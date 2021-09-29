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Мещерский - История христианской литургической письменности

Мещерский Никита - История христианской литургической письменности
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Biblical Studies, Liturgical Books, Sheet Music Church Singing, Cultural Studies Art
Курс лекций, предлагаемый вниманию читателей, был прочитан профессором Ленинградского государственного университета, доктором филологических наук Никитой Александровичем Мещерским (1/14.1.1906—3.ΙΙΙ.1987). Н. А. Мещерский работал в Ленинградском университете, на филологическом факультете с 1963 г. Он заведовал кафедрой русского языка и читал лекционные курсы по истории русского литературного языка, диалектологии, древнерусской литературе и переводной литературе IX-XV вв., истории филологии как научной дисциплины. Его разносторонние научные интересы отразились и в специальных курсах, в них он говорил и о языке берестяных грамот, и о «Слове о полку Игореве», и о творчестве А. С. Пушкина, В. В. Маяковского и Т. Г. Шевченко. Но ведущими в его исследовательской работе были две темы - изучение истории русского литературного языка и древней славяно-русской переводной письменности. Курс «История христианской литургической письменности» Н. А. Мещерский задумал тогда, когда уже официально вышел на пенсию и не числился в преподавательском составе университета. Поэтому эти лекции не могли фигурировать в планах спецкурсов и читаться в аудиториях факультета. Идея курса была связана с деятельностью Археографической комиссии Академии наук СССР. В 1960 г. по инициативе первого председателя этой комиссии академика Μ. Н. Тихомирова (1893-1965) было объявлено о проекте создания Сводного каталога всех древних рукописных книг и их фрагментов, написанных на всех языках и хранящихся во всех библиотеках, архивах и музеях СССР.
Существенное место во всем этом богатстве принадлежало славяно-русскому рукописному наследию, и такая каталогизация должна была касаться прежде всего славянорусских рукописей наших хранилищ. Н. А. Мещерский горячо поддержал предложенный проект и в меру своих сил старался помочь его осуществлению. Им были написаны статьи для методического пособия по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога, он давал и устные консультации основным разработчикам каталога. Некоторые ученики Н. А. Мещерского, работающие в рукописных хранилищах Ленинграда, стали непосредственными исполнителями сложного научного замысла. Опубликованный в 1965 г. «Предварительный список славяно-русских рукописей XI- XIV вв.» показал, что большую часть рукописного наследия составляют произведения религиозного и богослужебного содержания. Такое обстоятельство сильно усложняло задачу описания подобных памятников, поскольку основная часть сотрудников не была на должном уровне подготовлена к такой работе. И ряд учеников Н.А.Мещерского обратился к нему с просьбой прочесть специальный курс о православной литургике, о богослужебных книгах, содержащих тексты христианской гимнографии и регламентирующих богослужебное использование таких текстов. Н. А. откликнулся на этот призыв, поскольку считал себя человеком, достаточно подготовленным для этого в силу редкой совокупности приобретенных научных знаний и практического жизненного опыта.

Мещерский Никита - История христианской литургической письменности

подгот. текста, ред., библиогр. доп. и указ. Е. Н. Мещерской
СПб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2013. 526 с,
Серия "BIBLIA CONTINUA"; вып. 1
ISBN 978-5-86007-732-4

Мещерский Никита - История христианской литургической письменности - Содержание

Предисловие (Е. Н. Мещерская)
Введение
  • Раздел I Типы богослужебных последований и их структура
  • Раздел II Христианские богослужебные книги
  • Раздел III Обзор родов и видов гимнологического творчества
  • Раздел IV Богослужебный устав
  • Раздел V История православной христианской гимнографии
Приложение
Указатели
Views 458
Rating 4.0 / 5
Added 29.09.2021
Author brat Andron
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