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Мень Александр - Читая Апокалипсис

Александр Мень - Читая Апокалипсис
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Theology

Книга представляет собой цикл бесед протоиерея Александра Меня, посвященных самой загадочной части Нового Завета — Откровению святого Иоанна Богослова. Автор подходит к тексту не как к сборнику пугающих предсказаний, а как к «книге надежды», раскрывающей смысл человеческой истории.

Протоиерей Александр Мень - Читая Апокалипсис - беседы об Откровении святого Иоанна Богослова

Фонд имени Александра Меня, Москва 2000
ISBN 5-89831-006-1

Протоиерей Александр Мень - Читая Апокалипсис - беседы об Откровении святого Иоанна Богослова - Содержание

От составителей

Беседы об Откровении Иоанна Богослова

Введение

Глава первая - Глава двадцать вторая

Заключение

Приложение апокалипсис (лекция)

Откровение св. Иоанна Богослова (статья из Библиологического словаря)

Библиография

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Added 14.01.2026
Author brat christifid
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