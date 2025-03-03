Мердок – Путешествие героини
И историки материнства, и сторонники психодинамической теории напоминают нам, что со времен промышленной революции именно матерей считали ответственными, прославляли и ругали за то, каким стал их ребенок. Мать рассматривается как основная причина развития позитивных или негативных черт ребенка, независимо от того, насколько ее уважают в конкретной семье или культуре. Общество возлагает на нее огромную ответственность, но не дает ей финансовой поддержки, авторитета и признания, приличествующих работе, которая настолько значима для культуры. Премию «Оскар» за воспитание детей не вручают. Мы не спешим признавать заслуги матери, но быстро обвиняем ее во всех бедах общества.
Как-то в Лос-Анджелесе состоялся суд, на котором матери осужденного члена банды из неблагополучного района предъявили уголовное обвинение за «отсутствие правильного материнского воспитания». При этом никто не упомянул об отсутствии правильного отцовского воспитания, образования, жилья или возможности расти в здоровом и безопасном обществе. Наше общество андроцентрично: оно смотрит на мир с мужской точки зрения. За интеллект, целеустремленность и надежность мужчины вознаграждаются положением, авторитетом и финансовым благополучием. Женщинам, конечно, тоже кое-что перепадает, но ощутимо меньше. Если они будут смотреть на себя мужскими глазами и постоянно оценивать себя по стандартам мужской культуры, то обнаружат, что им недостает качеств, которые ценит противоположный пол. Женщины никогда не станут мужчинами, а те, кто пытается быть «не хуже мужчин», вредят своей природе.
Они начинают оценивать себя с точки зрения того, чего у них нет или чего они не достигли, и в итоге недопонимают и обесценивают себя. Обесценивание женщин начинается с матери. Согласно Кэмпбеллу, задача настоящего героя — разрушить установленный порядок и создать новое общество. При этом он убивает дракона старого порядка — Твердолобого хранителя прошлого. На культурном уровне установленный порядок основан на глубоко укоренившихся патриархальных ценностях, подразумевающих доминирование и контроль более сильных, громогласных и влиятельных мужчин. Оба пола сегодня бросают вызов патриархальному языку, мышлению, экономическим, политическим, социальным, религиозным и образовательным структурам и создают новые формы. Но на личностном уровне старый порядок воплощен в матери, и первая задача героини на пути к индивидуации — отделиться от нее.
Дочь может проходить этот процесс расставания всю жизнь, и некоторые переживают разрыв особенно тяжело. Чтобы дистанцироваться от матери и материнской власти, героиня порой отторгает все женские качества, которые искажены культурными стереотипами и считаются неполноценными, пассивными, зависимыми, манипулятивными и слабыми. Стремление сепарироваться от матери определяется тем, насколько та олицетворяет патриархальные ценности, ограниченность своей роли и глубоко укоренившееся чувство неполноценности. Проходя все этапы развития и осознавая корни обесценивания женского начала в своей культуре, женщина начинает понимать, что не мать стала причиной ее чувства неполноценности. Просто дочерям удобно обвинять своих мам в собственной низкой самооценке в культуре, прославляющей мужское начало. Правда в том, что наши матери — а до них и их матери — были, как жена Лота, пленницами образа, проецируемого на них мужчинами.
Морин Мердок – Путешествие героини. Женский путь к целостности
Перевод с английского – Влада Коваленко
Издательство – «МИФ. Психология архетипов»
Москва – 2025 г. / 272 с.
ISBN 978-5-00250-025-3
Морин Мердок – Путешествие героини. Женский путь к целостности – Содержание
Вступление
Предисловие к юбилейному изданию
Пролог
- Глава 1. Отделение от женского начала
- Глава 2. Отождествление с мужским началом
- Глава 3. Против великанов и драконов
- Глава 4. Иллюзорное благо успеха
- Глава 5. Сильные женщины умеют отказывать
- Глава 6. Посвящение и нисхождение к богине
- Глава 7. Стремление воссоединиться с женским началом
- Глава 8. Исцеление раскола матери и дочери
- Глава 9. Обретение внутреннего Мужчины с сердцем
- Глава 10. За пределами двойственности
Заключение
Благодарности
Библиография
Примечания
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