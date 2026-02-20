В настоящее время Московская духовная академия вступила в особо творческий и динамичный период развития. По благословению ректора Академии каждое кафедральное отделение или профиль получили возможность, и даже обязанность, издавать свой научный журнал. Данная ситуация является естественной и необходимой как для преподавателей и ученых, так и для магистрантов и аспирантов Московской духовной академии. С 2019 г. профиль «Греческая христианская литература» кафедры филологии Московской духовной академии начинает издавать журнал «Метафраст».

Основной акцент в программе нашего профиля делается на том, чтобы научить студентов свободно пользоваться древнегреческим и латинским языками для изучения первоисточников, относящихся к самым разным жанрам христианской литературы. При создании профиля предполагалось, что учебный процесс и научная деятельность будут посвящены преимущественно детальному изучению текстов аскетической, агиографической и полемической литературы. В соответствии с этой первоначальной концепцией преподаватели и аспиранты призваны вести научную деятельность в рамках научной школы «Памятники аскетической письменности Византии (IV-XIV вв.): исследования, издания, переводы». Однако без журнала эта деятельность носила бы неполноценный или трудноосуществимый характер.

Метафраст: научный журнал – Том 1 – 1 – 2019

Московская духовная академия

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019.

Т. 1. - № 1. - 240 с.

Метафраст: научный журнал – Том 1 – 1 – 2019 - Содержание

Список сокращений

Предисловие главного редактора (игумен Дионисий (Шлёнов»

ИССЛЕДОВАНИЯ

Игумен Дионисий (Шлёнов) - Эпитет свт. Николая θαυματουργός в византийской литературной традиции

Михаил Андреевич Вишняк - Догматический аспект борьбы патриарха Афанасия I Константинопольского (1289-1293; 1303-1309) против арсенитского раскола (1265-1310)

Диакон Александр Ларионов - Значение лексических форм для толкования священных текстов, согласно трактату 43 «Амфилохий» святителя Фотия

Священник Андрей Лысевич - «Комментарий Амвросиасга на Послание апостола Павла к ефесянам» как литературный памятник

ПЕРЕВОДЫ

Василий Кесарийский (spuria) Гомилия «О девстве» (CPG 2081) / Перевод с древнегреческого, предисловие и примечания Андрея Леонидовича Науменко

Послание Гермея монаха Авве Дуласу / Перевод с древнегреческого Андрея Викторовича Антишкина, диакона Петра Лонгана, Алексея Николаевича Неманова. Редакция перевода священника Сергия Кима

Свт. Иларий Пиктавийский Против ариан, или Против Авксентия / Перевод с латинского, предисловие, примечания Евгения Викторовича Ткачёва

ОЧЕРКИ И ОБЗОРЫ

Status quaestionis

Михаил Андреевич Вишняк - Арсенитский раскол

Роман Сергеевич Соловьев - История изучения текстов прп. Симеона Нового Богослова в западной науке

Владимир Сергеевич Коробов - Гуго Этериан: писатель, переводчик, полемист

Viri docti

Иеродиакон Иннокентий (Глазистов) - Протоиерей Пётр Спиридонович Делицын (16.06.1795 - 30.11.1863) - переводчик и математик

Метафраст - № 2 (2) - 2019 научный журнал Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019, 216 с. ISSN 2658-770X Метафраст - № 2 (2) - 2019 - Содержание Список сокращений ИССЛЕДОВАНИЯ Иеромонах Тихон (Зимин) К проблеме истории формулы освящения Святых Даров в литургии святителя Иоанна Златоуста

Илья Эдуардович Каплан Экзегеза Оригена как свидетельство постоянства его универсалистских идей

Роман Сергеевич Соловьёв «Нравственные слова» прп. Симеона Нового Богослова: вопросы датировки, рукописной традиции, адресата и названия

Андрей Сергеевич Творогов «Мессалианские» и «богомильские» фрагменты в русском и греческом переводах «Слов» преподобного Симеона Нового Богослова

Владимир Сергеевич Коробов Христологический спор в Византии относительно Ин. 14,28 в XII веке ПЕРЕВОДЫ Святитель Мелетий Антиохийский О предательстве Иудой Господа (CPG 3425/1) / перевод с древнегрузинского и предисловие священника Сергия Кима

Диодор Тарсийский Предисловие к «Толкованию на псалмы» / перевод с древнегреческого и предисловие протоиерея Бориса Тимофеева

Мартирий-Сахдона О девстве и святости / перевод с сирийского, предисловие и примечания монаха Максима (Судакова)

Диспут между легатом Фомой и прп. Никифором Исихастом о православной вере / перевод с древнегреческого, предисловие и примечания игумена Дионисия (Шлёнова) ОЧЕРКИ И ОБЗОРЫ Status quaestionis Монах Максим (Судаков) Мартирий-Сахдона: обзор источников и исследований

Viri docti Михаил Николаевич Малкеров «Миротворец Поместных Церквей»: жизнь и наследие профессора Антония-Эмиля Николаевича Тахиаоса (1931-2018) Библиография трудов А.-Э. Н. Тахиаоса (1931-2018)

