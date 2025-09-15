В немецком Гамбурге, среди аккуратных улиц и краснокирпичных домов, стоит храм. Необычный — не только по архитектуре, но и по своей судьбе. Начинался он как армянская церковь, потом стал лютеранской кирхой, а теперь — русским православным храмом. Посвятили его святому праведнику Иоанну Кронштадтскому.

В храме тихо, пахнет ладаном. Взгляд любого заглянувшего в храм человека сам собой притягивается к иконостасу. Справа от Царских врат — храмовая икона Иоанна Кронштадтского. На образе — он, в белых одеждах, с ясными глазами, а вокруг — сцены из его жития. В нижнем левом углу изображено одно из чудес: святой благословляет молодую женщину семитской внешности с заметно раздутым животом. Подпись гласит: «Святой Иоанн исцелил иноверную жену от недуга чрева».

Эта история произошла в Харькове в 1890 году. Улица, по которой шла Нюра, была пыльной и шумной. Нюра, в своем стареньком платке, шагала быстро, лицо ее выражало решимость. Она распахнула дверь дома, поднялась по лестнице и постучала в дверь.

Комната, в которую она вошла, была скромной, но очень ухоженной и чистой. На кровати лежала женщина — Анна Осиповна. Живот у нее был раздут, лицо — землистого цвета. Нюра опустилась на стул рядом с Анной.

— Ну, как вы, Анна Осиповна? — спросила она, взяв больную за руку.

— Плохо, Нюра. Профессор Красновский приходил, говорит — водянка печени. Медицина бессильна.

— Нашли кого слушать, — фыркнула Нюра. — Эти профессора только деньги брать горазды.

— Нет, Нюра, Красновский — известный врач, ему верю. Умираю я.

Мень, Михаил Александрович - Александр Мень - Пастырь - Свет во тьме

Москва : Эксмо, 2025. — 256 с. — (Александр Мень. Священник, пастырь и пророк).

ISBN 978-5-04-226599-0

Мень Михаил Александрович - Александр Мень - Содержание