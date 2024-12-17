Господи, благослови молитву мою.

Помоги мне всей душой и телом предстать без рассеяния пред Тобою.

Научи меня молиться Тебе.

Утверди меня в вере.

Даруй мне пламенную любовь к Тебе.

Освяти, Господи, все помышления мои, чувства и дела мои.

Научи меня в каждом событии распознавать волю Твою и дай мне силы исполнять ее.

Замкни уста мои для слова злого и пустого и удержи руку мою от дурного дела.

Если случится беда, дай силы принять ее с твердостью и превратить в жертву Тебе.

Источником добра сделай меня, Господи, для всех, с кем встречусь сегодня.Прими молитву мою за тех, кто не знает Тебя,

И избавь их от неверия.

Благодарю, Господи, за душу, за все, что окружает меня: за близких и дальних, за небо и землю и превыше всего за животворящую любовь Твою.

Дай мне, Господи, весь день помнить и благодарить Тебя.

Аминь.

Протоиерей Александр Мень - Благослови молитву мою

Москва: Издательский дом «Жизнь с Богом», 2021

Из молитвенного опыта

ISBN 978-5-903612-36-9

Протоиерей Александр Мень - Благослови молитву мою - Содержание