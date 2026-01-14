Мень Александр - Русская религиозная философия
Курс лекций, представляющий панораму русской мысли от Чаадаева до Бердяева. Автор анализирует поиск Бога, смысла истории и уникальный путь России через призму православия.
Протоиерей Александр Мень - Русская религиозная философия
Храм Святых бессребренников Космы и Дамиана в Шубине, Москва, 2003
Фонд имени Александра Меня, 2003 г.
Книга включает в себя лекции, прочитанные прот. Александром Менем в 1989-90 гг.
ISВN 5-89831-030-4
Протоиерей Александр Мень - Русская религиозная философия - Содержание
Предшественники Владимира Соловьева
Владимир Соловьев
Сергей и Евгений Трубецкие
Религиозно-философские взгляды Льва Толстого
Встреча
Дмитрий Мержковский и Зинаида Гиппиус
Николай Бердяев
Отец Сергий Булгаков
Отец Павел Флоренский
Семен Франк
Георгий Федотов
Мать Мария
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