Мень Александр - О Христе и церкви

Глубокое введение в основы христианства, раскрывающее личность Иисуса и суть Церкви как живого организма, объединяющего Бога и человека в любви и свободе.

Протоиерей Александр Мень - О Христе и церкви - Домашние беседы

Издание третье

Издательский дом «Жизнь с Богом» Москва · 2010

ISBN 978-5-903612-27-7

Александр Мень - О Христе и церкви - Домашние беседы - Содержание