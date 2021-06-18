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Мессадье - Человек ставший Богом

Мессадье Жеральд - Человек ставший Богом - Мессия
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, Philology Literature
Вера, как и любовь, не подвластна логическим доводам. Известно, что заставить верующего сомневаться в своих убеждениях – затея ненужная и неблагодарная. Но если в вас живет авантюрист, исследователь и охотник за неизведанными страницами истории, если жажда знаний и открытий вам не чужда, то новый роман Жеральда Мессадье «Человек, ставший Богом. Мессия» станет тем самым откровением, которое изменит представление о личности, породившей новую эпоху.
Автор мировых исторических бестселлеров, среди которых переведенные на многие языки «Всеобщая история Бога», «Заговор Марии Магдалины», «Человек по имени Иисус», историк и этнограф, специалист по древним религиям и верованиям Жеральд Мессадье родился во Франции в 1931 году. Детство будущего писателя прошло в Египте, и восхищение, пережитое в минуты прикосновения к тайнам древности, осталось с ним навсегда. Увлечение восточными языками и этнографией, изучение верований и суеверий дали свои плоды – Жеральд Мессадье стал авторитетным специалистом по истории религий. Желание поделиться своими открытиями с окружающим миром вложило в его руки перо, благодаря которому читатель узнает все новые и новые, доселе неизвестные, вехи истории. Умение совмещать рассудительность историка с увлеченностью рассказчика, словно собственными глазами повидавшего древние времена и дальние страны, стало визитной карточкой писателя.
Предложенный вашему вниманию роман посвящен неизвестному периоду жизни Иисуса Христа. Библейские сюжеты, знакомые широкому кругу читателей, не затрагивают детства, отрочества и юности легендарного Мессии. Однако напрашивается вопрос: что же происходило в столь длительный период в Его жизни? И оказывается, ответ есть. Но не в канонических, а в апокрифических евангелиях, не вошедших в Библию – святыню христианского мира, а также в кумранских рукописях, обнаруженных пастухом в пещерах пустынной местности Вади-Кумран, вблизи северо-западного побережья Мертвого моря. Ряд позднеантичных и раннесредневековых христианских апокрифических преданий, связанных с именами Иисуса, Марии, Иосифа, Иоанна Крестителя, а также тех, кого принято называть «свидетелями Христовыми», не упоминаются в Священном Писании. Не прекращается спор и об авторстве Евангелия от Марии Магдалины.
Жеральд Мессадье в своем романе «Человек, ставший Богом. Мессия» пытается пролить свет на неизвестные страницы истории зарождения христианства. Благодаря живому, богатому и увлекательному повествованию читатель сможет познакомиться с новым видением земного существования Мессии.

Жеральд Мессадье - Человек, ставший Богом

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», Харків, 2009
ISBN 978-966-14-0354-2
Мировой бестселлер.
Жеральд Мессадье на основании изучения библейских источников, исторических трудов, современных исследований по библеистике создал необычное повествование о жизни Иисуса, понимавшего свою миссию. В дилогию об Иисусе входят две книги: Мессия и Воскресение.

Жеральд Мессадье. Человек ставший Богом. Мессия - Содержание

  • Глава I Пролог
  • Глава II Ужин у Ирода
  • Глава III Сын сына
  • Глава IV Александрия
  • Глава V Едоки саранчи на берегах Мертвого моря
  • Глава VI Отклики на смерть царя
  • Глава VII Остановка в Назарете
  • Глава VIII Первое посещение Храма
  • Глава IX Разговор двух греков в Иерусалиме
  • Глава X Встреча с докторами
  • Глава XI Еще один разговор двух греков, но уже на корабле
  • Глава XII Ночные гости, дневные гости
  • Глава XIII Иоканаан
  • Глава XIV Смерть плотника
  • Глава XV Встреча с кудесником
  • Глава XVI Сепфора
  • Глава XVII София
  • Глава XVIII Разговор с вором
  • Глава XIX Те, кто ожидает Конца
  • Глава XX Суд малодушных
  • Глава XXI Идея Тиверия
  • Глава XXII Спор в Антиохии

Мессадье - ВоскресениеЖеральд Мессадье. Человек ставший Богом. Воскресение - Содержание

  • Глава I Во что верил Иоканаан
  • Глава II Пшеничный колосок на ветру
  • Глава III Прорицательница из Севастии
  • Глава IV Мессия вопреки собственной воле
  • Глава V Озадаченный раввин
  • Глава VI Другие обеспокоенные раввины и чудо в Кане
  • Глава VII Разговор в трактире
  • Глава VIII Четырнадцать
  • Глава IX Недовольная царевна и слухи, наводнившие Иерусалим
  • Глава Х Кнут погонщика и недоразумения
  • Глава XI Меч человеческий
  • Глава XII Пророк в своем отечестве
  • Глава XIII «Разве мы пишем для всепоглощающего огня?»
  • Глава XIV Разделение
  • Глава XV Прозелиты
  • Глава XVI Реалист Анна
  • Глава XVII Манящее очарование
  • Глава XVIII Буря
  • Глава XIX Три дворцовые интриги
  • Глава XX Хлеб и плоть
  • Глава XXI Заложник по имени Иуда
  • Глава XXII Ученики уходят и приходят
  • Глава XXIII Вечером 11 апреля, в Иерусалиме, в год 34
  • Глава XXIV День и вечер 12 апреля
  • Глава XXV От полудня до полуночи
  • Глава XXVI «Конец есть начало»
Великие личности порождают новые эпохи. Человек, родившийся в I веке нашей эры, остается символом святости и Искупителем грехов человеческих вот уже более двух тысячелетий. Его земному существованию посвящены многочисленные жизнеописания, дошедшие до нас благодаря вероучениям и Евангелиям, в изобилии оставленным учениками и последователями Спасителя. Однако по сей день, несмотря на богатый археологический и исторический материал, невзирая на скрупулезные исследования письменных источников, остаются «белые пятна» в судьбе столь легендарной личности.
В Новый Завет – собрание почитаемых всеми христианами книг – вошли двадцать семь произведений, утвержденных Церковью на Карфагенском соборе в 419 году. Но писания Нового Завета были лишь незначительной частью обширной христианской литературы, создававшейся в I–III веках, то есть еще до признания христианства официальной религией. А тем временем именно неканонические апокрифические Евангелия таят в себе информацию, способную в корне перевернуть христианские устои и традицию.
Views 1 202
Rating 3.6 / 5
Added 18.06.2021
Author esxatos
Rate this publication:
3.6/5 (6)

Comments (2 comments)

P
pikalov 13 years ago
Спасибо!
V
volodyanikolaev 13 years ago
Большое спасибо!!!

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