Мень Александр - Читая Апокалипсис
Книга представляет собой цикл бесед протоиерея Александра Меня, посвященных самой загадочной части Нового Завета — Откровению святого Иоанна Богослова. Автор подходит к тексту не как к сборнику пугающих предсказаний, а как к «книге надежды», раскрывающей смысл человеческой истории.
Протоиерей Александр Мень - Читая Апокалипсис - беседы об Откровении святого Иоанна Богослова
Фонд имени Александра Меня, Москва 2000
ISBN 5-89831-006-1
Протоиерей Александр Мень - Читая Апокалипсис - беседы об Откровении святого Иоанна Богослова - Содержание
От составителей
Беседы об Откровении Иоанна Богослова
Введение
Глава первая - Глава двадцать вторая
Заключение
Приложение апокалипсис (лекция)
Откровение св. Иоанна Богослова (статья из Библиологического словаря)
Библиография
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