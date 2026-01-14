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Мень Александр - Русская религиозная философия

Мень Александр - Русская религиозная философия
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Religious Studies Atheism

Курс лекций, представляющий панораму русской мысли от Чаадаева до Бердяева. Автор анализирует поиск Бога, смысла истории и уникальный путь России через призму православия.

Протоиерей Александр Мень - Русская религиозная философия

Храм Святых бессребренников Космы и Дамиана в Шубине, Москва, 2003
Фонд имени Александра Меня, 2003 г.
Книга включает в себя лекции, прочитанные прот. Александром Менем в 1989-90 гг.
ISВN 5-89831-030-4

Протоиерей Александр Мень - Русская религиозная философия - Содержание

  • Предшественники Владимира Соловьева

  • Владимир Соловьев

  • Сергей и Евгений Трубецкие

  • Религиозно-философские взгляды Льва Толстого

  • Встреча

  • Дмитрий Мержковский и Зинаида Гиппиус

  • Николай Бердяев

  • Отец Сергий Булгаков

  • Отец Павел Флоренский

  • Семен Франк

  • Георгий Федотов

  • Мать Мария

Views 272
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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