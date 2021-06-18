Мессадье Жеральд - Человек ставший Богом - Мессия

Вера, как и любовь, не подвластна логическим доводам. Известно, что заставить верующего сомневаться в своих убеждениях – затея ненужная и неблагодарная. Но если в вас живет авантюрист, исследователь и охотник за неизведанными страницами истории, если жажда знаний и открытий вам не чужда, то новый роман Жеральда Мессадье «Человек, ставший Богом. Мессия» станет тем самым откровением, которое изменит представление о личности, породившей новую эпоху.

Автор мировых исторических бестселлеров, среди которых переведенные на многие языки «Всеобщая история Бога», «Заговор Марии Магдалины», «Человек по имени Иисус», историк и этнограф, специалист по древним религиям и верованиям Жеральд Мессадье родился во Франции в 1931 году. Детство будущего писателя прошло в Египте, и восхищение, пережитое в минуты прикосновения к тайнам древности, осталось с ним навсегда. Увлечение восточными языками и этнографией, изучение верований и суеверий дали свои плоды – Жеральд Мессадье стал авторитетным специалистом по истории религий. Желание поделиться своими открытиями с окружающим миром вложило в его руки перо, благодаря которому читатель узнает все новые и новые, доселе неизвестные, вехи истории. Умение совмещать рассудительность историка с увлеченностью рассказчика, словно собственными глазами повидавшего древние времена и дальние страны, стало визитной карточкой писателя.

Предложенный вашему вниманию роман посвящен неизвестному периоду жизни Иисуса Христа. Библейские сюжеты, знакомые широкому кругу читателей, не затрагивают детства, отрочества и юности легендарного Мессии. Однако напрашивается вопрос: что же происходило в столь длительный период в Его жизни? И оказывается, ответ есть. Но не в канонических, а в апокрифических евангелиях, не вошедших в Библию – святыню христианского мира, а также в кумранских рукописях, обнаруженных пастухом в пещерах пустынной местности Вади-Кумран, вблизи северо-западного побережья Мертвого моря. Ряд позднеантичных и раннесредневековых христианских апокрифических преданий, связанных с именами Иисуса, Марии, Иосифа, Иоанна Крестителя, а также тех, кого принято называть «свидетелями Христовыми», не упоминаются в Священном Писании. Не прекращается спор и об авторстве Евангелия от Марии Магдалины.

Жеральд Мессадье в своем романе «Человек, ставший Богом. Мессия» пытается пролить свет на неизвестные страницы истории зарождения христианства. Благодаря живому, богатому и увлекательному повествованию читатель сможет познакомиться с новым видением земного существования Мессии.

Жеральд Мессадье - Человек, ставший Богом

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», Харків, 2009

ISBN 978-966-14-0354-2

Мировой бестселлер.

Жеральд Мессадье на основании изучения библейских источников, исторических трудов, современных исследований по библеистике создал необычное повествование о жизни Иисуса, понимавшего свою миссию. В дилогию об Иисусе входят две книги: Мессия и Воскресение.

Жеральд Мессадье. Человек ставший Богом. Мессия - Содержание

Глава I Пролог

Глава II Ужин у Ирода

Глава III Сын сына

Глава IV Александрия

Глава V Едоки саранчи на берегах Мертвого моря

Глава VI Отклики на смерть царя

Глава VII Остановка в Назарете

Глава VIII Первое посещение Храма

Глава IX Разговор двух греков в Иерусалиме

Глава X Встреча с докторами

Глава XI Еще один разговор двух греков, но уже на корабле

Глава XII Ночные гости, дневные гости

Глава XIII Иоканаан

Глава XIV Смерть плотника

Глава XV Встреча с кудесником

Глава XVI Сепфора

Глава XVII София

Глава XVIII Разговор с вором

Глава XIX Те, кто ожидает Конца

Глава XX Суд малодушных

Глава XXI Идея Тиверия

Глава XXII Спор в Антиохии