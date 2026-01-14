Мень Александр - Русская религиозная философия

Курс лекций, представляющий панораму русской мысли от Чаадаева до Бердяева. Автор анализирует поиск Бога, смысла истории и уникальный путь России через призму православия.

Протоиерей Александр Мень - Русская религиозная философия

Храм Святых бессребренников Космы и Дамиана в Шубине, Москва, 2003

Фонд имени Александра Меня, 2003 г.

Книга включает в себя лекции, прочитанные прот. Александром Менем в 1989-90 гг.

ISВN 5-89831-030-4

Протоиерей Александр Мень - Русская религиозная философия - Содержание