Если в символе веры мы исповедуем, что Святой Дух «глаголал во пророках», мы должны также веровать, что их пророчество, порой прикровенное, аллюзивное, таинственное (но именно поэтому столь действенное, столь волнующее), является для нас свидетельством об Иисусе.

Ты не можешь слышать Бога, когда Он говорит с кем-то другим. Его можно слышать только тогда, когда Он говорит с тобой. Таково грамматическое наблюдение.

Я не пророк и даже не сын пророка. В этой работе определяются лишь некоторые существенные элементы библейского пророчества. У всех народов древности были свои провидцы и гадатели, но только в Израиле пророчество достигло признаваемой всеми литературной широты и богословской глубины.

Отличительные черты пророчества, обнаруженные мной, у разных пророков сопрягаются по-разному, являя целый веер возможных типологий. Библейское пророчество - это не монолит, и редуцирование его до одного какого-нибудь аспекта создает риск анахронизма или излишнего упрощения.

В евангельском рассказе о преображении Мессия беседует с Моисеем и с Илией, олицетворяющими два очень разных, но не представимых один без другого - в том числе для Иисуса - вида пророчества.

Поскольку материал чрезвычайно богат, я ограничиваюсь лишь еврейской Библией. Хотя в христианской литературе пророчество достигает новой перспективы, получает новое, более избирательное направление, тем не менее, и сам по себе феномен библейского пророчества исключительно волнующ и интересен.

Альберто Мелло - Кто такие пророки - Грамматика пророчества

Перевод с итальянского Арсения Соколова

Пер. с ит. (Серия «Современная библеистика»). - М.: Издательство ББИ, 2015. - ч + 104 с.

ISBN 978-5-89647-332-9