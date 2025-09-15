Мень Михаил Александрович - Александр Мень
В немецком Гамбурге, среди аккуратных улиц и краснокирпичных домов, стоит храм. Необычный — не только по архитектуре, но и по своей судьбе. Начинался он как армянская церковь, потом стал лютеранской кирхой, а теперь — русским православным храмом. Посвятили его святому праведнику Иоанну Кронштадтскому.
В храме тихо, пахнет ладаном. Взгляд любого заглянувшего в храм человека сам собой притягивается к иконостасу. Справа от Царских врат — храмовая икона Иоанна Кронштадтского. На образе — он, в белых одеждах, с ясными глазами, а вокруг — сцены из его жития. В нижнем левом углу изображено одно из чудес: святой благословляет молодую женщину семитской внешности с заметно раздутым животом. Подпись гласит: «Святой Иоанн исцелил иноверную жену от недуга чрева».
Эта история произошла в Харькове в 1890 году. Улица, по которой шла Нюра, была пыльной и шумной. Нюра, в своем стареньком платке, шагала быстро, лицо ее выражало решимость. Она распахнула дверь дома, поднялась по лестнице и постучала в дверь.
Комната, в которую она вошла, была скромной, но очень ухоженной и чистой. На кровати лежала женщина — Анна Осиповна. Живот у нее был раздут, лицо — землистого цвета. Нюра опустилась на стул рядом с Анной.
— Ну, как вы, Анна Осиповна? — спросила она, взяв больную за руку.
— Плохо, Нюра. Профессор Красновский приходил, говорит — водянка печени. Медицина бессильна.
— Нашли кого слушать, — фыркнула Нюра. — Эти профессора только деньги брать горазды.
— Нет, Нюра, Красновский — известный врач, ему верю. Умираю я.
Мень, Михаил Александрович - Александр Мень - Пастырь - Свет во тьме
Москва : Эксмо, 2025. — 256 с. — (Александр Мень. Священник, пастырь и пророк).
ISBN 978-5-04-226599-0
Мень Михаил Александрович - Александр Мень - Содержание
- Предисловие к повести Михаила Меня «Пастырь. Свет во тьме»
- От автора
-
Пастырь. Свет во тьме
- Пролог
- Двойные крестины
- Знаки
- Два пути
- Чем жив человек
- Один — за всех
- Сибирь
- Возвращение к истокам
- Учеба и учение
- Служение
- Поверх барьеров
- Свет во тьме светит
- Точка невозврата
- Пресс работает
- Память
- Преодоление
- Новое время
- Закрыть вопрос
- На дороге к храму
- Эпилог
Большое спасибо!