Мессианский сокращённый сборник чтений Священных Писаний и молитв на праздники Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот

Введение:

По еврейскому преданию в это время был сотворен мир. Мы предлагаем вам сборник молитв, частично взятых из еврейского традиционного молитвенника, а также из Танахических и Новозаветных текстов.

Мы предлагаем вам определенный порядок чтения Священных Писаний для того, чтобы получить лучшее понимание Библейской истории сотворения Мира и человечества, истории духовного падения и восстановления цивилизации на планете Земля, которую Творец раскрыл нам.

Книга Бытие

(Первый текст для чтения)

Повествование, которое порождает в нас много мыслей и идей-это рассказ о Сотворении человека, о его духовном падении, и о призвании Авраама и его семьи. Это поучительная история жизни патриархов, которая дает возможность осознать нашу причастность к грехопадению и понять Божий План восстановления Его Творения на планете Земля.

Книга Исход

(Второй текст для чтения)

Неразрывно связанна с созданием еврейского народа - Божьего инструмента в восстановительном проекте Творца. Потомки патриархов - 12 колен Израиля, приняли эстафету от праотцов и дарованную Богом Инструкцию - Тору, и это стало историческим моментом официального создания народа, призванного быть Царственным священством на земле. Позднее, через откровение Нового Завета, язычники также получили возможность присоединяться к этому Божьему народу, к Царству Священников.

Пророки

(Третий текст для чтения)

Эти тексты, во-первых, способствуют лучшему пониманию значения Осенних праздников, во-вторых, помогают осознать себя частью Божьего народа и, в-третьих, направляют на путь личного обновления и подготовки, для исполнения своего призвания в деле исправления мира.

(Важно понимать, что Библейские пророки с времен глубокой древности, говоря о пути Божьего Искупления, пророчествуют о рождении Мессии в еврейском народе и неразрывной связи Искупления для язычников с их присоединением к еврейскому народу. Это также актуально и в наши дни).

Мессианский сокращённый сборник чтений Священных Писаний и молитв на праздники Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот

Сборник составлен (с краткими комментариями) Леоном Мазиным. – Хайфа, Израиль: Община «Шавей Цион», 2014. – 92 с.

Мессианский сокращённый сборник чтений Священных Писаний и молитв – Содержание