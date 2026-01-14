Мень Александр - Читая Апокалипсис

Книга представляет собой цикл бесед протоиерея Александра Меня, посвященных самой загадочной части Нового Завета — Откровению святого Иоанна Богослова. Автор подходит к тексту не как к сборнику пугающих предсказаний, а как к «книге надежды», раскрывающей смысл человеческой истории.

Протоиерей Александр Мень - Читая Апокалипсис - беседы об Откровении святого Иоанна Богослова

Фонд имени Александра Меня, Москва 2000

ISBN 5-89831-006-1

Протоиерей Александр Мень - Читая Апокалипсис - беседы об Откровении святого Иоанна Богослова - Содержание

От составителей

Беседы об Откровении Иоанна Богослова

Введение

Глава первая - Глава двадцать вторая

Заключение

Приложение апокалипсис (лекция)

Откровение св. Иоанна Богослова (статья из Библиологического словаря)

Библиография