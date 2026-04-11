Меттсон - Чому я не називаю себе геєм

Книга Деніела К. Меттсона «Чому я не називаю себе геєм» — це щире та глибоке свідчення людини, яка пройшла шлях від активного гомосексуального життя до повного прийняття каторицького вчення про сексуальність та ідентичність. Автор не просто ділиться біографією блудного сина, а пропонує читачеві інтелектуальну та духовну подорож, мета якої — віднайти мир через згоду з Божим задумом. Меттсон відверто описує свої внутрішні боріння, самотність та виклики, наголошуючи, що справжня свобода полягає не в дотриманні мінливих суспільних ярликів, а в усвідомленні себе насамперед улюбленою дитиною Божою.

Особливістю видання є поєднання особистого досвіду з глибокою християнською антропологією. Автор досліджує поняття цнотливості, дружби та самотності, перетворюючи їх із «обмежень» на джерела радості та духовного зростання. Книга закликає до відновлення «людської екології» та критичного переосмислення сучасної гендерної ідеології через призму вічних істин. Передмову до видання написав кардинал Роберт Сара, що підкреслює важливість цієї праці для сучасного душпастирства та всіх, хто шукає відповіді на питання про власну ідентичність перед обличчям вічності.

Львів : Свічадо, 2025. — 328 с.

ISBN 978-966-938-971-8. Автор: Деніел К. Меттсон. Пер. з англ. О. Шляхетко.

