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Мень Александр - О Христе и церкви

Мень Александр - О Христе и церкви
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Religious Studies Atheism

Глубокое введение в основы христианства, раскрывающее личность Иисуса и суть Церкви как живого организма, объединяющего Бога и человека в любви и свободе.

Протоиерей Александр Мень - О Христе и церкви - Домашние беседы

Издание третье
Издательский дом «Жизнь с Богом» Москва · 2010
ISBN 978-5-903612-27-7

Александр Мень - О Христе и церкви - Домашние беседы - Содержание

  • Встреча с Христом воскресшим

  • Церковь в истории

  • Надлежит быть разномыслию

  • Роль Церкви в современном мире

  • Власть Церкви

  • Жизнь в Церкви

  • О внутреннем шаге

  • Беседа об искуплении .

  • Человечество Иисуса

  • Пасхальная тайна Церкви

Views 219
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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