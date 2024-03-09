Мессианский сокращённый сборник чтений Священных Писаний и молитв на праздники Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот

Мессианский сокращённый сборник чтений Священных Писаний и молитв на праздники
Введение:
По еврейскому преданию в это время был сотворен мир. Мы предлагаем вам сборник молитв, частично взятых из еврейского традиционного молитвенника, а также из Танахических и Новозаветных текстов.
Мы предлагаем вам определенный порядок чтения Священных Писаний для того, чтобы получить лучшее понимание Библейской истории сотворения Мира и человечества, истории духовного падения и восстановления цивилизации на планете Земля, которую Творец раскрыл нам.
Книга Бытие
(Первый текст для чтения)
Повествование, которое порождает в нас много мыслей и идей-это рассказ о Сотворении человека, о его духовном падении, и о призвании Авраама и его семьи. Это поучительная история жизни патриархов, которая дает возможность осознать нашу причастность к грехопадению и понять Божий План восстановления Его Творения на планете Земля.
Книга Исход
(Второй текст для чтения)
Неразрывно связанна с созданием еврейского народа - Божьего инструмента в восстановительном проекте Творца. Потомки патриархов - 12 колен Израиля, приняли эстафету от праотцов и дарованную Богом Инструкцию - Тору, и это стало историческим моментом официального создания народа, призванного быть Царственным священством на земле. Позднее, через откровение Нового Завета, язычники также получили возможность присоединяться к этому Божьему народу, к Царству Священников.
Пророки
(Третий текст для чтения)
Эти тексты, во-первых, способствуют лучшему пониманию значения Осенних праздников, во-вторых, помогают осознать себя частью Божьего народа и, в-третьих, направляют на путь личного обновления и подготовки, для исполнения своего призвания в деле исправления мира.
(Важно понимать, что Библейские пророки с времен глубокой древности, говоря о пути Божьего Искупления, пророчествуют о рождении Мессии в еврейском народе и неразрывной связи Искупления для язычников с их присоединением к еврейскому народу. Это также актуально и в наши дни).
Мессианский сокращённый сборник чтений Священных Писаний и молитв на праздники Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот
Сборник составлен (с краткими комментариями) Леоном Мазиным. – Хайфа, Израиль: Община «Шавей Цион», 2014. – 92 с.
Мессианский сокращённый сборник чтений Священных Писаний и молитв – Содержание
- Введение
- В преддверии Рош а-Шана
- Литургия на праздновании Рош а-Шана
- Начало празднования Йом Кипур (вечер)
- Йом Кипур (утро)
- Йом Кипур (вечер) (неила — заключение)
- Литургия на праздник Суккот
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