Мещерский Никита - История христианской литургической письменности

Курс лекций, предлагаемый вниманию читателей, был прочитан профессором Ленинградского государственного университета, доктором филологических наук Никитой Александровичем Мещерским (1/14.1.1906—3.ΙΙΙ.1987). Н. А. Мещерский работал в Ленинградском университете, на филологическом факультете с 1963 г. Он заведовал кафедрой русского языка и читал лекционные курсы по истории русского литературного языка, диалектологии, древнерусской литературе и переводной литературе IX-XV вв., истории филологии как научной дисциплины. Его разносторонние научные интересы отразились и в специальных курсах, в них он говорил и о языке берестяных грамот, и о «Слове о полку Игореве», и о творчестве А. С. Пушкина, В. В. Маяковского и Т. Г. Шевченко. Но ведущими в его исследовательской работе были две темы - изучение истории русского литературного языка и древней славяно-русской переводной письменности. Курс «История христианской литургической письменности» Н. А. Мещерский задумал тогда, когда уже официально вышел на пенсию и не числился в преподавательском составе университета. Поэтому эти лекции не могли фигурировать в планах спецкурсов и читаться в аудиториях факультета. Идея курса была связана с деятельностью Археографической комиссии Академии наук СССР. В 1960 г. по инициативе первого председателя этой комиссии академика Μ. Н. Тихомирова (1893-1965) было объявлено о проекте создания Сводного каталога всех древних рукописных книг и их фрагментов, написанных на всех языках и хранящихся во всех библиотеках, архивах и музеях СССР.

Существенное место во всем этом богатстве принадлежало славяно-русскому рукописному наследию, и такая каталогизация должна была касаться прежде всего славянорусских рукописей наших хранилищ. Н. А. Мещерский горячо поддержал предложенный проект и в меру своих сил старался помочь его осуществлению. Им были написаны статьи для методического пособия по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога, он давал и устные консультации основным разработчикам каталога. Некоторые ученики Н. А. Мещерского, работающие в рукописных хранилищах Ленинграда, стали непосредственными исполнителями сложного научного замысла. Опубликованный в 1965 г. «Предварительный список славяно-русских рукописей XI- XIV вв.» показал, что большую часть рукописного наследия составляют произведения религиозного и богослужебного содержания. Такое обстоятельство сильно усложняло задачу описания подобных памятников, поскольку основная часть сотрудников не была на должном уровне подготовлена к такой работе. И ряд учеников Н.А.Мещерского обратился к нему с просьбой прочесть специальный курс о православной литургике, о богослужебных книгах, содержащих тексты христианской гимнографии и регламентирующих богослужебное использование таких текстов. Н. А. откликнулся на этот призыв, поскольку считал себя человеком, достаточно подготовленным для этого в силу редкой совокупности приобретенных научных знаний и практического жизненного опыта.

Мещерский Никита - История христианской литургической письменности

подгот. текста, ред., библиогр. доп. и указ. Е. Н. Мещерской

СПб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2013. 526 с,

Серия "BIBLIA CONTINUA"; вып. 1

ISBN 978-5-86007-732-4

Мещерский Никита - История христианской литургической письменности - Содержание

Предисловие (Е. Н. Мещерская)

Введение

Раздел I Типы богослужебных последований и их структура

Раздел II Христианские богослужебные книги

Раздел III Обзор родов и видов гимнологического творчества

Раздел IV Богослужебный устав

Раздел V История православной христианской гимнографии

Приложение

Указатели