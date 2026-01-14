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Мень Александр - Любить Бога и любить человека

Мень Александр - Любить Бога и любить человека
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Religious Studies Atheism

Книга представляет собой глубокое размышление о фундаменте христианской жизни — неразрывном единстве любви к Творцу и к ближнему. Александр Мень доказывает, что религия без человечности превращается в мертвый обряд, а гуманизм без Бога теряет свою прочную основу. Автор призывает читателя к деятельной любви, которая проявляется в повседневном служении, уважении к чужой свободе и поиске образа Божьего в каждом человеке. Это вдохновляющий манифест христианского оптимизма, утверждающий, что именно через сострадание и искреннюю заботу о других мы обретаем путь к истинному познанию Господа.

Протоиерей Александр Мень - Любить Бога и любить человека. Домашние беседы

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2012. - 211 с.
ISBN 978-5-903612-10-9

Протоиерей Александр Мень - Любить Бога и любить человека. Домашние беседы - Содержание

  • Беседа о Евангелии

  • «Исследуйте Писания...»

  • Любить Бога и любить человека

  • Беседа о блаженствах

  • Беседа о вере и благодати

  • Беседа о спасении

  • Беседа в доме престарелых и инвалидов

  • Святые остаются с нами

  • Человек - это личность

  • О любви

  • О духовности

Views 295
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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