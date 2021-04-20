Мэтью Генри - Тайна общения с Богом

Первые две из этих проповедей были произнесены на утренней лекции в Беднал Грин: первая – 13 августа 1712 года, а вторая – 21 августа, неделю спустя. Последнюю проповедь меня настойчиво просили опубликовать разные люди, слышавшие ее. Однако тогда у меня и в мыслях этого не было, потому что в различных практических трактатах у нас имеются превосходные наставления на эту тему, написанные лучшими людьми, чем я. Но по некотором размышлении я решил, что эти две проповеди о начале и проведении дня с Богом, если их поместить вместе, могли бы, возможно, послужить тем, в чьи руки те большие трактаты не попадают. Дело в том, что тема этих проповедей относится к такой категории, что если они могут оказаться хоть чем-нибудь полезными, то могут быть использованы всеми и в течение длительного времени. В результате этого я стал лелеять мысль о том, чтобы переписать их и сделать дополнения, если Бог даст мне сил, для печати.

После того как я рассказал об этом некоторым своим друзьям, они горячо поддержали меня в таком намерении, но посоветовали добавить третью проповедь – о завершении дня с Богом, что я и сделал темой своей вечерней лекции 3 сентября, а затем существенно дополнил и исправил ее. Таким образом, вышло то, что вышло. Осмеливаюсь надеяться, что что-то из написанного сможет помочь простым людям, через Божье благословение этих усилий и через содействие благодати, в развитии серьезного благочестия, что и является моей целью. И все же я сознаюсь, что не опубликовал бы эти проповеди, если бы не желание сделать подарок моим дорогим возлюбленным друзьям в деревне, от которых меня недавно оторвали. Именно им с самой нежной любовью и самым искренним уважением я посвящаю эту книгу как свидетельство моей постоянной заботы об их духовном благополучии, надеясь и молясь о том, чтобы их слова могли во всем соответствовать Евангелию Христа, чтобы независимо от того, приеду ли я, чтобы увидеть их, или меня не будет, я мог слышать хорошие новости об их делах, о том, что они твердо стоят в одном духе и держатся одних мыслей, единодушно подвизаясь за веру евангельскую.

Мэтью Генри - Тайна общения с Богом

Мисия Прийди и допомоги 2011год 96ст

ISBN 978-5-93434-119-1

Мэтью Генри - Тайна общения с Богом - Содержание

К читателю

Проповедь 1. Как начать день с Богом

Проповедь 2. Как провести день с Богом

Проповедь 3. Как завершить день с Богом