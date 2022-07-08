Армен Меружанян - Формирование Армянской Апостольской Церкви в I-IV веках

У каждого человека своя земля обетованная. У каждой земли - изначальная, заданная Творцом миссия. Когда задумываешься об исторических судьбах Армении, трудно отказаться от мысли, что Всевышний возложил на нее сохранение духовной сокровищницы христианской ойкумены. Тому, кто знает, какой кровью, ценой каких трагедий Армения на протяжении семнадцати веков не давала угаснуть врученному ей светильнику, эти слова не покажутся преувеличением. Страна Армения упрямо несет свою ношу, свято веря в то, что однажды очнувшийся от суеты мир обратится к ней со словами: «Поведай истину».

Миролюбивая, жизнерадостная, дружелюбная страна созидателей, искони стремившаяся окружить себя друзьями и вечно окружаемая недругами, которых притягивали ее богатства и потенциал, Армения уже в пору своей христианской юности познала боль утрат и горечь несправедливости, в полной мере испила чашу опустошения и гонений. Географическое положение Армянского нагорья таково, что здесь неизменно скрещивались интересы враждовавших между собой государств. Армянский народ терял и воскресал вновь, продолжая верить, что его утраты не к смерти, а к бессмертию, по слову Христа: «Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду» (Ин. 21:22). Его властная Десница вела древний народ и когда в 301 году указала Армении на христианский путь, это был недвусмысленный знак на единственное спасение страны. Не только физическое - для продолжения земной деятельности, но и духовное - ради вечности.

Удивительно неразумны мудрствования иных, полагающих, что исторический путь Армении оказался бы куда менее тернистым, откажись она стать христианским государством, притом первым в мире. Если бы Армения не вняла гласу свыше, а пошла на поводу вполне земных хотений, на ее территории действительно воцарилось бы спокойствие. Но то же обманчивое спокойствие оказалось бы концом биографии нашего народа, подобно другим «смирившимся» и скрывшимся в холодной тени ассимиляции. Не стоит труда доказывать, что первому всегда труднее. Но Армения шла нелегким путем, помня о том, что «претерпевший до конца спасется» (Мф. 24:13). Миру еще предстоит открыть для себя Армению - страну разноликую и вместе с тем духовно собранную, свободолюбивую и непредсказуемую в творческих порывах, страну, которой предначертано быть скромным и своеобычным символом христианства.

Армен Меружанян - Формирование Армянской Апостольской Церкви в I-IV веках

Санкт-Петербург: Издательство «Роза ветров», 2019, - 72 с.

ISBN 978-5-906634-19-9

Армен Меружанян - Формирование Армянской Апостольской Церкви в I-IV веках - Содержание