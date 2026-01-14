Мень Александр - Пути Церкви
Издание представляет собой цикл лекций о первых десяти веках христианской истории. Александр Мень ярко и доступно повествует о ключевых фигурах — от апостолов до великих отцов Церкви, — раскрывая процесс формирования богословия и мужественный путь мучеников. Автор рассматривает историю Церкви не как сухой перечень дат, а как живой процесс воплощения евангельских истин в человеческой культуре и обществе, акцентируя внимание на вечной актуальности духовного опыта первых веков.
Протоиерей Александр Мень - Пути Церкви
«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 1989-1990. - 185 с.
ISBN 978-5-903612-31-4
Протоиерей Александр Мень - Пути Церкви - Содержание
Тайна Евангелия
Павел Тарсянин и его эпоха
Начало христианской Церкви
Становление христианства в первые века
Раннее христианство
Апологеты и мученики[53]
Империя и христианство
Отцы Церкви и ереси. VI век
Церковь в VII—VIII веках
Христианизация славянских стран. IX-X века
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