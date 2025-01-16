...Иркутский епископ приказал запереть на церковной колокольне нескольких еврейских мальчиков, отказавшихся креститься. Подростки учились в школе кантонистов, куда их отправили против их воли, оторвав от родителей и привычной среды. Там, на открытой осенним ветрам колокольне, оставшись без теплой одежды, они чуть было не превратились в ледышки. Но мальчики оказались упрямыми и стойкими и, несмотря на пробирающий до костей холод, не сдались. Они просидели на вершине колокольни всю ночь. Наутро отец Петухов, глава местной духовной семинарии, поднялся к ним и спросил: «Ну что, согласны креститься?» Мальчики ответили дружным отказом. И тогда Петухов неожиданно сказал: «Ну что же, оставайтесь в своей вере, и да будет Бог Израиля вам в помощь».

Мне кажется, эта небольшая историческая зарисовка является как бы квинтэссенцией тех давних событий: с одной стороны — жестокость и принуждение со стороны государства и церкви, с другой — преданность беспомощных и беззащитных еврейских детей вере своих отцов, а с третьей — неожиданная снисходительность священника. Конечно, не все церковнослужители вели себя, как отец Петухов. На страницах этой книги вы встретитесь в основном с жестокостью, лицемерием, подлостью, причем не только со стороны христиан, но и со стороны заправил еврейских общин.

Эта книга написана для нового поколения русскоязычных евреев. Я часто слышу от своих студентов в «Махон Меире»1: «Я так считаю... Я так думаю...»

И тогда я спрашиваю:

— В самом ли деле вы так думаете, или вас научили так думать?

Этот вопрос справедлив в отношении каждого человека, поскольку все мы получили определенное воспитание, влияющее на наше мировоззрение. А по отношению к евреям, родившимся и выросшим в СССР или на постсоветском пространстве, этот вопрос стоит особенно остро.

Сколько раз на протяжении всей мировой истории наша свобода выбора, наше еврейское самосознание подвергались насилию!

После всех инквизиций, погромов, «просвещенцев», евсекций, Гитлера и Сталина, после всех тех, кто стремился отравить нашу душу — сколько истинной еврейской крови осталось в наших жилах? Но даже этой малости хватило на последний рывок, и мы, слава Б-гу, доползли до своего берега, до своего национального Дома — Земли Израиля!

Менделевич Йосеф - «Кантонисты» - Еврейские дети на военной службе при Николае I - История насильственного крещения 1827-1856 гг.

М.; Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2017. — 224 с.

ISBN 978-5-9907777-2-9

Менделевич Йосеф - «Кантонисты» - Содержание

Предисловие

Вступление

Часть первая. Обстоятельства, связанные с принятием Указа о мобилизации 1827 г.

1. Стадии подготовки принятия указа

1.А. Историческая подоплека. Социальные и общественные аспекты

1.Б. Причины административного характера

1.В. Экономические соображения

1.Г. Идеологические соображения

1.Д. Влияние евреев на принятие Указа о мобилизации

2. Личность Николая I, его ближайшее окружение

2.А. Влияние личных качеств Николая на воплощение Указа о мобилизации кантонистов

2.Б. Антисемитизм Николая I. Свидетельства и документы

2.В. Идеализация армии

3. Государственная власть. Перемены 1825—1856 гг.74 Ближайшее окружение царя

Часть вторая. Принятие Указа о еврейской мобилизации

1. Введение Указа о еврейской мобилизации

1.А. Еврейская община в период, предшествующий принятию указа

1.Б. Изменение статуса кагала. Еврейские депутаты

1.В. Изменение отношения кагала к вопросу рекрутского набора. Неконвенциональные способы обойти закон. Противодействие общины

1.Г. Усилия на международном уровне

2. Текст указа

2.А. Формулировка указа

2.Б. Правила и порядок призыва, осуществляемого губернской администрацией

2.В. Правила для гражданских властей, осуществляющих призыв

2.Г. Военнообязанные и освобожденные от призыва

3. Позиция общины и ее деятельность. Позиция духовных лидеров

3.А. Обязанности общины в связи с призывом

3.Б. Протест, бунт, иллюзии

3.В. Позиция духовных лидеров

4. Мобилизация в действии

Часть третья. Жизнь и быт кантонистов

1. Обзор процесса создания школ кантонистов

2. Как функционировала система школ кантонистов

2.А. Набор и прием кантонистов

2.Б. Хаперы («ловцы» или «ловчики»)

2.В. Внутренний распорядок в школах кантонистов

2.Г. Учеба в школах кантонистов

2.Д. Условия жизни в заведениях для кантонистов, питание, воинская служба

3. Социальные аспекты жизни кантонистов

3.А. Связь с семьей

3.Б. Контакты кантонистов с еврейским окружением

3.В. Взаимоотношения между кантонистами

3.Г. Взаимоотношения между кантонистами и нееврейским населением

4. Крещение еврейских детей

4.1. Тезис и его реализация

4.2. Попытки интенсификации перехода кантонистов в православие

4.3. 1843 г. — крутой поворот

4.4. «Высочайший» надзор

4.5. Результаты кампании по массовому крещению

4.6. Техника насильственного крещения

4.7. Уголовный кодекс как средство воздействия

4.8. Принудительное присутствие кантонистов на христианских обрядах

4.9. Коллективная динамика

4.10. Крещение в пути

4.11. Система поощрений

4.12. Масштабы христианизации

Часть четвертая. Сопротивление

1. Как и почему удалось устоять

2. Бунт архангельских кантонистов

2.А. Донесения

2.Б. Анализ документов

2.В. Допросы с пристрастием и «увещевания»

2.Г. Выводы следственной комиссии

Часть пятая. Отмена Указа о кантонистах

1. Процесс пересмотра функций заведений для кантонистов

2. Приговоры бывшим кантонистам, заявившим о своем нежелании оставаться в православии

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