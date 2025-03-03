И историки материнства, и сторонники психодинамичес­кой теории напоминают нам, что со времен промышлен­ной революции именно матерей считали ответственными, прославляли и ругали за то, каким стал их ребенок. Мать рассматривается как основная причина развития пози­тивных или негативных черт ребенка, независимо от того, насколько ее уважают в конкретной семье или культуре. Общество возлагает на нее огромную ответственность, но не дает ей финансовой поддержки, авторитета и призна­ния, приличествующих работе, которая настолько значи­ма для культуры. Премию «Оскар» за воспитание детей не вручают. Мы не спешим признавать заслуги матери, но быстро обвиняем ее во всех бедах общества.

Как-то в Лос-Анджелесе состоялся суд, на котором матери осуж­денного члена банды из неблагополучного района предъ­явили уголовное обвинение за «отсутствие правильного материнского воспитания». При этом никто не упомянул об отсутствии правильного отцовского воспитания, обра­зования, жилья или возможности расти в здоровом и бе­зопасном обществе. Наше общество андроцентрично: оно смотрит на мир с мужской точки зрения. За интеллект, целеустремленность и надежность мужчины вознаграждаются положением, ав­торитетом и финансовым благополучием. Женщинам, ко­нечно, тоже кое-что перепадает, но ощутимо меньше. Если они будут смотреть на себя мужскими глазами и постоянно оценивать себя по стандартам мужской культуры, то обна­ружат, что им недостает качеств, которые ценит противо­положный пол. Женщины никогда не станут мужчинами, а те, кто пытается быть «не хуже мужчин», вредят своей природе.

Они начинают оценивать себя с точки зрения то­го, чего у них нет или чего они не достигли, и в итоге недо­понимают и обесценивают себя. Обесценивание женщин начинается с матери. Согласно Кэмпбеллу, задача настоящего героя — разру­шить установленный порядок и создать новое общество. При этом он убивает дракона старого порядка — Твердоло­бого хранителя прошлого. На культурном уровне установ­ленный порядок основан на глубоко укоренившихся патри­архальных ценностях, подразумевающих доминирование и контроль более сильных, громогласных и влиятельных мужчин. Оба пола сегодня бросают вызов патриархаль­ному языку, мышлению, экономическим, политическим, социальным, религиозным и образовательным структурам и создают новые формы. Но на личностном уровне старый порядок воплощен в матери, и первая задача героини на пути к индивидуации — отделиться от нее.

Дочь может проходить этот процесс расставания всю жизнь, и некоторые переживают разрыв особенно тяжело. Чтобы дистанцироваться от матери и материнской влас­ти, героиня порой отторгает все женские качества, кото­рые искажены культурными стереотипами и считаются неполноценными, пассивными, зависимыми, манипуля­тивными и слабыми. Стремление сепарироваться от матери определяется тем, насколько та олицетворяет патриархальные ценнос­ти, ограниченность своей роли и глубоко укоренившее­ся чувство неполноценности. Проходя все этапы разви­тия и осознавая корни обесценивания женского начала в своей культуре, женщина начинает понимать, что не мать стала причиной ее чувства неполноценности. Прос­то дочерям удобно обвинять своих мам в собственной низкой самооценке в культуре, прославляющей мужское начало. Правда в том, что наши матери — а до них и их мате­ри — были, как жена Лота, пленницами образа, проециру­емого на них мужчинами.

Морин Мердок – Путешествие героини. Женский путь к целостности

Перевод с английского – Влада Коваленко

Издательство – «МИФ. Психология архетипов»

Москва – 2025 г. / 272 с.

ISBN 978-5-00250-025-3

Морин Мердок – Путешествие героини. Женский путь к целостности – Содержание

Вступление

Предисловие к юбилейному изданию

Пролог

Глава 1. Отделение от женского начала

Глава 2. Отождествление с мужским началом

Глава 3. Против великанов и драконов

Глава 4. Иллюзорное благо успеха

Глава 5. Сильные женщины умеют отказывать

Глава 6. Посвящение и нисхождение к богине

Глава 7. Стремление воссоединиться с женским началом

Глава 8. Исцеление раскола матери и дочери

Глава 9. Обретение внутреннего Мужчины с сердцем

Глава 10. За пределами двойственности

Заключение

Благодарности

Библиография

Примечания