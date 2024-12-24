Протоиерей Александр Мень - Сын Человеческий

Сын Человеческий принадлежит не только прошлому. Сегодня, как и в то время, когда Он жил на земле, Его любят, в Него верят и с Ним борются. Однако нельзя забывать, что путь Христов проходил среди людей определенного времени, что к ним в первую очередь было обращено Его слово. Св. Иоанн Златоуст рекомендовал, читая Евангелие, представлять себе конкретную обстановку, служившую фоном священных событий. Теперь мы можем следовать этому совету успешнее, чем во дни самого Златоуста, поскольку располагаем более подробными сведениями об Иудее I века. Увидеть Иисуса Назарянина таким, каким видели Его современники, – вот одна из главных задач книги о Нем, если она строится по принципу историко-литературного синтеза. Среди христианских авторов, руководствовавшихся этим принципом, наибольшую известность приобрели Фредерик Фаррар, Коннингем Гейки, Альфред Эдершейм, Анри Дидон, Франсуа Мориак, Дмитрий Мережковский, Анри Даниель-Ропс, Фултон Орслер, Артур Нисен. Но поскольку все они писали для Запада, появление еще одной книги этого направления, ориентированной на русского читателя, может быть оправдано.

В ней автор не ставил себе исследовательских целей, а стремился лишь к тому, о чем говорил Вл. Соловьев в беседе с Победоносцевым, – просто рассказать о Христе; рассказать на основании Евангелий, лучших комментариев к ним, а также других источников. При работе были приняты во внимание важнейшие результаты современной новозаветной критики, но с учетом того, что и сама она нуждается в критическом подходе. Предназначена эта книга в основном для тех, кто прочел Евангелие впервые или даже совсем незнаком с ним. Поэтому рассказ начинается с внешних событий, лишь постепенно приближаясь к темам более глубоким и сложным. Впрочем, искушенный читатель, быть может, тоже найдет здесь для себя нечто новое, хотя прямо ему адресован только раздел, относящийся к «теории мифа» и происхождению Евангелий. Автор надеется, что книга окажется небезынтересной и для неверующих. Любому человеку следует иметь представление об Основателе религии, которая стала неотъемлемой частью мировой культуры.

Цитируя Новый Завет, автору пришлось отказаться от общеупотребительного синодального перевода. Достоинства его несомненны, но, сделанный более полутора веков назад, он устарел как в научном, так и в литературном отношении. Поэтому в книге использован (с некоторыми поправками) новый перевод, осуществленный в Париже под редакцией епископа Кассиана.Ссылки на литературу приведены только в самых необходимых случаях. Желающие углубить свои знания в этой области могут обратиться к трудам, указанным в библиографии. Если предлагаемый очерк поможет читателю лучше понять Евангелие, пробудит к нему интерес или просто заставит задуматься, цель автора будет достигнута. Первоначально книга печаталась отдельными главами в «Журнале Московской Патриархии» и «Церковном Вестнике» (Болгария); полностью же она вышла в издательстве «Жизнь с Богом», которое так много сделало для взаимопонимания христиан Востока и Запада. Подготовить новый переработанный вариант автор решил по просьбе друзей, а также учитывая отклики и пожелания читателей. Благодарность людям, помогавшим в работе, автор не может выразить ничем, кроме молитвенной памяти об их самоотверженном труде.

Протоиерей Александр Мень - Сын Человеческий

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 1990 г. - 560 с. 85 иллюстраций

ISBN 978-5-903612-23-9

Протоиерей Александр Мень - Сын Человеческий - Содержание

От автора

Пролог

Часть первая От Вифлеема до Капернаума

Глава первая «Во дни царя Ирода» 4 г. до н.э - Глава вторая Назарет 3 г. до н. э. – 27 г. н.э - Глава третья Предтеча. Иисус в пустыне 27 г - Глава четвертая Галилея. Первые ученики Весна 27 г - Глава пятая Благая весть

Часть вторая Мессия

Глава шестая «Не мир, но меч» Весна 28 г - Глава седьмая Знамения Царства Весна – лето 28 г - Глава восьмая Двенадцать апостолов. Смерть пророка Осень 28 г. – весна 29 г - Глава девятая «Хлеб жизни» Весна – лето 29 г - Глава десятая Тайна сына Человеческого Лето – осень 29 г

Часть третья Навстречу Голгофе

Глава одиннадцатая «Много званых – мало избранных» Сентябрь – декабрь 29 г - Глава двенадцатая Час близится Декабрь 29 г. – 2 апреля 30 г - Глава тринадцатая Виноградник Отца 2—4 апреля 30 г - Глава четырнадцатая Суд мессии 5 апреля 30 г - Глава пятнадцатая Пасха Нового Завета С вечера 5 апреля до ночи на 7-е - Глава шестнадцатая Ночь в Гефсимании С 6 на 7 апреля 30 г

Часть четвертая Через страдания и смерть к вечному торжеству

Глава семнадцатая Саддукейский трибунал Ночь и утро 7 апреля 30 г - Глава восемнадцатая Суд прокуратора 7 апреля 30 г - Глава девятнадцатая Голгофа 7 апреля 30 г - Глава двадцатая После распятия 7—8 апреля 30 г - Глава двадцать первая Победа над смертью 9 —14 апреля 30 г - Глава двадцать вторая «Я посылаю вас…» 14 апреля – 18 мая 30 г - Эпилог

Приложения

1 Миф или действительность? - 2 Иконография Христа и загадка Туринской Плащаницы - 3 Евангелие, закон и фарисеи

Библиография

Принятые сокращения - I. Жизнь Иисуса Христа. Общие труды, источники - II. Толкования на Евангелия - III. Личность и учение Христа. Притчи - IV. Частные аспекты евангельской истории - V. Евангелия: происхождение и историческая достоверность - VI. Словари и справочники - VII. Евангельская история в художественной литературе

Словарь терминов

Хронология