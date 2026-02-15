Мельничук - За что страдали наши братья и сёстры

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, History, **Persecution Secret Services

В этой историко-биографической работе Петр Мельничук обращается к одной из самых трагических и в то же время героических страниц истории христианства — эпохе гонений на верующих в XX веке. Автор задается фундаментальным вопросом: почему обычные люди — рабочие, учителя, многодетные матери и отцы — сознательно выбирали путь лишений, тюрем и ссылок вместо того, чтобы пойти на компромисс с совестью? Мельничук показывает, что их страдания не были политическим протестом, а являлись прямым следствием их верности Христу и нежелания отречься от библейских принципов перед лицом атеистического режима.

Книга наполнена документальными свидетельствами, фрагментами писем из лагерей и воспоминаниями очевидцев. Автор анализирует не только внешние обстоятельства преследований, но и внутреннюю силу верующих, которая позволяла им сохранять человеческое достоинство и любовь к врагам в нечеловеческих условиях. Мельничук подчеркивает, что за каждым приговором стояла глубокая духовная победа. Эта книга — не просто дань памяти мученикам, но и серьезный вызов современному поколению христиан, призыв дорожить свободой и хранить ту же чистоту веры, за которую их предшественники заплатили столь высокую цену.

Петр Мельничук - За что страдали наши братья и сёстры?

Кременец: «Евангельский голос», 2019. - 352 с. - Издание второе, исправленное.

Петр Мельничук - За что страдали наши братья и сёстры? - Содержание

  • От автора

  • Проповедь И. А. Левчука на конференции в Германии

  • Страдалец за Христа

  • Свидетельство о Христе в родном селе

  • Служба в армии

  • Киев

  • Киевское братство

  • Мариуполь

  • Муж веры

  • Мордовские лагеря

  • Снова в Мариуполе

  • Любимец Донбасса

  • «Раздели с голодным хлеб твой»

  • Судьба сестры Арины

  • Воины Иисуса

  • Жёны узников и их дети

  • Савлы и Павлы

  • Таллинское движение

  • Регистрация и нерегистрация

  • Эмиграция

  • Размышление о прошлом

  • О настоящем

  • О будущем

  • «Не бойся, малое стадо»

  • «Я шёл по воде...»

  • «Иди, и Я с тобою, куда ни пойдёшь...»

  • Заброшенные колодцы

  • «Чи готовий ти вмерти за Бога, за Bipy, за нарід свій?»

  • Четвёртому поколению

Views 111
Added 15.02.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

