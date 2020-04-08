Книга Витторио Мессори «Черные страницы истории Церкви», представляет собой серьезный труд, который освещает соотношение исторических переплетений, проблем и понятий в религиозной сфере. Перевод этой книги был осуществлен человеком, проживающим на территории экс-СССР, достаточно длительное время, чтобы понять, в чем заключается посткоммунистический менталитет, но еще недостаточно, чтобы узнать все тонкости русского языка.

Черные страницы истории Церкви - Витторио Мессори

Книга «Черные страницы истории Церкви» является сборником очерков из трех книг известного популярного итальянского журналиста Витторио Мессори:

I. Pensare la storia. Una lettura cattolica dell' avventura umana,

II. La sfida della fede. Fuori e dentro la Chiesa: la cronaca in una prospettiva cristiana,

III. Le cose della vita.

2006 г.

Витторио Мессори - Черные страницы истории Церкви - Содержание К ЧИТАТЕЛЮ

ГЛАВА I. ИСПАНИЯ, ИНКВИЗИЦИЯ И ЧЕРНАЯ ЛЕГЕНДА

Глава II. ИСПАНИЯ И АМЕРИКА: ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧЕРНОЙ ЛЕГЕНДЫ

ГЛАВА III. ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ

ГЛАВА IV. ГАЛИЛЕЙ И ЦЕРКОВЬ

ГЛАВА V. НАЦИЗМ И ЦЕРКОВЬ

Глава VI. ОТЛУЧЕННЫЕ БРАТЬЯ И ЦЕРКОВЬ

ГЛАВА VII. СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР И ЦЕРКОВЬ

ГЛАВА VIII. ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА

Глава IX. ДРУГИЕ ИСТОРИИ

ПРИМЕЧАНИЯ

Витторио Мессори - Черные страницы истории Церкви - К читателю

Сознавая мое несовершенство и несостоятельность как переводчика, тем не менее, я рискнул взяться за это дело, так как считаю ценным содержание данной книги не только для людей Запада, но и не менее важным для людей, живущих на территории бывшего Советского Союза.

Уже ни для кого не является секретом, что в течение многих лет советской власти все то, что было связано с верой в Бога, культом и вообще религиозным мировоззрением подвергалось жестоким преследованиям, атеистической пропаганде и резкой критике. Конечно же, все это оказало прямое влияние на жизнь и мышление современного человека, живущего в этой стране, теперь уже на «осколках» коммунизма.

Эта книга рассказывает о прошлом, которое, оказывается, не менее проблематично, чем будущее: узнать свои истинные истоки бывает куда сложнее, чем предсказать грядущее. Общество, возросшее на почве научного атеизма, сегодня, как никогда нуждается в правдивой истории и испытывает настоящий голод по отношению к тому, что действительно происходило в прошлом, чтобы суметь дать правильную оценку сложившейся ситуации в настоящем. Сейчас многие издания излагают не то, что было в прошлом, а то, как к нему относиться. Это последствия той идеологии, когда все историки должны были притворять в жизнь политику государства, а не освещать действительные факты.

Несомненно, любой автор любой книги, поскольку он дитя своего времени, смешивает информацию и свое отношение к ней, точнее он уже относится к фактам каким-то определенным образом и не может оставить влияние своей эпохи. Но одно дело – непроизвольное заблуждение, а совсем другое – сознательная подмена фактов идеологическим отношением. Современному читателю необходимо увидеть события прошедших лет сквозь толщу наслоений, привнесенных нынешней культурой господствующего пост советского менталитета; ему, читателю, необходимо избавиться от множества предрассудков и стереотипов, своего рода «идолов», мешающих увидеть в прошлом прошлое, а не собственное отражение или подтверждение марксистско-ленинского учения.

Поэтому большое количество страниц книги посвящено так называемым «черным легендам», проблемам, связанным с экспансией территорий, инквизицией, с отношениями между Западной Европой и Южной Америкой, правами человека и проч.

Другой положительной стороной этой книги является то, что она реально сможет помочь современному католику избавиться от так называемого комплекса вины за прошлое Церкви. В России, а затем и на территории Советского Союза была всегда непростой история существования иностранных вероисповеданий, к которым причислялось и латинское католичество. Уж сколько было гонений на католиков! Их обвиняли в западничестве, в политической неблагонадежности и в шпионаже, ссылали в Сибирь, в казахстанские степи… И сегодня достаточно признать себя верующим католиком, как сразу же незамедлительно вам предоставят набор обвинений против католической Церкви, который совсем не изменился за последние 15 лет, несмотря на все перемены в обществе. Католиков по-прежнему обвиняют в крестовых походах, имевших место в Средневековье и в инквизиции, сжигавшей на костре видных просветителей и ученых того времени, в безнравственном поведении пап и реакционном подавлении народно-освободительных движений, в экспансии территорий и накоплении несметных богатств в Ватикане…

Ценность предоставленных вашему вниманию очерков этой книги в правдивости и беспристрастности автора, который не ставит перед собой задачу оправдать католичество. Его задача – устанавливать факты в их первичной истинности и дать возможность понять их историческое развитие, так что читатель сам примиряется с прошлым, открывающимся ему в свете истины. Поэтому можно с уверенностью сказать, что это содействует взаимопониманию между католиками и верующими других конфессий, позволяя принять прошлое, познакомившись со взглядом на историю католической Церкви, взглядом, который стремится быть объективным и непредвзятым.

И в заключение считаю приятным долгом выразить благодарность за помощь всем, кто каким-либо образом – молитвой или делом – терпеливой работой над материалом, сотрудничал в подготовке перевода этой книги к изданию.

Настоятель прихода св. Иосифа г. Караганды о. Анджей Щенсны

Мессори Витторио

(Vittorio Messori, родился в Sassuolo di Modena, в 1941 г.). - итальянский журналист, католический писатель. Долго работал в "La Stampa","Periodici Paolini", "Avvenire". "Черные страницы" - это очерки, которые Мессори писал для "Аввенире".

Автор входил в ближайшее окружение Папы Войтыла, опубликовал книгу бесед с ним, сотрудничал с кардиналом Ратцингером. Основной лейтмотив его книги: все обвинения в адрес Католической Церкви, составляющие общее место современной секулярной культуры.