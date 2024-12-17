Мень - Благослови молитву мою
Господи, благослови молитву мою.
Помоги мне всей душой и телом предстать без рассеяния пред Тобою.
Научи меня молиться Тебе.
Утверди меня в вере.
Даруй мне пламенную любовь к Тебе.
Освяти, Господи, все помышления мои, чувства и дела мои.
Научи меня в каждом событии распознавать волю Твою и дай мне силы исполнять ее.
Замкни уста мои для слова злого и пустого и удержи руку мою от дурного дела.
Если случится беда, дай силы принять ее с твердостью и превратить в жертву Тебе.
Источником добра сделай меня, Господи, для всех, с кем встречусь сегодня.Прими молитву мою за тех, кто не знает Тебя,
И избавь их от неверия.
Благодарю, Господи, за душу, за все, что окружает меня: за близких и дальних, за небо и землю и превыше всего за животворящую любовь Твою.
Дай мне, Господи, весь день помнить и благодарить Тебя.
Аминь.
Протоиерей Александр Мень - Благослови молитву мою
Москва: Издательский дом «Жизнь с Богом», 2021
Из молитвенного опыта
ISBN 978-5-903612-36-9
Протоиерей Александр Мень - Благослови молитву мою - Содержание
- Утренняя молитва
- Молитва учеников Христовых
- Молитва о смирении
- Молитва о даре мудрости и любви
- Молитва о единении
- Вечерняя молитва
- Молитвы в праздник Сретения Господня
- Молитвы для воскресных дней Великого Поста
- Молитвы перед исповедью
- Молитвы перед Чашей
- Благословение светильника
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