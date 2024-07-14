Ева Меркачёва - Чисто российское преступление - Самые громкие и загадочные уголовные дела XVIII–XX веков

Меркачёва - Чисто российское преступление
Эта книга является продолжением цикла работ известного российского журналиста и правозащитника, члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, обладателя премии «Золотое перо России» Евы Меркачёвой. Входящие в книгу очерки публиковались на страницах одной из самых популярных сейчас газет — «Московского комсомольца». Почти все они посвящены общей проблеме: особенностям назначения и отбывания наказания за тяжкие преступления, например за неоднократно совершенные, вплоть до серийных, убийства. Почему Ева Меркачёва последовательно возвращается к столь необычной для многих теме? Думается, этот специфический «интерес» не объясняется какой-либо одной причиной.
Прежде всего он связан с проблемой смертной казни как уголовного наказания. Постоянный вопрос: является ли оправданным существующий запрет на ее применение к таким преступникам? Ответ действительно непрост — вряд ли еще какая-нибудь уголовно-правовая проблема так волнует многих, а не только юристов. Споры вокруг смертной казни идут не одно столетие, и даже священные книги толкуют этот вопрос неоднозначно. Например, Ветхий Завет исповедует принцип «око за око, зуб за зуб», а Новый Завет его отрицает. Статистические данные о количестве убийств, совершенных в России за время действия моратория на смертную казнь, не подтверждают необходимость его отмены.
Но Ева Меркачёва приводит и дополнительные, не менее убедительные, чем статистика, доводы против отмены моратория. Во-первых, это вероятность ошибки следствия и суда: «Минимум трое из тех, кого я интервьюировала, на мой взгляд, могут быть невиновны», — говорит она. Во-вторых, исповедуемый автором принцип главенства милосердия. «Прошу вас только об одном <…> помните произнесенную — не мной — притчу: милосердие выше справедливости. Оно есть сама Высшая Справедливость». Ева Меркачёва сумела убедить даже российские власти. Министерство юстиции России представило рабочей группе Совета ООН по правам человека доклад о национальных усилиях в правозащитной сфере — принципиальным моментом здесь является тезис: «возвращение смертной казни в России исключено». Напомним, что и президент РФ В. В. Путин остается убежденным сторонником моратория на смертную казнь, о чем неоднократно
публично высказывался.
Ева Меркачёва - Чисто российское преступление - Самые громкие и загадочные уголовные дела XVIII–XX веков
М.: Альпина Паблишер, 2024, 298 с., ил.
ISBN 978-5-9614-9024-4
Ева Меркачёва - Чисто российское преступление - Самые громкие и загадочные уголовные дела XVIII–XX веков - Содержание
Слово эксперта
От автора
Вступление. «Архив № 1»: какие тайны хранит подземелье Верховного суда
Часть I Как на Руси судили ведьм, чародеев и писателей
- Глава 1. Кость великана, медвежья голова: дела о колдовстве и чародействах
- Глава 2. Лев Толстой: судья и подсудимый
Часть II Революционное «правосудие»
- Глава 1. Дело палача лейтенанта Шмидта
- Глава 2. Был бы изобретатель, а дело найдется: рассекреченное дело Льва Термена
- Глава 3. Банда монашек
Часть III Процессы в годы Второй мировой войны
- Глава 1. Как судили в блокадном Ленинграде
- Глава 2. Уникальное дело об аборте
- Глава 3. Следствие на клочках бумаги и тряпках.
Часть IV Громкие убийства советских граждан
- Глава 1. Смерть семьи тульских оружейников
- Глава 2. Чисто питерское убийство
- Глава 3. Дело Раскина: лучшая в XX веке речь защиты
- Глава 4. «Смертник» и его жертва
Часть V Неразгаданные тайны
- Глава 1. Адский автобус и 42 мертвых пассажира
- Глава 2. «Второй перевал Дятлова»
- Глава 3. Теракт на Котляковском кладбище
Часть VI Шум на весь мир
- Глава 1. Три вердикта для одного поэта: все судебные решения по делу Иосифа Бродского
- Глава 2. Мать террористов: захват самолета семьей Овечкиных
Эпилог
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