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Мень Александр - Пути Церкви

Мень Александр - Пути Церкви
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Religious Studies Atheism

Издание представляет собой цикл лекций о первых десяти веках христианской истории. Александр Мень ярко и доступно повествует о ключевых фигурах — от апостолов до великих отцов Церкви, — раскрывая процесс формирования богословия и мужественный путь мучеников. Автор рассматривает историю Церкви не как сухой перечень дат, а как живой процесс воплощения евангельских истин в человеческой культуре и обществе, акцентируя внимание на вечной актуальности духовного опыта первых веков.

Протоиерей Александр Мень - Пути Церкви

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 1989-1990. - 185 с.
ISBN 978-5-903612-31-4

Протоиерей Александр Мень - Пути Церкви - Содержание

  • Тайна Евангелия

  • Павел Тарсянин и его эпоха

  • Начало христианской Церкви

  • Становление христианства в первые века

  • Раннее христианство

  • Апологеты и мученики[53]

  • Империя и христианство

  • Отцы Церкви и ереси. VI век

  • Церковь в VII—VIII веках

  • Христианизация славянских стран. IX-X века

Views 218
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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