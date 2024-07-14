Ева Меркачёва - Чисто российское преступление - Самые громкие и загадочные уголовные дела XVIII–XX веков

Эта книга является продолжением цикла работ известного российского журналиста и правозащитника, члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, обладателя премии «Золотое перо России» Евы Меркачёвой. Входящие в книгу очерки публиковались на страницах одной из самых популярных сейчас газет — «Московского комсомольца». Почти все они посвящены общей проблеме: особенностям назначения и отбывания наказания за тяжкие преступления, например за неоднократно совершенные, вплоть до серийных, убийства. Почему Ева Меркачёва последовательно возвращается к столь необычной для многих теме? Думается, этот специфический «интерес» не объясняется какой-либо одной причиной.

Прежде всего он связан с проблемой смертной казни как уголовного наказания. Постоянный вопрос: является ли оправданным существующий запрет на ее применение к таким преступникам? Ответ действительно непрост — вряд ли еще какая-нибудь уголовно-правовая проблема так волнует многих, а не только юристов. Споры вокруг смертной казни идут не одно столетие, и даже священные книги толкуют этот вопрос неоднозначно. Например, Ветхий Завет исповедует принцип «око за око, зуб за зуб», а Новый Завет его отрицает. Статистические данные о количестве убийств, совершенных в России за время действия моратория на смертную казнь, не подтверждают необходимость его отмены.

Но Ева Меркачёва приводит и дополнительные, не менее убедительные, чем статистика, доводы против отмены моратория. Во-первых, это вероятность ошибки следствия и суда: «Минимум трое из тех, кого я интервьюировала, на мой взгляд, могут быть невиновны», — говорит она. Во-вторых, исповедуемый автором принцип главенства милосердия. «Прошу вас только об одном <…> помните произнесенную — не мной — притчу: милосердие выше справедливости. Оно есть сама Высшая Справедливость». Ева Меркачёва сумела убедить даже российские власти. Министерство юстиции России представило рабочей группе Совета ООН по правам человека доклад о национальных усилиях в правозащитной сфере — принципиальным моментом здесь является тезис: «возвращение смертной казни в России исключено». Напомним, что и президент РФ В. В. Путин остается убежденным сторонником моратория на смертную казнь, о чем неоднократно

публично высказывался.

Ева Меркачёва - Чисто российское преступление - Самые громкие и загадочные уголовные дела XVIII–XX веков

М.: Альпина Паблишер, 2024, 298 с., ил.

ISBN 978-5-9614-9024-4

Ева Меркачёва - Чисто российское преступление - Самые громкие и загадочные уголовные дела XVIII–XX веков - Содержание

Слово эксперта

От автора

Вступление. «Архив № 1»: какие тайны хранит подземелье Верховного суда

Часть I Как на Руси судили ведьм, чародеев и писателей

Глава 1. Кость великана, медвежья голова: дела о колдовстве и чародействах

Глава 2. Лев Толстой: судья и подсудимый

Часть II Революционное «правосудие»

Глава 1. Дело палача лейтенанта Шмидта

Глава 2. Был бы изобретатель, а дело найдется: рассекреченное дело Льва Термена

Глава 3. Банда монашек

Часть III Процессы в годы Второй мировой войны

Глава 1. Как судили в блокадном Ленинграде

Глава 2. Уникальное дело об аборте

Глава 3. Следствие на клочках бумаги и тряпках.

Часть IV Громкие убийства советских граждан

Глава 1. Смерть семьи тульских оружейников

Глава 2. Чисто питерское убийство

Глава 3. Дело Раскина: лучшая в XX веке речь защиты

Глава 4. «Смертник» и его жертва

Часть V Неразгаданные тайны

Глава 1. Адский автобус и 42 мертвых пассажира

Глава 2. «Второй перевал Дятлова»

Глава 3. Теракт на Котляковском кладбище

Часть VI Шум на весь мир

Глава 1. Три вердикта для одного поэта: все судебные решения по делу Иосифа Бродского

Глава 2. Мать террористов: захват самолета семьей Овечкиных

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