Мень Александр - О Христе и церкви
Глубокое введение в основы христианства, раскрывающее личность Иисуса и суть Церкви как живого организма, объединяющего Бога и человека в любви и свободе.
Протоиерей Александр Мень - О Христе и церкви - Домашние беседы
Издание третье
Издательский дом «Жизнь с Богом» Москва · 2010
ISBN 978-5-903612-27-7
Александр Мень - О Христе и церкви - Домашние беседы - Содержание
Встреча с Христом воскресшим
Церковь в истории
Надлежит быть разномыслию
Роль Церкви в современном мире
Власть Церкви
Жизнь в Церкви
О внутреннем шаге
Беседа об искуплении .
Человечество Иисуса
Пасхальная тайна Церкви
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