считать ли, что греческие переводчики сократили текст (например, в ряде случаев из-за гаплографии) или что еврейский текст был дополнен (что теоретически кажется более вероятным, поскольку дополнить богодухновенную книгу легче, чем сократить ее). В действительности плюсы и минусы еврейского и греческого текстов нужно оценивать в каждом конкретном случае, но можно с уверенностью сказать, что перед нами две текстуальные традиции: египетская традиция александрийской Септуагинты и вавилонская протомасоретская традиция, внутри которой текст был расширен как rolling corpus (по выражению экзегета Уильяма Маккейна).

В состав огромного свода, каким является Книга Иеремии, вошли различные литературные источники, которые постепенно увеличивались. Историческая критика всегда выделяла по крайней мере три таких источника.

Поэт. Это поэзия самого Иеремии (пророчества, которые мы можем рассматривать в целом как оригинальные). Иеремия – прежде всего поэтический гений: он рассуждает поэтически. В нем нет провидческой способности Исайи, но он наделен глубоким лиризмом, который сближает его пророчества с молитвами Псалтири. Он родом из Анатота*, расположенного в уделе Вениамина. Несмотря на близость к Иерусалиму, эта деревня когда-то относилась к Израильскому (Северному) царству. Профетизм Иеремии относится к тому же «северному» типу, что и профетизм Осии, а также профетизм Моисея и Самуила, на которых Иеремия ссылается как на образец: он опирается на опыт слышания слова Божьего, а не на видения, он связан с богословием завета, а не с обетованиями, данными Давиду и Иерусалиму. Да, он принадлежит к священнической семье, но не к потомкам Садока, которые управляли храмом в Иерусалиме: он потомок Авиафара, сосланного царем Соломоном в Анатот (3 Цар 2:26-27), и может считаться одним из последних представителей семейства Эли – священников, управлявших северным святилищем в Шило** до его разрушения. Для Иеремии разрушение святилища в Шило – историческое предвестие разрушения Иерусалимского храма. Таким образом, по отношению к политическому и религиозному центру своего времени Иеремия – маргинальная фигура: он посторонний для Иерусалима.

Мелло Альберто - Искоренять и насаждать - Комментарий к Книге пророка Иеремии

Пер. с ит. (Серия «Современная библеистика»). – М.: Издательство ББИ, 2024. – xviii + 267 с.

ISBN 978-5-89647-431-9

Мелло Альберто - Искоренять и насаждать – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие. Сорок лет спустя

ДВЕ КНИГИ. ИЕР 1:1

ХРОНОЛОГИЯ. ИЕР 1:2-3

ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ. ИЕР 1:4–9:8

«И БЫЛО КО МНЕ СЛОВО ГОСПОДНЕ» (1:4-12)

БЕДСТВИЕ С СЕВЕРА (1:13-19)

ГРЕХ ИЗРАИЛЯ: ИДОЛОПОКЛОНСТВО (2:2-13)

ГРЕХ ИУДЕИ: ЛИЦЕМЕРИЕ (3:6-13)

ИЗРАИЛЬ ЕЩЕ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ К БОГУ (3:1,19-22А; 4:1-2)

НАШЕСТВИЕ НА ИЕРУСАЛИМ (4:3-10,19)

ПРОРОК-СТРАЖ (5:1-7А)

ХРАМ БОЖИЙ – ЭТО ВЫ (7:1-4,8-12,14-15)

БЕЗУСПЕШНОСТЬ РЕФОРМЫ (8:4-11)

ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ПЛАКАТЬ (8:18-23)

ОБМАН И РАЗОЧАРОВАНИЕ (9:1-8)

ПЛАЧИ ИЕРЕМИИ. ИЕР 9:9–20:18

ПОХОРОННАЯ ПЕСНЬ (9:9-10,16-20А)

НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ (11:18-23)

ИСК К БОГУ (12:1-6)

САМОЕ ЛЮБЕЗНОЕ ДЛЯ ДУШИ МОЕЙ (12:7-13)

ЛЬНЯНОЙ ПОЯС (13:1-11)

НАДЕЖДА ИЗРАИЛЯ (14:7-9)

ГОСПОДЬ РАЗОЧАРОВЫВАЕТ? (15:15-20)

ГОЛОС ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ (16:1-9)

ВОЗМЕЗДИЕ И ИСЦЕЛЕНИЕ (17:14-18)

В ДОМЕ ГОРШЕЧНИКА (18:1-11)

УЖАС ВОКРУГ (19:1-2,10-11,14-15; 20:1-4)

НАСИЛЬСТВЕННОЕ ОБОЛЬЩЕНИЕ (20:7-18)

СДАТЬСЯ ВАВИЛОНЯНАМ. ИЕР 21:1–29:11

ПРОТИВ ЦАРЯ СЕДЕКИИ (21:1-10)

ПРОТИВ ЦАРСКОГО ДОМА (23:1-8)

ПРОТИВ ПРОРОКОВ (23:13-17,25-29)

СМОКВЫ ХОРОШИЕ И ХУДЫЕ (24:1-10)

ЧАША С ВИНОМ (25:15-29)

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР (26:1-3,7-12,14-19)

УЗЫ И ЯРМО (27:1-11)

ПРОРОЧЕСТВО ИСТИННОЕ И ЛОЖНОЕ (28:1-13)

ПИСЬМО К ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ (29:1-11)

СТРОИТЬ И НАСАЖДАТЬ. ИЕР 30:1–32:15

КНИГА УТЕШЕНИЯ (30:1-4,10-11)

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЛЕН (30:12-17)

НОВЫЙ ИСХОД (31:2-11)

ЕФРЕМ, ЛЮБИМЫЙ СЫН (31:15-20)

НОВЫЙ ЗАВЕТ (31:27-34)

ПОКУПКА ПОЛЯ (32:1-15)

ЖИЗНЬ КАК ДОБЫЧА. ИЕР 36:1–51:64

ПРОРОК И ПИСЕЦ (36:1-6,10-32)

ПРИОСТАНОВКА ОСАДЫ (37:3-10)

ПОПЫТКА ВЫХОДА ИЗ ИЕРУСАЛИМА (37:11-21)

ГРЯЗНАЯ ЯМА (38:1-13)

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С ЦАРЕМ (38:14-28)

СРЕДИ НАРОДА (39:1-2,8-12,14)

НЕ ХОДИТЕ В ЕГИПЕТ! (42:1-16,19А)

СМЕРТЬ НА ЧУЖБИНЕ (43:1-7)

ПОДПИСЬ ВАРУХА (45:1-5)

ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА (51:59-64)

Избранная библиография