Мень Александр - Пути Церкви

Издание представляет собой цикл лекций о первых десяти веках христианской истории. Александр Мень ярко и доступно повествует о ключевых фигурах — от апостолов до великих отцов Церкви, — раскрывая процесс формирования богословия и мужественный путь мучеников. Автор рассматривает историю Церкви не как сухой перечень дат, а как живой процесс воплощения евангельских истин в человеческой культуре и обществе, акцентируя внимание на вечной актуальности духовного опыта первых веков.

Протоиерей Александр Мень - Пути Церкви

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 1989-1990. - 185 с.

ISBN 978-5-903612-31-4

Протоиерей Александр Мень - Пути Церкви - Содержание