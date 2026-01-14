Мень Александр - Любить Бога и любить человека

Книга представляет собой глубокое размышление о фундаменте христианской жизни — неразрывном единстве любви к Творцу и к ближнему. Александр Мень доказывает, что религия без человечности превращается в мертвый обряд, а гуманизм без Бога теряет свою прочную основу. Автор призывает читателя к деятельной любви, которая проявляется в повседневном служении, уважении к чужой свободе и поиске образа Божьего в каждом человеке. Это вдохновляющий манифест христианского оптимизма, утверждающий, что именно через сострадание и искреннюю заботу о других мы обретаем путь к истинному познанию Господа.

Протоиерей Александр Мень - Любить Бога и любить человека. Домашние беседы

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2012. - 211 с.

ISBN 978-5-903612-10-9

Протоиерей Александр Мень - Любить Бога и любить человека. Домашние беседы - Содержание